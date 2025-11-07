Eletrificados

Novos SUVs híbridos e concessionária de marca chinesa estreiam no ES neste sábado (8)

Primeira unidade da Leapmotor no Estado será aberta na Reta da Penha, em Vitória. Já dois novos modelos da Omoda | Jaecoo serão apresentados na Capital e em Vila Velha, em eventos com teste-drive e condições especiais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:43

Lançados no Brasil na última quarta-feira (29), os modelos híbridos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV estarão disponíveis neste sábado (8) para teste-drive em concessionárias da marca no ES. Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Com a chegada de novas marcas e veículos do segmento de eletrificados ao Brasil, o Espírito Santo também tem recebido novidades do setor. Este sábado (8) marca a chegada dos novos SUVs híbridos Omoda 5 e 7 ao Estado, além da primeira unidade da montadora chinesa Leapmotor no Espírito Santo.

Os novos modelos híbridos da Omoda | Jaecoo foram lançados no Brasil na última quarta-feira (29), em São Paulo, e serão apresentados e disponibilizados para teste-drive nas concessionárias que representam a marca no Espírito Santo. As unidades, uma do Grupo Prime e outra do Grupo Orletti, também vão disponibilizar um coquetel e bate-papo com especialistas para os clientes e convidados.

O evento da Omoda Jaecoo Prime Vila Velha está marcado para as 9h, em Itaparica, Vila Velha, enquanto o da Omoda Jaecoo Orvel, em Vitória, começa às 10h, na loja da Reta da Penha.

Segundo o diretor comercial do Grupo Orletti, Bruno Fortes, a expectativa é que as vendas da concessionária dobrem com a chegada dos novos modelos.

“Nas semanas que antecedem o lançamento, o nosso fluxo de loja já aumentou em três vezes e o interesse dos nossos clientes em conhecer e experimentar essa novidade faz com que a nossa expectativa seja ousada”, pontua.

Os dois modelos miram perfis diferentes de consumidores. O Omoda 5 híbrido chega voltado para um público mais jovem e urbano, que busca estilo, tecnologia e praticidade no dia a dia. Já o Omoda 7, um SUV de grande porte, foi pensado para famílias que buscam conforto, segurança e espaço interno aliados à sofisticação.

“A marca quer se conectar a consumidores que veem o carro como uma extensão de seu estilo de vida. O público do Omoda valoriza o design contemporâneo, o desempenho e a tecnologia, atributos que colocam os modelos em um patamar premium, mas ainda com excelente relação custo-benefício”, destaca Antônio Carlos Soares, gestor comercial da Omoda Jaecoo Prime Vila Velha.

O Omoda 5 HEV tem preços a partir de R$ 159.990, na versão Luxury, e R$ 184.990 na versão Prestige, enquanto o Omoda 7 PHEV parte de R$ 254.990 na Luxury e R$ 279.990 na Prestige.

A concessionária de Vila Velha oferece, ainda, um ano de seguro grátis e Wallbox (estação de carregamento), no caso do Omoda 7 e IPVA grátis e taxa especial para o Omoda 5. As condições são válidas para o dia do evento.

Omoda Jaecoo Prime Vila Velha

Endereço: Rodovia do Sol, nº 1979 – Itaparica, Vila Velha/ES

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 16h

Confirmação de presença: (27) 3203-9531

Omoda Jaecoo Orvel Vitória

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1641 - Santa Lúcia, Vitória - Espírito Santo

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: das 10h às 16h

Confirmação de presença: (27) 99941-5000

Leapmotor estreia no ES

Leapmotor busca como diferencial competitivo a verticalização de sua produção Crédito: Leapmotor/Divulgação

Outra estreante, que também chega ao Espírito Santo no sábado, é a Leapmotor, montadora chinesa que integra o grupo Stellantis. Uma das 36 concessionárias da marca no Brasil será em solo capixaba, com lançamento marcado para este sábado, às 10h, em Vitória.

No evento, será feita a apresentação da proposta da marca e dos dois SUVs eletrificados que ela traz para o país: o C10, disponível nas versões ultra-híbrido (REEV) e 100% elétrico (BEV), e o B10, que conta com motorização híbrida BEV. O C10 já começou a ser vendido e entregue na abertura das concessionárias da marca, enquanto o B10 encontra-se em fase de pré-venda.

“Este é um salto importante para o Espírito Santo, um convite para que nossos clientes vivam o presente da mobilidade elétrica”, afirma José Geraldo, diretor comercial do Grupo Podium, que assumiu a operação da marca no Estado.

A tecnologia é um dos principais destaques dos modelos da Leapmotor, principalmente o sistema ultra-híbrido (REEV) do C10, desenvolvido pela marca e inédito no segmento. O modelo alia um motor elétrico, que atua na propulsão, a um motor a gasolina, que funciona apenas como gerador. Assim, o carro pode ser recarregado na tomada ou por meio do motor a combustão.

Nova unidade Leapmotor Podium

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2385 - Vitória/ES, ao lado da Podium Vitória

Abertura: 8 de novembro de 2025

Horário: das 10h às 16h

Vitoriawagem apresenta Novo VW Jetta GLI

O novo Jetta GLI chega ao Brasil em novembro por R$ 269.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Além da chegada de novas marcas ao Estado, neste sábado também tem outro lançamento. A partir das 10h, a concessionária Vitoriawagen vai receber clientes para a apresentação do Novo Jetta GLI e dos modelos VW Legends, que inclui os esportivos da marca.

A linha 2026 do Jetta GLI tem preço único de R$ 269.990 e, sob o capô, conta com um motor 2.0 turbo que entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, além de transmissão DSG de 7 marchas com Launch Control. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos.

No design, o destaque fica por conta da assinatura de iluminação 100% em LED, com faróis e lanternas interligadas, grade redesenhada e rodas diamantadas de 18".

No interior, o modelo tem bancos em couro perfurado e costuras vermelhas, teto solar panorâmico de série e o sistema de infoentretenimento VW Play Connect de 10 polegadas flutuante. O motorista ainda conta com o painel digital de 10,25" com grafismo exclusivo e ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas, que inclui aquecimento e resfriamento dos bancos.

Em segurança, o modelo é equipado com seis airbags e o pacote completo de assistentes de condução (ADAS), que inclui recursos como Travel Assist, Lane Assist e ACC com Stop&Go.

O Novo Jetta GLI estará disponível em seis cores, com destaque para as novas Azul Pacífico e Cinza Glacial.

Serviço

Endereço: Vitoriawagen Vitória – Avenida Vitória, 1047, Vitória - ES

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: a partir das 10h

GW Lider lança o novo GWM Wey 07 na quarta (12)

O novo SUV híbrido plug-in de luxo chega ao Brasil por R$ 429 mil. Crédito: GWM/Divulgação

A próxima semana também marca a chegada de outro modelo híbrido ao Espírito Santo. Na quarta-feira (12), às 19h, a GW Lider fará o lançamento do GWM Wey 07, SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares, que estará disponível para teste-drive. O modelo chega por R$ 429 mil e tem 517 cv de potência e 820 Nm de torque, com uma autonomia elétrica de 185 km, segundo a montadora.

O conjunto híbrido combina motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos, garantindo tração integral e eficiência em qualquer terreno. A recarga rápida vai de 30% a 80% em 26 minutos, e a lenta, de 15% a 100% em cerca de 6h30.

Com 5,15 metros de comprimento, o Wey 07 oferece amplo espaço interno, além de um porta-malas de até 1.040 litros. Os bancos têm massagem, ventilação e aquecimento, e o assento do passageiro oferece o modo gravidade zero, que simula a sensação de flutuar.

O interior traz couro Nappa, iluminação ambiente inteligente e teto solar panorâmico. A central Coffee OS 3 integra painel digital, multimídia de 14,6” e head-up display, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, Wi-Fi e controle remoto pelo app My GWM.

Em segurança, o SUV conta com 22 sensores, condução semi autônoma nível 2+, frenagem automática, assistente de faixa e visão 540° com chassi transparente.

O Wey 07 ainda oferece som de 1.670 W, carregador sem fio, Thermal Box e função Vehicle-to-Load, que permite alimentar aparelhos elétricos externos.

Com rodas de 21” e iluminação Full LED, o modelo chega em seis cores exclusivas e interior nas opções Marfim ou Preto.

Serviço

Endereço: GW Lider Vitória – Avenida Vitória, 1047, Vitória - ES

Data: 12 de novembro de 2025

Horário: a partir das 19h

