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Mitsubishi Eclipse Cross ganha novas versões na linha 2026; veja teste

Modelo ganhou atualização na lista de equipamentos do SUV médio, com novas centrais multimídias, mas sem mudanças de estilo ou mecânica

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 11:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2025 às 11:27
Mitsubiushi Eclipse Cross 2026
A linha 2026 do modelo estreia com novas centrais multimídias, mas sem mudanças de estilo ou mecânica Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A Mitsubishi atualizou a lista de equipamentos do SUV médio Eclipse Cross. A linha 2026 do modelo estreia com novas centrais multimídias, mas sem mudanças de estilo ou mecânica.
Há também duas novas versões com nomes parecidos, mas pacotes diferentes. A HPE Black (R$ 192.990) tem tração dianteira e detalhes em vermelho na parte frontal. Já a HPE-S Black (R$ 225.990) é 4x4 e vem com rodas exclusivas. Ambas as opções têm bancos com forração de camurça em preto e cinza. Ao todo, o modelo tem agora cinco versões, incluindo a de entrada Rush.
O modelo mantém o motor 1.5 turbo (165 cv), que só consome gasolina. O câmbio automático do tipo CVT (sigla em inglês para transmissão continuamente variável) simula oito marchas.

Preços das versões do Mitsubishi Eclipse Cross

Rush: R$ 168.990
HPE: R$ 189.990
HPE Black: R$ 192.990
HPE-S: R$ 212.990
HPE-S 4x4: R$ 222.990
HPE-S Black 4x4: R$ 225.990

Mitsubiushi Eclipse Cross 2026
Há também duas novas versões com nomes parecidos, mas pacotes diferentes: a HPE Black e a HPE-S Black Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A versão Rush segue como a mais em conta, com preço sugerido de R$ 168.990. O valor a coloca na disputa direta com SUVs de menor porte, como o Honda HR-V EXL (R$ 165,9 mil) e o Volkswagen T-Cross Comfortline (R$ 171.490), ambos flex.
Foi essa opção que passou pelo teste Folha-Mauá. Por fora, não houve mudanças em relação ao modelo 2025. Na cabine, contudo, a nova central multimídia chamou a atenção, com tela de 10 polegadas sensível ao toque.
O equipamento se integrou melhor ao carro, já que antes trazia o aspecto de ter sido instalado em um uma loja de acessórios. E agora é possível conectar smartphones sem a necessidade de fios para acessar tanto o Android Auto como o Apple Carplay.
Mitsubiushi Eclipse Cross 2026
Por fora, não houve mudanças em relação ao modelo 2025 Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Andar em um SUV médio que custa o mesmo que versões compactas exige abrir mão da chave presencial e de recursos mais avançados de segurança, como frenagem automática. O Eclipse Cross Rush é bem simples quando comparado às versões mais caras, que podem trazer teto solar e forração em couro claro, como disponível na opção HPE-S 4x4 (R$ 222.990).

Itens de série

O pacote de itens de série traz seis airbags, ar-condicionado com ajuste automático de temperatura e direção com assistência elétrica. Contudo, não há acendimento automático dos fárois, que trazem lâmpadas halógenas convencionais. A iluminação por LEDs só está presente nas versões mais caras, que ainda podem trazer uma central multimídia com tela maior, de 12 polegadas.
Para compensar a falta de equipamentos, o espaço tanto na cabine como no porta-malas desse Mitsubishi é uma grande vantagem na comparação com os SUVs pequenos. Outro ponto a favor é a potência do motor 1.5 turbo. O modelo foi do zero aos 100 km/h em 9,5 segundos, de acordo com a medição feita pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Equipamentos Eclipse Cross

Equipado com motor 1.5 flex (126 cv), o Honda HR-V EXL precisou de 11,9 s para cumprir a mesma prova quando abastecido com etanol. Já o T-Cross Comfortline (1.0 turbo flex, 128 cv) foi um pouco mais ágil, chegando aos 100 km/h em 10,3 s. Eduardo Sodré

Ficha técnica

Mitsubiushi Eclipse Cross 2026
Os preços da linha 2026 do Eclipse Cross partem de R$ 168.990 Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Eclipse Cross Rush

  • Preço: R$ 168.990 (fevereiro/2025)
  • Motor: dianteiro, turbo, 1.499 cm³, gasolina
  • Potência: 165 cv a 5.500 rpm
  • Torque: 25,5 kgfm a 1.800 rpm
  • Transmissão: câmbio automático do tipo CVT, oito marchas
  • Pneus: 225/55 R18
  • Peso: 1.570 kg
  • Porta-malas: 473 litros
  • Comprimento: 4,55 m
  • Largura: 1,81 m
  • Altura: 1,69 m
  • Entre-eixos: 2,67 m
  • Aceleração (0 a 100 km/h, em segundos): 9,5
  • Retomada (80 km/h a 120 km/h, em segundos): 6,8
  • Consumo urbano (km/l): 10,9
  • Consumo rodoviário (km/l): 16

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