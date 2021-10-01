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Covid-19

Serra faz vacinação sem agendamento nesta sexta (1) e sábado (2)

As vagas são destinadas aos jovens de 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira ou segunda dose do imunizante Coronavac. A aplicação da vacina acontece nos terminais de Jacaraípe e Laranjeiras

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 13:19

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 out 2021 às 13:19
Carlos Alberto Silva
Aplicação da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra prepara vacinação sem agendamento nesta sexta-feira (1) e sábado (2) para os jovens de 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira ou segunda dose do imunizante Coronavac. Ao todo, serão oferecidas 3.200 doses.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

  • Nesta sexta-feira (1), serão oferecidas 1.200 doses no Terminal de Jacaraípe;
  • Neste sábado (2), serão disponibilizadas 2.000 doses no Terminal de Laranjeiras.
As vacinas serão administradas pelas equipes de vacinação da Saúde da Serra e da Unimed das 8h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO

Para receber o imunizante, os moradores devem apresentar um documento pessoal com foto, além do CPF ou cartão do SUS.

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