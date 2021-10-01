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Vacinação

Covid-19: Vila Velha oferece mais de 13,6 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

Ao todo, serão 13.660 vagas disponíveis para o público-alvo. A prefeitura do município ainda abre agendamento com 2.000 vagas para imunização contra a Influenza
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 out 2021 às 09:11

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 09:11

Não precisa agendar para receber a vacina contra a Covid-19 em Cachoeiro. As doses que sobraram do último dia D estão disponíveis nas salas de vacina para o público acima de 18 anos
Aplicação da vacina contra Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI
Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar nesta sexta-feira (1) 13.660 vagas para a primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, a prefeitura também oferece aos moradores 2.000 vagas para aplicação do imunizante contra o vírus da Influenza. As vagas são destinadas ao público geral.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19

  • Primeira dose da Pfizer: 12 a 17 anos, sem comorbidades (3.000 vagas);
  • Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (40 vagas);
  • Primeira dose: 18 anos ou mais (2.000 vagas);
  • Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (2.000 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (3.360 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (2.060 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (1.200 vagas).
O agendamento para aplicação da vacina terá início às 15h no site da prefeitura
No ato da vacinação, é importante que os adolescentes apresentam documento pessoal (identidade ou certidão + CPF ou CNS).

INFLUENZA

A prefeitura segue com a campanha de vacinação contra o vírus da Influenza. Portanto, a partir das 14h desta sexta-feira (1), será iniciado o processo de agendamento. Ao todo, serão 2.000 vagas para o público geral.
Os imunizantes começam a ser aplicados na segunda-feira (4) e serão administrados durante toda a semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha, Santa Rita e Paul.

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