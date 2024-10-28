Honda CG 160 chega à linha 2025 com atualizações técnicas e design renovado

A “vitrine” da linha 2025 das CG é o design, que adota o recurso de encapsular o tanque de combustível, agora com 14 litros, com superfícies plásticas Crédito: Honda/Divulgação

A Honda CG foi apresentada aos brasileiros em 1976. A fabricação da CG 125 inaugurou a operação da fábrica da marca japonesa em Manaus, no Amazonas. Especialmente criada para o Brasil, a CG 125 pioneira era, em linhas gerais, uma versão ainda mais robusta da CB 125S, uma motocicleta já comercializada no país, importada do Japão.

A motocicleta “made in Manaus” conquistou fãs por sua economia, facilidade de manutenção e robustez. Com o passar do tempo, a fama de motocicleta com grande durabilidade trouxe à CG uma posição de liderança nas preferências dos consumidores, tornando-se o veículo a motor mais vendido na história da indústria nacional.

A chegada da nova geração, a décima, confirma o constante processo de aperfeiçoamento do modelo no decorrer de quase cinco décadas. A CG 160 2025 chega às concessionárias com atualizações técnicas e no design das quatro versões – Titan, Fan, Start e Cargo.

A “vitrine” da linha 2025 das CG é o design, que adota o recurso de encapsular o tanque de combustível, agora com 14 litros, com superfícies plásticas – recurso que proporciona maior liberdade na criação de formas e, ao mesmo tempo, promove redução de custo em conserto em caso de pequenos acidentes.

Na estética e na eficiência dinâmica, o destaque é a chegada das rodas de liga leve para toda a família CG Crédito: Honda/Divulgação

A tecnologia que protege o tanque metálico com superfícies plásticas, já adotada na Sahara, na Tornado e na Bros 2025, na CG tem aletas laterais maiores nas opções Titan e Fan, enquanto na Start e na Cargo, as laterais do conjunto são mais simples. Na estética e na eficiência dinâmica, o destaque é a chegada das rodas de liga leve para toda a família CG.

Outra evolução está no painel de instrumentos, que traz indicador de marcha engatada e computador de bordo em todas as versões. Todas as CG 2025 contam com lanterna com leds. Já a Titan e a Fan contam com conjunto óptico em leds também na frente, com novo desenho. As alças traseiras são novas e comuns às Titan, Fan e Start.

A linha CG 2025 permanece com o motor de 160 cc, adequado para atender à norma de emissões determinada pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – Promot 5. O monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC - Overhead Camshaft) atua em balancins roletados e entrega 14,7 cavalos com etanol e 14,4 cavalos com gasolina, sempre a 8 mil rpm.

O torque máximo é de 1,43 kgfm com etanol e 1,41 kgfm com gasolina, a 6.750 rpm. A tecnologia FlexOne no sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection), que admite o uso de etanol e gasolina em qualquer proporção, está presente na Titan, na Fan e na Cargo. Na Start, o combustível admitido é apenas a gasolina.

A segurança da nova Honda CG 160 é reforçada pela adoção do disco de freio dianteiro como equipamento de série em todas as versões Crédito: Honda/Divulgação

O chassi das CG é tipo Diamond de aço. Em termos de pilotagem, a linha 2025 incorpora uma suspensão dianteira mais robusta e precisa, enquanto a traseira tem balança de perfil retangular. A segurança é reforçada pela adoção do disco de freio dianteiro como equipamento de série em todas as versões.

A Cargo, a Start e a Fan dispõem do sistema CBS – Combined Brake System –, com disco na dianteira e tambor na traseira, e a Titan traz freio a disco nas duas rodas, com o dianteiro dotado de sistema ABS. Estreiam na linha 2025 as pedaleiras de alumínio do garupa e o quadro de instrumentos, do tipo digital Blackout na Titan e na Fan e com iluminação convencional nas demais opções.

Os pneus da Titan são Michelin Pilot Street 2 “tubeless” (sem câmara), com medidas de 80/100-18 na dianteira e 100/80-18 atrás. Nas outras configurações, as medidas são as mesmas, mas com pneus Pirelli City Dragon ou Vipal Street ST 600, também sem câmara.

As CG 160 2025 chegam à rede de concessionárias a partir de novembro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento do óleo sem custo é válido a partir da terceira revisão). O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.

O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, não incluindo frete ou seguro, é de R$ 19.230 para a Titan ABS (disponível nas cores laranja, vermelho metálico ou preto metálico), de R$ 17.723 para a Fan CBS (azul perolizado, vermelho perolizado ou preto metálico), de R$ 16.194 para a Start CBS (prata metálico, vermelho perolizado ou preto) e de R$ 17.175 para a Cargo CBS: R$ 17.175 (disponível apenas em branco).