Covid-19: Vila Velha oferece mais de 13,6 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

Aplicação da vacina contra Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar nesta sexta-feira (1) 13.660 vagas para a primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, a prefeitura também oferece aos moradores 2.000 vagas para aplicação do imunizante contra o vírus da Influenza. As vagas são destinadas ao público geral.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19

Primeira dose da Pfizer: 12 a 17 anos, sem comorbidades ( 3.000 vagas );

12 a 17 anos, sem comorbidades ( ); Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas ( 40 vagas );

gestantes e puérperas ( ); Primeira dose: 18 anos ou mais ( 2.000 vagas );

18 anos ou mais ( ); Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ( 2.000 vagas );

pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ( ); Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias ( 3.360 vagas );

pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias ( ); Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ( 2.060 vagas );

pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ( ); Terceira dose da Pfizer: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (1.200 vagas).

O agendamento para aplicação da vacina terá início às 15h no site da prefeitura

No ato da vacinação, é importante que os adolescentes apresentam documento pessoal (identidade ou certidão + CPF ou CNS).

INFLUENZA

A prefeitura segue com a campanha de vacinação contra o vírus da Influenza. Portanto, a partir das 14h desta sexta-feira (1), será iniciado o processo de agendamento. Ao todo, serão 2.000 vagas para o público geral.