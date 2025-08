Descontos

Caoa Chery dá desconto de R$ 10 mil no SUV de 7 lugares Tiggo 8 Pro

Ação promocional é de comemoração dos oito anos da empresa no Brasil; oferta é válida por tempo limitado

A Caoa Chery está com uma condição comercial para o SUV de sete lugares Tiggo 8 Pro Max Drive, com a redução de R$ 10 mil no valor de tabela do modelo. A ação é para marcar os oito anos de operação da marca no Brasil. A promoção é por tempo limitado e está disponível em toda a rede de concessionárias. Com o desconto, o preço do modelo passa de R$ 199.990 para R$ 189.990. >