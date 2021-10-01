Serra faz vacinação sem agendamento nesta sexta (1) e sábado (2)

A Prefeitura da Serra prepara vacinação sem agendamento nesta sexta-feira (1) e sábado (2) para os jovens de 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira ou segunda dose do imunizante Coronavac. Ao todo, serão oferecidas 3.200 doses.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- Nesta sexta-feira (1), serão oferecidas 1.200 doses no Terminal de Jacaraípe;
- Neste sábado (2), serão disponibilizadas 2.000 doses no Terminal de Laranjeiras.
As vacinas serão administradas pelas equipes de vacinação da Saúde da Serra e da Unimed das 8h às 16h.
DOCUMENTAÇÃO
Para receber o imunizante, os moradores devem apresentar um documento pessoal com foto, além do CPF ou cartão do SUS.