Pagamento só em 2026 e descontos de até R$ 35 mil para comprar carro e moto no ES

O Polo Highline está com até R$10 mil de bônus na troca do usado e início do pagamento somente em 2026 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Fevereiro começou com oportunidades para quem quer comprar carro ou moto zero quilômetro ou usados no Espírito Santo. Montadoras e concessionárias estão oferecendo emplacamento grátis, taxa zero e descontos de até R$ 30 mil. Há, inclusive, a possibilidade de começar a pagar o carro somente em 2026, como é o caso do modelos da Volkswagen Saveiro e Polo Highline.

Tem ofertas da Ford, BYD, Toyota, Nissan, Honda e Fiat. São mais de 15 marcas e lojas oferecendo condições especiais para a aquisição de um veículo novo ou usado. Veja as ofertas abaixo.

Kurumá

Toyota Yaris XL está por R$ 111.850 à vista com duas revisões gratuitas Crédito: Toyota/Divulgação

Operação Kurumá: promoções para modelos novos, acessórios, pós-venda e consórcio.

Toyota Corolla XEi 25/25: R$ 164.320 à vista e duas revisões gratuitas.

R$ 164.320 à vista e duas revisões gratuitas. Toyota Yaris Hatch XL 24/25: R$ 111.850 à vista com duas revisões gratuitas.

R$ 111.850 à vista com duas revisões gratuitas. Toyota Corolla GLi: 18% de desconto para CNPJ.

Os veículos mencionados têm até 10 anos de garantia.

Nissan

Nissan Versa Advance 2025: disponível com taxa 0% para financiamentos em até 18 vezes, além de valorização de até R$ 10 mil no veículo usado.

disponível com taxa 0% para financiamentos em até 18 vezes, além de valorização de até R$ 10 mil no veículo usado. Nissan Kicks Advance 2024: taxa 0% em 18 vezes, bônus de R$ 13 mil na compra e pagamento da primeira parcela só após a Páscoa.

taxa 0% em 18 vezes, bônus de R$ 13 mil na compra e pagamento da primeira parcela só após a Páscoa. Nissan Frontier Attack 2025: a partir de R$ 210.990, com taxa 0% em 12 vezes e primeira parcela para depois da Páscoa. Além disso, toda a linha Frontier contará com descontos, taxa 0% em 12 vezes e a mesma condição especial para o pagamento da primeira parcela.

Em paralelo a isso, a concessionária Kobe Nissan fará o Festival de Ofertas de Sedans neste final de semana com queima de estoque na linha 2024 e ofertas para os modelos Versa e Sentra.

Moto Vena

Honda CG Fan 160: por R$ 21.294 com emplacamento grátis. Além disso, os acessórios Honda estão com até 35% de desconto na concessionária.

As ofertas são válidas até o final de fevereiro ou enquanto durar o estoque.

Contauto Foton

A concessionária disponibiliza duas opções de oferta com a campanha Você Escolhe.

Financiamento facilitado: 50% de entrada + taxa de 0,99% ao mês com saldo em até 18 meses e 60 dias de carência para o primeiro pagamento.

50% de entrada + taxa de 0,99% ao mês com saldo em até 18 meses e 60 dias de carência para o primeiro pagamento. Plano de manutenção: quem escolher esta opção terá direito à quatro revisões grátis.As condições são válidas até o final do mês.

Orvel Renault

Renault Kardian tem bônus de até R$ 20 mil com o usado na troca Crédito: Renault

Renault Kardian: bônus de até R$ 20 mil com o usado na troca e taxa de 0,99%.

bônus de até R$ 20 mil com o usado na troca e taxa de 0,99%. Renault Duster: bônus de até R$ 20 mil e taxa zero.

A oferta é válida até o final de fevereiro nas lojas na Grande Vitória, Cachoeiro e Linhares.

Orvel Volkswagen

Volkswagen Taos: até R$32 mil de bônus na troca do usado, taxa zero e três revisões grátis.

até R$32 mil de bônus na troca do usado, taxa zero e três revisões grátis. Volkswagen T-Cross: a partir de R$119.990 com taxa zero em até 36 vezes.

a partir de R$119.990 com taxa zero em até 36 vezes. Volkswagen Saveiro Extreme: IPVA 2025 e emplacamento grátis com início do pagamento em 2026.

IPVA 2025 e emplacamento grátis com início do pagamento em 2026. Volkswagen Polo Highline: até R$10 mil de bônus na troca do usado, IPVA 2025 e emplacamento grátis e pagamento somente em 2026.

Orvel Fiat

Fiat Titano tem desconto de 22% Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2025: a partir de R$109.990,00 com usado na troca e taxa 0%.

a partir de R$109.990,00 com usado na troca e taxa 0%. Fiat Fastback Limited Edition 1.3T 2024/2025: de R$171.310 por R$149.990 com usado na troca mais taxa 0%.

de R$171.310 por R$149.990 com usado na troca mais taxa 0%. Fiat Cronos Drive 1.0 2024/2025 na cor preta: de R$95.990 por R$79.990 na troca com um seminovo apresentado.

de R$95.990 por R$79.990 na troca com um seminovo apresentado. Fiat Titano: 22% de desconto, taxa 0% com 60% de entrada e 24 vezes com 5 anos de garantia.

Orvel Citroën

Citroën Basalt: versão Feel sai de R$ 115.700 por R$ 89.990 Crédito: Pedro Bicudo

Citroën Basalt Feel Turbo 25/25 AT: de R$ 115.700 por R$ 89.990

de R$ 115.700 por R$ 89.990 Citroën C3 Feel 1.0 24/25: de R$ 88.290 por R$ 80.990 com usado na troca, IPVA 2025 grátis, taxa de 1.09% em 48 vezes e primeira parcela com 90 dias de carência

de R$ 88.290 por R$ 80.990 com usado na troca, IPVA 2025 grátis, taxa de 1.09% em 48 vezes e primeira parcela com 90 dias de carência Citroën Aircross Feel Turbo 24/25: de R$ 115.990 por R$ 106.990 com taxa de 0,29% e primeira parcela só depois da Páscoa.

Orvel Peugeot

Peugeot 208 Active Manual 1.0 24/25: de R$ 88.99 por R$ 74.990,00 com emplacamento grátis.

de R$ 88.99 por R$ 74.990,00 com emplacamento grátis. Peugeot 2008 Allure Turbo 24/25: de R$ 134.99 por R$ 124.990 com usado na troca e emplacamento grátis.

de R$ 134.99 por R$ 124.990 com usado na troca e emplacamento grátis. Peugeot 208 Style 24/25: de R$ 90.990 por R$ 79.990 com usado na troca e emplacamento grátis.

Vitória Motors Jeep e Ram

O Jeep Commander tem IPVA 2025grátis, taxa 0% e pagamento de 100% da tabela Fipe no usado Crédito: Jeep/Divulgação

A Vitória Motors Jeep e Ram realiza durante o mês de fevereiro a Operação Limpa Pátio, que terá promoções exclusivas para modelos novos.

Jeep Renegade Turbo Flex 24/25: oferta exclusiva com o usado na troca com desconto de R$ 148.990,00 por R$ 129.990, Taxa 0% e IPVA 2025 grátis

oferta exclusiva com o usado na troca com desconto de R$ 148.990,00 por R$ 129.990, Taxa 0% e IPVA 2025 grátis Jeep Compass Sport Turbo Flex 24/25: sai por R$ 154.990,00 com IPVA 2025 grátis

sai por R$ 154.990,00 com IPVA 2025 grátis Jeep Commander 24/25: IPVA 2025grátis, taxa 0% e pagamento de 100% da tabela Fipe no usado na troca do veículo.

IPVA 2025grátis, taxa 0% e pagamento de 100% da tabela Fipe no usado na troca do veículo. Ram: toda a linha Rampage está com ofertas de IPVA 2025 e emplacamento grátis, além de taxa 0%.

toda a linha Rampage está com ofertas de IPVA 2025 e emplacamento grátis, além de taxa 0%. Desafio 72 horas e Jeep e Ram Day: Além disso, a Vitória Motors vai realizar, de 13 a 15 de fevereiro, o Desafio 72 horas, para comemorar a reinauguração da unidade da Serra. Outro evento realizado pela concessionária é o Jeep e Ram Day, nos dias 21 e 22 de fevereiro, que também acontecerá nas unidades de Linhares e Colatina. Os eventos incluem ofertas diversas e um buffet para receber os clientes.

Raviera Land Rover

A Raviera Land Rover está com ofertas válidas para os modelos Evoque e Discovery Sport, que incluem 60% de entrada e 24 vezes com taxa zero. Os modelos são oferecidos com pronta entrega.

Audi Center Vitória

A Audi Center Vitória está realizando uma oferta válida para os modelos Q5, Q3 e A5, com pronta entrega. A concessionária oferece supervalorização para usados, 60% de entrada e 24 vezes com taxa zero.

BYD Vitória Motors

BYD Song Pro tem bônus de até R$ 20.000 mais taxa de 0,99% e IPVA grátis Crédito: BYD/Divulgação

A BYD Vitória Motors está com condições especiais para os modelos BYD Song Pro, Song Plus e King GS durante o mês de fevereiro.

BYD Song Pro: bônus de até R$ 20.000 + Taxa de 0,99% (entrada de 60% + 24x) + IPVA grátis, no valor a partir de R$ 204.800,00

bônus de até R$ 20.000 + Taxa de 0,99% (entrada de 60% + 24x) + IPVA grátis, no valor a partir de R$ 204.800,00 BYD Song Plus: bônus de até R$ 10.000 + IPVA 2025 grátis + Taxa de 0,99% (entrada de 65% + 24x), saindo a partir de R$ 244.800,00

bônus de até R$ 10.000 + IPVA 2025 grátis + Taxa de 0,99% (entrada de 65% + 24x), saindo a partir de R$ 244.800,00 BYD King GS: desconto de até R$ 23.000 + Taxa de 0,99% ou Taxa de 1,19% + IPVA grátis, a partir de R$ 191.900,00

desconto de até R$ 23.000 + Taxa de 0,99% ou Taxa de 1,19% + IPVA grátis, a partir de R$ 191.900,00 Semana dos Elétricos: Até o dia 16 de fevereiro, além das condições especiais, a BYD Vitória Motors oferece um carregador portátil grátis para os clientes que adquirirem os modelos Dolphin Mini, Dolphin GS e Yuan Pro.

Até o dia 16 de fevereiro, além das condições especiais, a BYD Vitória Motors oferece um carregador portátil grátis para os clientes que adquirirem os modelos Dolphin Mini, Dolphin GS e Yuan Pro. Semana Super-Híbridos: Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, a BYD Vitória Motors promove a Semana Super-Híbridos, com condições especiais para toda a linha de híbridos da marca.

Consulte condições e estoque disponíveis na concessionária BYD Vitória Motors.

Águia Branca Seminovos

As condições para o mês de fevereiro incluem IPVA 2025 grátis, entrada em até 10x sem juros no cartão de crédito e um bônus de até R$ 5 mil na avaliação do veículo usado.

Godrive

O Godrive, marca do Grupo Águia Branca especializada em carros por assinatura, oferece uma promoção exclusiva para o modelo Toyota Yaris, com a primeira parcela da assinatura no valor de R$ 1.

Vitória Diesel – Mercedes-Benz

A Vitória Diesel, marca que representa a linha de caminhões da Mercedes-Benz, está com condições especiais: modelos com taxas a partir de 0,95% ao mês, pagamento apenas em junho e parcelamento em até 60 vezes. A marca oferece ainda aos clientes 1 ano de serviços Best Basic, Fleetboard e Mercedes-Benz Truck Uptime.

Já a Sprinter oferece bônus de até R$ 30.000 em alguns modelos, com entrada a partir de 20%, taxa de 1,05% ao mês, saldo em 12 meses e 2 revisões grátis. Há ofertas especiais também para pneus BF Goodrich 275 e 295, com até R$ 120 de desconto. As condições são válidas até 28 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

CVC