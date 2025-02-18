Mitsubishi Eclipse Cross ganha novas versões na linha 2026; veja teste

A linha 2026 do modelo estreia com novas centrais multimídias, mas sem mudanças de estilo ou mecânica Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi atualizou a lista de equipamentos do SUV médio Eclipse Cross. A linha 2026 do modelo estreia com novas centrais multimídias, mas sem mudanças de estilo ou mecânica.

Há também duas novas versões com nomes parecidos, mas pacotes diferentes. A HPE Black (R$ 192.990) tem tração dianteira e detalhes em vermelho na parte frontal. Já a HPE-S Black (R$ 225.990) é 4x4 e vem com rodas exclusivas. Ambas as opções têm bancos com forração de camurça em preto e cinza. Ao todo, o modelo tem agora cinco versões, incluindo a de entrada Rush.

O modelo mantém o motor 1.5 turbo (165 cv), que só consome gasolina. O câmbio automático do tipo CVT (sigla em inglês para transmissão continuamente variável) simula oito marchas.

Preços das versões do Mitsubishi Eclipse Cross Rush: R$ 168.990

HPE: R$ 189.990

HPE Black: R$ 192.990

HPE-S: R$ 212.990

HPE-S 4x4: R$ 222.990

HPE-S Black 4x4: R$ 225.990

Há também duas novas versões com nomes parecidos, mas pacotes diferentes: a HPE Black e a HPE-S Black Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A versão Rush segue como a mais em conta, com preço sugerido de R$ 168.990. O valor a coloca na disputa direta com SUVs de menor porte, como o Honda HR-V EXL (R$ 165,9 mil) e o Volkswagen T-Cross Comfortline (R$ 171.490), ambos flex.

Foi essa opção que passou pelo teste Folha-Mauá. Por fora, não houve mudanças em relação ao modelo 2025. Na cabine, contudo, a nova central multimídia chamou a atenção, com tela de 10 polegadas sensível ao toque.

O equipamento se integrou melhor ao carro, já que antes trazia o aspecto de ter sido instalado em um uma loja de acessórios. E agora é possível conectar smartphones sem a necessidade de fios para acessar tanto o Android Auto como o Apple Carplay.

Por fora, não houve mudanças em relação ao modelo 2025 Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Andar em um SUV médio que custa o mesmo que versões compactas exige abrir mão da chave presencial e de recursos mais avançados de segurança, como frenagem automática. O Eclipse Cross Rush é bem simples quando comparado às versões mais caras, que podem trazer teto solar e forração em couro claro, como disponível na opção HPE-S 4x4 (R$ 222.990).

Itens de série

O pacote de itens de série traz seis airbags, ar-condicionado com ajuste automático de temperatura e direção com assistência elétrica. Contudo, não há acendimento automático dos fárois, que trazem lâmpadas halógenas convencionais. A iluminação por LEDs só está presente nas versões mais caras, que ainda podem trazer uma central multimídia com tela maior, de 12 polegadas.

Para compensar a falta de equipamentos, o espaço tanto na cabine como no porta-malas desse Mitsubishi é uma grande vantagem na comparação com os SUVs pequenos. Outro ponto a favor é a potência do motor 1.5 turbo. O modelo foi do zero aos 100 km/h em 9,5 segundos, de acordo com a medição feita pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Equipamentos Eclipse Cross

Equipado com motor 1.5 flex (126 cv), o Honda HR-V EXL precisou de 11,9 s para cumprir a mesma prova quando abastecido com etanol. Já o T-Cross Comfortline (1.0 turbo flex, 128 cv) foi um pouco mais ágil, chegando aos 100 km/h em 10,3 s. Eduardo Sodré

Ficha técnica

Os preços da linha 2026 do Eclipse Cross partem de R$ 168.990 Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Eclipse Cross Rush