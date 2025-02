Lançamento

Ford Transit chega mais tecnológica, com novas versões e garantia estendida

Além de duas novas versões, furgão e vidrada, as novidades incluem a arquitetura eletrônica, painel digital, central multimídia e dois anos de garantia sem limite de quilometragem

A Transit conta com 22 modelos das versões chassi, furgão, minibus e elétrica, que permitem mais de 60 configurações. (Ford/Divulgação)

A Ford Pro iniciou a venda da nova Transit, com previsão de entrega das primeiras unidades em março. Além de aprimoramentos na tecnologia, maior oferta de versões e equipamentos de série, principalmente no pacote de segurança, o modelo agora conta com garantia de dois anos sem limite de quilometragem.

Externamente, a Transit 2026 exibe o novo logo Ford na dianteira e a assinatura Transit na traseira. No interior, além de nova arquitetura eletrônica, ela ganhou painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 12” e mais equipamentos de série para assistência ao motorista, que ajudam a reduzir os riscos de acidentes e evitar a parada do veículo para reparos.

A linha traz também duas novas versões com rodado simples: a Furgão Cargo, com PBT de até 4,0 t, e a Vidrada Longa que pode ser usada, por exemplo, em transporte executivo para 18 passageiros ou até van escolar com 29 lugares. O rodado simples é uma opção que, em determinadas aplicações, amplia o aproveitamento de espaço e reduz os custos com pneus e pedágio.

Versões e equipamentos

A Transit passa a contar com 22 modelos das versões chassi, furgão, minibus e elétrica, que permitem mais de 60 configurações para diversos tipos de aplicação. A Transit Chassi dispõe das versões curta ou longa (PBT de 3,5 a 4,7 t), com transmissão manual.

A Transit Furgão tem as versões de 10,7 m³, 12,4 m³ e Cargo (PBT de 3,5 a 4,0 t), manuais ou automáticas. A Transit Minibus oferece versões de 15 ou 18 lugares e as vidradas curta ou longa (PBT de 4,1 a 4,6 t), manuais ou automáticas. Já a elétrica E-Transit, além da versão chassi, tem os furgões de 9,5 m³, 10,7 m³, 11,0 m³, 12,4 m³ e 15,1 m³ (PBT de 3,5 a 4,2 t).

A Transit 2026 ganhou painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 12” e mais equipamentos de série de assistência ao motorista. (Ford/Divulgação)

Todos os modelos da linha estão mais equipados. A Transit Chassi agora traz retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, farol de neblina, piloto automático, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral, com preço a partir de R$ 282.900.

A Transit Minibus ganhou sistema de monitoramento de ponto cego, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral. Ela continua a oferecer também piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre, sistema de manutenção na faixa, câmera de ré, farol de neblina, sensor de estacionamento dianteiro, farol alto automático, sensor de chuva, alerta de colisão e estribo elétrico automático, por R$ 354.900.

Essa mesma lista de equipamentos é oferecida também na Transit Furgão, que custa a partir de R$ 297.900. A E-Transit tem preço sob consulta.

Como oferta de lançamento, segundo a montadora, a nova Transit conta com condições especiais de financiamento, desde taxa zero até prazos de 60 meses, com entrada reduzida e carência. A linha oferece duas opções de cores, Branco Oxford e Prata Lunar.

Motorização

O motor da Transit é o 2.0 EcoBlue diesel, com potência de 165 cv e torque de 39,7 kgfm. O turbo de geometria variável e a correia banhada em óleo contribuem para o baixo nível de ruído e a durabilidade, segundo especificações da Ford.

A Transit conta com quatro modos de condução – Normal, Eco, Escorregadio e Rebocar/Transportar. (Ford/Divulgação)

A Trransit tem duas opções de transmissão, manual de seis velocidades e automática de 10 velocidades. O modelo conta ainda com quatro modos de condução – Normal, Eco, Escorregadio e Rebocar/Transportar –, que otimizam o desempenho em cada situação de rodagem.

A transmissão automática, com conversor de torque, foi calibrada junto com a tração traseira e o sistema auto start-stop para entregar uma eficiência melhor no dia a dia. Além de reduzir a fadiga e distrações do motorista, ela tem um custo de manutenção cerca de 70% menor comparado a uma transmissão manual, de acordo com a Ford.

Tecnologia

A nova arquitetura eletrônica, oito vezes mais rápida, segundo a montadora, aumenta a capacidade de gerenciamento de todos os módulos do veículo. Além de tornar a conectividade e os diagnósticos mais rápidos, ela possibilita atualizações over-the-air para futuros aperfeiçoamentos.

O novo painel digital colorido da van tem 8”. Ele melhora a visualização dos medidores, ajustes e funcionalidades de viagem e inclui um sistema Eco que orienta o motorista a dirigir de forma mais econômica.

Os modelos diesel têm garantia de 24 meses, sem limite de quilometragem. (Ford/Divulgação)

A central multimídia SYNC 4 com tela de 12”, de série em todos os modelos, também ajuda a reduzir as distrações do motorista. Além de controles do ar-condicionado, modos de condução e ajustes gerais do veículo diretamente na tela, tem conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

Segundo a Ford, a nova Transit foi desenvolvida para oferecer o menor custo operacional e máxima disponibilidade do veículo, dois itens essenciais para o negócio do frotista. Os modelos diesel têm garantia de 24 meses, sem limite de quilometragem, e a garantia da E-Transit continua a ser de três anos, ou 100.000 km.

Outra novidade é o sistema de monitoramento inteligente da vida útil do óleo (5W30) que indica o momento ideal para troca, junto com as revisões a cada 20.000 km ou 12 meses, mais um fator de economia.

A Ford Pro apresenta também novas soluções na área de venda e pós-venda. O serviço de veículos por assinatura Ford Go Frotas dá aos clientes a opção de montar ou expandir sua frota sem desembolso de capital, pagando um valor fixo mensal sem se preocupar com impostos, documentação, emplacamento, revisões e seguro do veículo.

Todas as versões da Transit estão disponíveis por esse sistema, que já responde por 10% das vendas de veículos comerciais da marca. A Transit Chassi, por exemplo, tem assinatura a partir de R$ 8.845,00.

Uma novidade do modelo é o sistema de monitoramento inteligente da vida útil do óleo (5W30) que indica o momento ideal para troca, junto com as revisões a cada 20.000 km ou 12 meses. (Ford/Divulgação)

No pós-venda, a novidade é o Serviço Móvel Ford, que faz a manutenção do veículo no local desejado pelo cliente, com técnicos qualificados, peças originais e ganho de tempo, aumentando a disponibilidade da frota para o trabalho. Ele começa a ser oferecido em março, em regiões selecionadas do Brasil.

Com informações da Ford.

