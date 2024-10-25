Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Taxa zero e até carregador nas promoções de carros no ES
Carro novo

Taxa zero e até carregador nas promoções de carros no ES

Concessionárias e montadoras da Grande Vitória estão com condições especiais para quem está pensando em comprar um carro zero no final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 18:04

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 18:04

carro elétrico, carregador de carro elétrico, wallbox, carregador
Carregador wallbox é uma das ofertas para quem comprar carro elétrico em promoção Crédito: Shutterstock
O final de semana está aquecido para quem vai comprar carro zero quilômetro com as promoções e condições especiais das concessionárias do Espírito Santo e montadoras. Algumas das ofertas incluem taxa zero, bônus de até R$ 20 mil e até carregador para carro elétrico.
Esse é o caso da GW Lider, que está comercializando as últimas unidades do GWM Ora 03 Skin com preço promocional de R$ 135 mil. O modelo é vendido com 50% de entrada, 36 parcelas de R$ 1.801, uma parcela residual e um carregador wallbox gratuito.
O GWM Haval H6 HEV2 sai por R$ 216 mil, com 50% de entrada, mais 36 parcelas de R$ 3.554 e a possibilidade de supervalorização do veículo usado na troca.
Ainda sobre carros eletrificados, a montadora BYD está com uma ação promocional, que acontece nesta sexta (25) e sábado (26), com documentação grátis, taxas zero e até R$16 mil de bônus no seu usado. Os modelos elétricos e híbridos saem com carregador portátil e wallbox extra.
Volkswagen Nivus 2025
Linha 2025 do Volkswagen Nivus está com condições especiais de lançamento Crédito: Volkswagen
Nos modelos movidos a combustão um dos destaques é a promoção da Vitoriawagen, onde o Volkswagen Nivus 2024 tem bônus de até R$ 12.400, três revisões gratuitas, emplacamento e financiamento com taxa zero. As condições são válidas até 31 de outubro ou enquanto durar o estoque.
Já o Volkswagen Nivus 2025 está com condições de lançamento como trade-in de R$ 5 mil, três anos de garantia, taxa zero em 24 vezes, três revisões gratuitas e Meu VW grátis por um ano.

Financiamento

Outra concessionária com ofertas é a CVC, com uma campanha em que é possível trocar o usado por um modelo zero quilômetro da linha Chevrolet Onix, com financiamento de até 30 vezes, taxa zero e supervalorização.
As revendas CVC também estão pagando a tabela Fipe na troca pelo Tracker Premier. E ainda, quem comprar um Chevrolet zero participa da promoção “99 e Contando”, alusiva ao aniversário de 99 anos da marca, concorrendo a 99 dias de prêmios de R$ 999, nove Onix zero e um Tracker no final.
Chevrolet Onix
O Chevrolet Onix é um dos modelos em promoção neste final de semana Crédito: Chevrolet/Divulgação
A Tai Motors oferece bônus de até R$ 20 mil no Hyundai Creta Ultimate 24/25 e financiamento com taxa zero. O Hyundai HB20 Platinum Safety está sendo comercializado por R$ 122.990, podendo sair com bônus de até R$ 11 mil, conforme a negociação.
Já Kurumá traz entre os destaques o Toyota Yaris Hatchback XL 2025 à vista por R$ 99.490 e taxa de 0%. Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid 2024 tem R$ 20 mil de bônus para uso à escolha do cliente ou taxa de 0%. O Toyota RAV4 SX Connect Hybrid 2024 tem preço à vista de R$ 349.290 e bônus de R$ 15 mil ou taxa de 0%.
A campanha também abrange o Toyota Corolla XEI 2024, por R$ 162.820 e bônus de R$ 6 mil no seminovo ou taxa de 0,99%. Já a Toyota Hilux SRX Plus Diesel 2024 oferece cinco revisões gratuitas, a partir de R$ 335.300 E, na compra do Toyota SW4 SRX Platinum 7 Lugares 2024, o cliente ganha R$ 10 mil de bônus no seminovo ou taxa de 0,99%.

Seminovos

E para quem pensa em comprar um modelo seminovo, a Kurumá estã com uma campanha com benefícios como primeira parcela do financiamento só para o 13º salário, descontos de até R$ 20 mil abaixo da tabela FIPE e a possibilidade de parcelar a entrada em até 10 vezes sem juros. As ofertas são válidas por tempo limitado.

LEIA MAIS EM MOTOR

Nivus 2025 chega mais tecnológico e com apelo esportivo

GWM começa a produzir no Brasil em maio, mas híbrido flex só deve chegar em 2026

Produção de motos sobe 2,7% e tem melhor setembro em 11 anos, revela Abraciclo

Anfavea espera público superior a 1 milhão na volta do Salão do Automóvel

Fenabrave eleva de 14,7% para 15,1% previsão de alta das vendas de veículos em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comprar Carro Carro Zero Carro Novo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados