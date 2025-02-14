Viajar de carro no verão exige cuidados especiais; saiba como evitar contratempos

Viajar durante o pôr do sol ou antes de amanhecer são dicas para evitar o calor forte durante o percurso Crédito: Shutterstock

Calibrar os pneus, conferir o óleo e as pastilhas de freio. Estes cuidados já são conhecidos por quem costuma viajar de carro, afinal, quando se trata de percursos mais longos, a atenção deve ser redobrada e os cuidados começam antes mesmo de colocar o pé na estrada.

No entanto, durante o verão, as altas temperaturas também representam um ponto de atenção tanto com o veículo quanto com o condutor e exigem mais cautela durante a viagem. Por isso, veja 6 dicas de como se preparar para viajar de carro em meio ao calor extremo.

1. Comece pela revisão

A revisão é o ponto de partida para verificar se o carro está apto para a viagem. Neste momento as oficinas analisam os pneus, a pastilha de freio, as luzes, além de trocar o óleo e substituir os filtros, quando necessário. A bateria, que tende a perder mais carga no verão, já que o calor pode acelerar a evaporação do líquido interno, também deve ser checada durante a revisão.

Além disso, é essencial checar o nível de água do radiador e nunca utilizar água da torneira ou até filtrada para completar o líquido de arrefecimento, uma vez que cada veículo tem o tipo de líquido adequado.

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodoviais do Estado do Espírito Santo (DER-ES), o ideal é estar com a manutenção do carro sempre em dia. O órgão orienta uma vistoria prévia esporádica de manutenção dos veículos para trafegar em rodovias estaduais. Assim, durante a revisão para viajar, você poupará custos, por se tratar somente de uma verificação geral, e não uma manutenção de fato.

2. Pesquise a rota e faça um planejamento

Outra prática que pode ajudar, sobretudo no verão, é conhecer a rota e planejar as paradas antecipadamente. Isso porque, mesmo com o ar-condicionado ligado, o calor extremo pode cansar o condutor mais rápido que o usual. Além disso, o consumo de água tende a ser maior e, consequentemente, as paradas para ir ao banheiro aumentam também.

Uma dica é viajar quando o sol estiver se pondo ou um pouco antes do início da manhã, para não sentir o calor forte. No entanto, evite viajar à noite ou de madrugada sem conhecer a estrada ou sem saber se ela é bem sinalizada.

Além disso, o verão coincide com as férias escolares e muitas pessoas costumam viajar nesta época. Por isso, é essencial fazer um planejamento considerando os horários de pico para não pegar trânsito.

Se você tiver um carro elétrico, é indispensável planejar as paradas para abastecimento, pesquisando previamente os eletropostos disponíveis no trajeto escolhido.

3. Atenção ao ar-condicionado

Por mais que o ar-condicionado seja levado em conta na revisão, é importante ter uma atenção redobrada ao sistema de resfriamento, pois a falta de higienização e de manutenção pode acumular fungos, ácaros e bactérias, exigindo mais do motor para conseguir resfriar o ambiente interno adequadamente.

4. Fique atento à previsão do tempo

Temperaturas altas e muitas chuvas são as principais marcas do verão. E chuva na estrada é sinal de alerta, uma vez que podem afetar a visibilidade, o estado das estradas e aumentar o risco de deslizamentos ou alagamentos. Por isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) recomenda olhar a previsão do tempo para o dia da viagem e se preparar para mudanças repentinas no clima.

Além disso, o órgão pede para tomar cuidado caso chova, já que as rodovias podem ficar escorregadias e difíceis de transitar durante a chuva. Por isso, evite viajar durante tempestades ou condições climáticas extremas.

5. Leve água e alimentos em bolsa térmica

Manter-se hidratado e bem alimentado é imprescindível para viagens longas. Opte por colocar água e alimentos em bolsas térmicas, pois estas ajudam a preservar a temperatura e não deixam a comida estragar por conta do calor.

Alimentos leves e frescos como frutas, castanhas e sanduíches naturais são os mais recomendados para manter o bem-estar durante a viagem.

6. Óculos de sol e protetor solar

O sol pode atrapalhar a visão do condutor e a exposição excessiva aos raios ultravioletas pode causar queimaduras, manchas e atrapalhar a viagem. A dica é utilizar protetor solar, mesmo que o vidro do carro seja mais escuro e já ofereça alguma proteção.