Taxa zero e até carregador nas promoções de carros no ES

Carregador wallbox é uma das ofertas para quem comprar carro elétrico em promoção Crédito: Shutterstock

O final de semana está aquecido para quem vai comprar carro zero quilômetro com as promoções e condições especiais das concessionárias do Espírito Santo e montadoras. Algumas das ofertas incluem taxa zero, bônus de até R$ 20 mil e até carregador para carro elétrico.

Esse é o caso da GW Lider, que está comercializando as últimas unidades do GWM Ora 03 Skin com preço promocional de R$ 135 mil. O modelo é vendido com 50% de entrada, 36 parcelas de R$ 1.801, uma parcela residual e um carregador wallbox gratuito.

O GWM Haval H6 HEV2 sai por R$ 216 mil, com 50% de entrada, mais 36 parcelas de R$ 3.554 e a possibilidade de supervalorização do veículo usado na troca.

Ainda sobre carros eletrificados, a montadora BYD está com uma ação promocional, que acontece nesta sexta (25) e sábado (26), com documentação grátis, taxas zero e até R$16 mil de bônus no seu usado. Os modelos elétricos e híbridos saem com carregador portátil e wallbox extra.

Linha 2025 do Volkswagen Nivus está com condições especiais de lançamento Crédito: Volkswagen

Nos modelos movidos a combustão um dos destaques é a promoção da Vitoriawagen, onde o Volkswagen Nivus 2024 tem bônus de até R$ 12.400, três revisões gratuitas, emplacamento e financiamento com taxa zero. As condições são válidas até 31 de outubro ou enquanto durar o estoque.

Já o Volkswagen Nivus 2025 está com condições de lançamento como trade-in de R$ 5 mil, três anos de garantia, taxa zero em 24 vezes, três revisões gratuitas e Meu VW grátis por um ano.

Financiamento

Outra concessionária com ofertas é a CVC, com uma campanha em que é possível trocar o usado por um modelo zero quilômetro da linha Chevrolet Onix, com financiamento de até 30 vezes, taxa zero e supervalorização.

As revendas CVC também estão pagando a tabela Fipe na troca pelo Tracker Premier. E ainda, quem comprar um Chevrolet zero participa da promoção “99 e Contando”, alusiva ao aniversário de 99 anos da marca, concorrendo a 99 dias de prêmios de R$ 999, nove Onix zero e um Tracker no final.

O Chevrolet Onix é um dos modelos em promoção neste final de semana Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Tai Motors oferece bônus de até R$ 20 mil no Hyundai Creta Ultimate 24/25 e financiamento com taxa zero. O Hyundai HB20 Platinum Safety está sendo comercializado por R$ 122.990, podendo sair com bônus de até R$ 11 mil, conforme a negociação.

Já Kurumá traz entre os destaques o Toyota Yaris Hatchback XL 2025 à vista por R$ 99.490 e taxa de 0%. Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid 2024 tem R$ 20 mil de bônus para uso à escolha do cliente ou taxa de 0%. O Toyota RAV4 SX Connect Hybrid 2024 tem preço à vista de R$ 349.290 e bônus de R$ 15 mil ou taxa de 0%.

A campanha também abrange o Toyota Corolla XEI 2024, por R$ 162.820 e bônus de R$ 6 mil no seminovo ou taxa de 0,99%. Já a Toyota Hilux SRX Plus Diesel 2024 oferece cinco revisões gratuitas, a partir de R$ 335.300 E, na compra do Toyota SW4 SRX Platinum 7 Lugares 2024, o cliente ganha R$ 10 mil de bônus no seminovo ou taxa de 0,99%.

Seminovos