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Tem até TikTok

Novo Mercedes Classe E 2024 combina autonomia e tecnologia

Inteligência Artificial, TikTok, câmera para selfie e até ajuda na hora de enjoos, a nova versão do sedã chega para contradizer quem afirma que ele é "carro de vovô"

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:06

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:06
Classe E da Mercedes-Benz, chega em 2024 com uma nova versão Crédito: Vitória Motors Mercedes
No mercado desde 1946, o modelo Classe E da Mercedes-Benz, chega em 2024 com uma nova versão que comporta autonomia e muita tecnologia. Segundo a marca, o modelo será mais inteligente e personalizado, com foco na interação. Por isso aplicativos de músicas, jogos e streamings, poderão ser experimentados de maneira única dentro do próprio automóvel. Sua arquitetura eletrônica está mais perto dos softwares e mais distante dos hardwares.
Seu interior combina esportividade, materiais de alta qualidade e digitalização de forma ainda mais intuitiva. Outra novidade está nas sensações dentro do carro, que traz tecnologia Dolby Atmos, que proporciona uma experiência sensorial em três sentidos diferentes. São 17 alto-falantes e quatro transdutores, integrados em todo seu sistema. 
O programa de entretenimento da máquina será compatível com plataformas como TikTok e Zoom, na tela central do veículo. Além disso, será possível, ao parar, que o motorista participe de videoconferências. 
conceito do futuro Classe E
Classe E vai possibilitar a participação do motorista em conferências Crédito: Divulgação: Mercedes
O modelo contará com um motor 2.0 turbo de quatro cilindros como a opção mais acessível, com um sistema híbrido-leve de 48V. A depender da versão, ele pode ter de 204 cv a 255 cv. Como opcional, o eixo traseiro pode virar em 4,5 graus, reduzindo o diâmetro de giro em até 90 centímetros e sua suspensão tem molas pneumáticas e amortecedores adaptativos.
conceito do futuro Classe E
A depender da versão, modelo pode ter de 204 cv a 255 cv. Crédito: Divulgação: Mercedes

Sem enjoos

Uma de suas maiores novidades pode dar fim a problemática de muitos motoristas, principalmente os de aplicativos. Se trata do novo programa de prevenção de enjoo, Energizing Comfort, que pode aliviar os sintomas do passageiro da frente, reduzindo a gravidade perseguida e aumentando o bem-estar.

Chegada ao Brasil 

A previsão é que o lançamento aconteça no país no segundo semestre de 2023. O diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, afirmou que espera ansiosamente a chegada do automóvel no Estado. 
"O Classe E é um dos carros mais inovadores da atualidade. Com o seu lançamento, reforçamos a referência em tecnologia e inovação já presentes durante a história da Mercedes"
Bernardo Chieppe - Diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz

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