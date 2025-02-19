Veículos a partir de R$ 25 mil em feirão de novos e seminovos no ES

A expectativa é de movimentação de mais de R$ 25 milhões em vendas Crédito: Divulgação

Para quem está pensando em trocar de veículo, nesta quinta-feira (20), começa o Feirão de Seminovos, com modelos a partir de R$ 25 mil reais. O evento, que vai até o domingo (23), acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, e terá entrada e estacionamento gratuitos. Serão cerca de 2 mil veículos entre novos e seminovos, elétricos, híbridos e movidos a combustão, com marcas que vão do popular até premium, como BMW e Audi.

Entre as ofertas estão a possibilidade de parcelar a entrada e o carro usado valendo até 100% da tabela Fipe na troca. Segundo Sander Marinho, organizador do evento, os seminovos disponíveis passam por inspeção e certificação antes de serem vendidos. A expectativa é que o feirão movimente mais de R$ 25 milhões em vendas e libere mais de R$ 10 milhões em financiamentos.

De acordo com Sander Marinho, o destaque da feira está na diversidade de serviços e ofertas que podem ser encontrados, além de reunir as principais concessionárias e revendas de veículos do Estado e contar com especialistas para orientação durante todo o processo de compra.

"O mais interessante da Feirão do Pavilhão de Carapina são os diversos tipos de condições especiais, desde a avaliação do veículo usado, quanto os valores dos carros ofertados, que estão muito bons, além das condições de financiamentos com entradas facilitadas em até 18x no cartão de crédito", afirma.

Feirão de Seminovos – Pavilhão de Carapina

