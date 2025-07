Estreante

Geely EX5 começa pré-venda no Brasil com preços a partir de R$ 205.800

Primeiro modelo da marca chinesa no mercado brasileiro, SUV médio tem autonomia de até 413 km e interior com design minimalista

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:46 - Atualizado há 42 minutos

Na versão Pro, o Geely EX5 tem autonomia de 413 km Crédito: Geely/Divulgação

A Geely iniciou a pré-venda do EX5, primeiro carro da marca a ser lançado no mercado brasileiro. O SUV 100% elétrico está disponível nas versões Pro, que custa R$ 205.800, e Max, de R$ 225.800. As reservas podem ser feitas no site da montadora e, quando começarem oficialmente, as vendas do modelo serão feitas em conjunto com a Renault, mas com uma separação clara entre as lojas das duas marcas.>

O motor do EX5 entrega 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, além de permitir uma aceleração de 0 a 100 km/h em até 6,9 segundos, segundo a montadora. A autonomia do modelo pode chegar a 413 km na versão Pro e 349 km na Max (Inmetro). Além disso, com um carregador rápido, o tempo de recarga de 30% a 80% é de 20 minutos. A bateria é de 60,22 kWh. >

Com um design minimalista no interior, com poucos botões, o EX5 conta com uma tela multimídia de 15,4”, com sistema de assistente de voz que oferece mais de 200 comandos de voz, e um painel de instrumentos digital. Na versão Max, também está presente um Head-Up Display HD – que projeta informações no para-brisa – de 13,8”.>

Outros itens de série do modelo incluem sistema inteligente de ar-condicionado automático, visão 3D por câmeras e rodas de liga leve de 18”, na versão Pro. Já a Max, além do Head-Up Display, acrescenta sistema de som premium Flyme Sound com 16 alto-falantes e 1000W de potência, massagem nos bancos dianteiros com 6 modos, teto solar panorâmico com abertura e persiana elétrica e rodas de liga leve de 19”.>

O EX5 conta com uma tela de multimídia com 15,4" e, na versão Max, com um Head-Up Display HD Crédito: Geely/Divulgação

O SUV tem 4,61 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 461 litros.>

As cores disponíveis para o modelo são: Preto Carbon, Branco Storm, Cinza Ash e Prata Moon.>

*Com informações da Geely.>

