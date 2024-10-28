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Honda CG 160 chega à linha 2025 com atualizações técnicas e design renovado

10ª geração confirma processo de aperfeiçoamento do modelo ao longo de quase décadas. CG 160 2025 tem atualizações no design das quatro versões
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

28 out 2024 às 18:45

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 18:45

Honda CG 160 Titan
A “vitrine” da linha 2025 das CG é o design, que adota o recurso de encapsular o tanque de combustível, agora com 14 litros, com superfícies plásticas Crédito: Honda/Divulgação
A Honda CG foi apresentada aos brasileiros em 1976. A fabricação da CG 125 inaugurou a operação da fábrica da marca japonesa em Manaus, no Amazonas. Especialmente criada para o Brasil, a CG 125 pioneira era, em linhas gerais, uma versão ainda mais robusta da CB 125S, uma motocicleta já comercializada no país, importada do Japão.
A motocicleta “made in Manaus” conquistou fãs por sua economia, facilidade de manutenção e robustez. Com o passar do tempo, a fama de motocicleta com grande durabilidade trouxe à CG uma posição de liderança nas preferências dos consumidores, tornando-se o veículo a motor mais vendido na história da indústria nacional.
A chegada da nova geração, a décima, confirma o constante processo de aperfeiçoamento do modelo no decorrer de quase cinco décadas. A CG 160 2025 chega às concessionárias com atualizações técnicas e no design das quatro versões – Titan, Fan, Start e Cargo.
A “vitrine” da linha 2025 das CG é o design, que adota o recurso de encapsular o tanque de combustível, agora com 14 litros, com superfícies plásticas – recurso que proporciona maior liberdade na criação de formas e, ao mesmo tempo, promove redução de custo em conserto em caso de pequenos acidentes.
Linha Honda CG 160
Na estética e na eficiência dinâmica, o destaque é a chegada das rodas de liga leve para toda a família CG Crédito: Honda/Divulgação
A tecnologia que protege o tanque metálico com superfícies plásticas, já adotada na Sahara, na Tornado e na Bros 2025, na CG tem aletas laterais maiores nas opções Titan e Fan, enquanto na Start e na Cargo, as laterais do conjunto são mais simples. Na estética e na eficiência dinâmica, o destaque é a chegada das rodas de liga leve para toda a família CG.
Outra evolução está no painel de instrumentos, que traz indicador de marcha engatada e computador de bordo em todas as versões. Todas as CG 2025 contam com lanterna com leds. Já a Titan e a Fan contam com conjunto óptico em leds também na frente, com novo desenho. As alças traseiras são novas e comuns às Titan, Fan e Start.
A linha CG 2025 permanece com o motor de 160 cc, adequado para atender à norma de emissões determinada pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – Promot 5. O monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC - Overhead Camshaft) atua em balancins roletados e entrega 14,7 cavalos com etanol e 14,4 cavalos com gasolina, sempre a 8 mil rpm.
O torque máximo é de 1,43 kgfm com etanol e 1,41 kgfm com gasolina, a 6.750 rpm. A tecnologia FlexOne no sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection), que admite o uso de etanol e gasolina em qualquer proporção, está presente na Titan, na Fan e na Cargo. Na Start, o combustível admitido é apenas a gasolina.
Honda CG 160 Titan
A segurança da nova Honda CG 160 é reforçada pela adoção do disco de freio dianteiro como equipamento de série em todas as versões Crédito: Honda/Divulgação
O chassi das CG é tipo Diamond de aço. Em termos de pilotagem, a linha 2025 incorpora uma suspensão dianteira mais robusta e precisa, enquanto a traseira tem balança de perfil retangular. A segurança é reforçada pela adoção do disco de freio dianteiro como equipamento de série em todas as versões.
A Cargo, a Start e a Fan dispõem do sistema CBS – Combined Brake System –, com disco na dianteira e tambor na traseira, e a Titan traz freio a disco nas duas rodas, com o dianteiro dotado de sistema ABS. Estreiam na linha 2025 as pedaleiras de alumínio do garupa e o quadro de instrumentos, do tipo digital Blackout na Titan e na Fan e com iluminação convencional nas demais opções.
Os pneus da Titan são Michelin Pilot Street 2 “tubeless” (sem câmara), com medidas de 80/100-18 na dianteira e 100/80-18 atrás. Nas outras configurações, as medidas são as mesmas, mas com pneus Pirelli City Dragon ou Vipal Street ST 600, também sem câmara.
As CG 160 2025 chegam à rede de concessionárias a partir de novembro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento do óleo sem custo é válido a partir da terceira revisão). O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.
O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, não incluindo frete ou seguro, é de R$ 19.230 para a Titan ABS (disponível nas cores laranja, vermelho metálico ou preto metálico), de R$ 17.723 para a Fan CBS (azul perolizado, vermelho perolizado ou preto metálico), de R$ 16.194 para a Start CBS (prata metálico, vermelho perolizado ou preto) e de R$ 17.175 para a Cargo CBS: R$ 17.175 (disponível apenas em branco).
Honda CG 160 Titan
As CG 160 2025 chegam à rede de concessionárias a partir de novembro com garantia de três anos, sem limite de quilometragem Crédito: Honda/Divulgação

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