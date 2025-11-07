Home
>
Motor
>
Novos SUVs híbridos e concessionária de marca chinesa estreiam no ES neste sábado (8)

Novos SUVs híbridos e concessionária de marca chinesa estreiam no ES neste sábado (8)

Primeira unidade da Leapmotor no Estado será aberta na Reta da Penha, em Vitória. Já dois novos modelos da Omoda | Jaecoo serão apresentados na Capital e em Vila Velha, em eventos com teste-drive e condições especiais

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:43

Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV.
Lançados no Brasil na última quarta-feira (29), os modelos híbridos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV estarão disponíveis neste sábado (8) para teste-drive em concessionárias da marca no ES. Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Com a chegada de novas marcas e veículos do segmento de eletrificados ao Brasil, o Espírito Santo também tem recebido novidades do setor. Este sábado (8) marca a chegada dos novos SUVs híbridos Omoda 5 e 7 ao Estado, além da primeira unidade da montadora chinesa Leapmotor no Espírito Santo.

Recomendado para você

Primeira unidade da Leapmotor no Estado será aberta na Reta da Penha, em Vitória. Já dois novos modelos da Omoda | Jaecoo serão apresentados na Capital e em Vila Velha, em eventos com teste-drive e condições especiais

Novos SUVs híbridos e concessionária de marca chinesa estreiam no ES neste sábado (8)

Modelo tem a mesma motorização do Duster e foi lançado mundialmente a partir do mercado brasileiro, que também será o primeiro no mundo a comercializar o utilitário da marca francesa

Renault Boreal chega ao Brasil com preços a partir de R$ 179.990

Marca chinesa traz dois modelos eletrificados focando em baixo custo de manutenção e capilaridade das marcas que integram a Stellantis em todo o país

Leapmotor estreia no Brasil com 36 concessionárias e expertise da Fiat

Os novos modelos híbridos da Omoda | Jaecoo foram lançados no Brasil na última quarta-feira (29), em São Paulo, e serão apresentados e disponibilizados para teste-drive nas concessionárias que representam a marca no Espírito Santo. As unidades, uma do Grupo Prime e outra do Grupo Orletti, também vão disponibilizar um coquetel e bate-papo com especialistas para os clientes e convidados.

O evento da Omoda Jaecoo Prime Vila Velha está marcado para as 9h, em Itaparica, Vila Velha, enquanto o da Omoda Jaecoo Orvel, em Vitória, começa às 10h, na loja da Reta da Penha.

Segundo o diretor comercial do Grupo Orletti, Bruno Fortes, a expectativa é que as vendas da concessionária dobrem com a chegada dos novos modelos.

“Nas semanas que antecedem o lançamento, o nosso fluxo de loja já aumentou em três vezes e o interesse dos nossos clientes em conhecer e experimentar essa novidade faz com que a nossa expectativa seja ousada”, pontua.

Os dois modelos miram perfis diferentes de consumidores. O Omoda 5 híbrido chega voltado para um público mais jovem e urbano, que busca estilo, tecnologia e praticidade no dia a dia. Já o Omoda 7, um SUV de grande porte, foi pensado para famílias que buscam conforto, segurança e espaço interno aliados à sofisticação.

“A marca quer se conectar a consumidores que veem o carro como uma extensão de seu estilo de vida. O público do Omoda valoriza o design contemporâneo, o desempenho e a tecnologia, atributos que colocam os modelos em um patamar premium, mas ainda com excelente relação custo-benefício”, destaca Antônio Carlos Soares, gestor comercial da Omoda Jaecoo Prime Vila Velha.

O Omoda 5 HEV tem preços a partir de R$ 159.990, na versão Luxury, e R$ 184.990 na versão Prestige, enquanto o Omoda 7 PHEV parte de R$ 254.990 na Luxury e R$ 279.990 na Prestige.

A concessionária de Vila Velha oferece, ainda, um ano de seguro grátis e Wallbox (estação de carregamento), no caso do Omoda 7 e IPVA grátis e taxa especial para o Omoda 5. As condições são válidas para o dia do evento.

Omoda Jaecoo Prime Vila Velha

  • Endereço: Rodovia do Sol, nº 1979 – Itaparica, Vila Velha/ES
  • Data: 8 de novembro de 2025
  • Horário: das 9h às 16h
  • Confirmação de presença: (27) 3203-9531

Omoda Jaecoo Orvel Vitória

  • Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1641 - Santa Lúcia, Vitória - Espírito Santo
  • Data: 8 de novembro de 2025
  • Horário: das 10h às 16h
  • Confirmação de presença: (27) 99941-5000

Leapmotor estreia no ES

Leapmotor C10
Leapmotor busca como diferencial competitivo a verticalização de sua produção Crédito: Leapmotor/Divulgação

Outra estreante, que também chega ao Espírito Santo no sábado, é a Leapmotor, montadora chinesa que integra o grupo Stellantis. Uma das 36 concessionárias da marca no Brasil será em solo capixaba, com lançamento marcado para este sábado, às 10h, em Vitória.

No evento, será feita a apresentação da proposta da marca e dos dois SUVs eletrificados que ela traz para o país: o C10, disponível nas versões ultra-híbrido (REEV) e 100% elétrico (BEV), e o B10, que conta com motorização híbrida BEV. O C10 já começou a ser vendido e entregue na abertura das concessionárias da marca, enquanto o B10 encontra-se em fase de pré-venda.

“Este é um salto importante para o Espírito Santo, um convite para que nossos clientes vivam o presente da mobilidade elétrica”, afirma José Geraldo, diretor comercial do Grupo Podium, que assumiu a operação da marca no Estado.

A tecnologia é um dos principais destaques dos modelos da Leapmotor, principalmente o sistema ultra-híbrido (REEV) do C10, desenvolvido pela marca e inédito no segmento. O modelo alia um motor elétrico, que atua na propulsão, a um motor a gasolina, que funciona apenas como gerador. Assim, o carro pode ser recarregado na tomada ou por meio do motor a combustão.

Nova unidade Leapmotor Podium

  • Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2385 - Vitória/ES, ao lado da Podium Vitória
  • Abertura: 8 de novembro de 2025
  • Horário: das 10h às 16h

Vitoriawagem apresenta Novo VW Jetta GLI

O Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990
O novo Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Além da chegada de novas marcas ao Estado, neste sábado também tem outro lançamento.  A partir das 10h, a concessionária Vitoriawagen vai receber clientes para a apresentação do Novo Jetta GLI e dos modelos VW Legends, que inclui os esportivos da marca.

A linha 2026 do Jetta GLI tem preço único de R$ 269.990 e, sob o capô, conta com um motor 2.0 turbo que entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, além de transmissão DSG de 7 marchas com Launch Control. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos.

No design, o destaque fica por conta da assinatura de iluminação 100% em LED, com faróis e lanternas interligadas, grade redesenhada e rodas diamantadas de 18".

No interior, o modelo tem bancos em couro perfurado e costuras vermelhas, teto solar panorâmico de série e o sistema de infoentretenimento VW Play Connect de 10 polegadas flutuante. O motorista ainda conta com o painel digital de 10,25" com grafismo exclusivo e ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas, que inclui aquecimento e resfriamento dos bancos.

Em segurança, o modelo é equipado com seis airbags e o pacote completo de assistentes de condução (ADAS), que inclui recursos como Travel Assist, Lane Assist e ACC com Stop&Go.

O Novo Jetta GLI estará disponível em seis cores, com destaque para as novas Azul Pacífico e Cinza Glacial.

Serviço

  • Endereço: Vitoriawagen Vitória – Avenida Vitória, 1047, Vitória - ES
  • Data: 8 de novembro de 2025
  • Horário: a partir das 10h

GW Lider lança o novo GWM Wey 07 na quarta (12)

O novo SUV acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos
O novo SUV híbrido plug-in de luxo chega ao Brasil por R$ 429 mil. Crédito: GWM/Divulgação

A próxima semana também marca a chegada de outro modelo híbrido ao Espírito Santo. Na quarta-feira (12), às 19h, a GW Lider fará o lançamento do GWM Wey 07, SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares, que estará disponível para teste-drive. O modelo chega por R$ 429 mil e tem 517 cv de potência e 820 Nm de torque, com uma autonomia elétrica de 185 km, segundo a montadora.

O conjunto híbrido combina motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos, garantindo tração integral e eficiência em qualquer terreno. A recarga rápida vai de 30% a 80% em 26 minutos, e a lenta, de 15% a 100% em cerca de 6h30.

Com 5,15 metros de comprimento, o Wey 07 oferece amplo espaço interno, além de um porta-malas de até 1.040 litros. Os bancos têm massagem, ventilação e aquecimento, e o assento do passageiro oferece o modo gravidade zero, que simula a sensação de flutuar.

O interior traz couro Nappa, iluminação ambiente inteligente e teto solar panorâmico. A central Coffee OS 3 integra painel digital, multimídia de 14,6” e head-up display, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, Wi-Fi e controle remoto pelo app My GWM.

Em segurança, o SUV conta com 22 sensores, condução semi autônoma nível 2+, frenagem automática, assistente de faixa e visão 540° com chassi transparente.

O Wey 07 ainda oferece som de 1.670 W, carregador sem fio, Thermal Box e função Vehicle-to-Load, que permite alimentar aparelhos elétricos externos.

Com rodas de 21” e iluminação Full LED, o modelo chega em seis cores exclusivas e interior nas opções Marfim ou Preto.

Serviço

  • Endereço: GW Lider Vitória – Avenida Vitória, 1047, Vitória - ES
  • Data: 12 de novembro de 2025
  • Horário: a partir das 19h

LEIA MAIS EM MOTOR

Renault Boreal chega ao Brasil com preços a partir de R$ 179.990

Leapmotor estreia no Brasil com 36 concessionárias e expertise da Fiat

Omoda 5 e 7 híbridos são lançados no Brasil com preços a partir de R$ 159.990

Ducati Monster 2026 estreia nova geração com motor V2

GWM lança o SUV Haval H9 turbodiesel, que também será produzido no Brasil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Omoda Leapmotor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais