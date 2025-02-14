Pagamento só em 2026 e descontos de até R$ 35 mil para comprar carro e moto no ES

Fevereiro começou com oportunidades para quem quer comprar carro ou moto zero quilômetro ou usados no Espírito Santo. Montadoras e concessionárias estão oferecendo emplacamento grátis, taxa zero e descontos de até R$ 30 mil. Há, inclusive, a possibilidade de começar a pagar o carro somente em 2026, como é o caso do modelos da Volkswagen Saveiro e Polo Highline.
Tem ofertas da Ford, BYD, Toyota, Nissan, Honda e Fiat. São mais de 15 marcas e lojas oferecendo condições especiais para a aquisição de um veículo novo ou usado. Veja as ofertas abaixo.
Kurumá
Operação Kurumá: promoções para modelos novos, acessórios, pós-venda e consórcio.
- Toyota Corolla XEi 25/25: R$ 164.320 à vista e duas revisões gratuitas.
- Toyota Yaris Hatch XL 24/25: R$ 111.850 à vista com duas revisões gratuitas.
- Toyota Corolla GLi: 18% de desconto para CNPJ.
Os veículos mencionados têm até 10 anos de garantia.
Nissan
- Nissan Versa Advance 2025: disponível com taxa 0% para financiamentos em até 18 vezes, além de valorização de até R$ 10 mil no veículo usado.
- Nissan Kicks Advance 2024: taxa 0% em 18 vezes, bônus de R$ 13 mil na compra e pagamento da primeira parcela só após a Páscoa.
- Nissan Frontier Attack 2025: a partir de R$ 210.990, com taxa 0% em 12 vezes e primeira parcela para depois da Páscoa. Além disso, toda a linha Frontier contará com descontos, taxa 0% em 12 vezes e a mesma condição especial para o pagamento da primeira parcela.
Em paralelo a isso, a concessionária Kobe Nissan fará o Festival de Ofertas de Sedans neste final de semana com queima de estoque na linha 2024 e ofertas para os modelos Versa e Sentra.
Moto Vena
Honda CG Fan 160: por R$ 21.294 com emplacamento grátis. Além disso, os acessórios Honda estão com até 35% de desconto na concessionária.
As ofertas são válidas até o final de fevereiro ou enquanto durar o estoque.
Contauto Foton
A concessionária disponibiliza duas opções de oferta com a campanha Você Escolhe.
- Financiamento facilitado: 50% de entrada + taxa de 0,99% ao mês com saldo em até 18 meses e 60 dias de carência para o primeiro pagamento.
- Plano de manutenção: quem escolher esta opção terá direito à quatro revisões grátis.As condições são válidas até o final do mês.
Orvel Renault
- Renault Kardian: bônus de até R$ 20 mil com o usado na troca e taxa de 0,99%.
- Renault Duster: bônus de até R$ 20 mil e taxa zero.
A oferta é válida até o final de fevereiro nas lojas na Grande Vitória, Cachoeiro e Linhares.
Orvel Volkswagen
- Volkswagen Taos: até R$32 mil de bônus na troca do usado, taxa zero e três revisões grátis.
- Volkswagen T-Cross: a partir de R$119.990 com taxa zero em até 36 vezes.
- Volkswagen Saveiro Extreme: IPVA 2025 e emplacamento grátis com início do pagamento em 2026.
- Volkswagen Polo Highline: até R$10 mil de bônus na troca do usado, IPVA 2025 e emplacamento grátis e pagamento somente em 2026.
Orvel Fiat
- Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2025: a partir de R$109.990,00 com usado na troca e taxa 0%.
- Fiat Fastback Limited Edition 1.3T 2024/2025: de R$171.310 por R$149.990 com usado na troca mais taxa 0%.
- Fiat Cronos Drive 1.0 2024/2025 na cor preta: de R$95.990 por R$79.990 na troca com um seminovo apresentado.
- Fiat Titano: 22% de desconto, taxa 0% com 60% de entrada e 24 vezes com 5 anos de garantia.
Orvel Citroën
- Citroën Basalt Feel Turbo 25/25 AT: de R$ 115.700 por R$ 89.990
- Citroën C3 Feel 1.0 24/25: de R$ 88.290 por R$ 80.990 com usado na troca, IPVA 2025 grátis, taxa de 1.09% em 48 vezes e primeira parcela com 90 dias de carência
- Citroën Aircross Feel Turbo 24/25: de R$ 115.990 por R$ 106.990 com taxa de 0,29% e primeira parcela só depois da Páscoa.
Orvel Peugeot
- Peugeot 208 Active Manual 1.0 24/25: de R$ 88.99 por R$ 74.990,00 com emplacamento grátis.
- Peugeot 2008 Allure Turbo 24/25: de R$ 134.99 por R$ 124.990 com usado na troca e emplacamento grátis.
- Peugeot 208 Style 24/25: de R$ 90.990 por R$ 79.990 com usado na troca e emplacamento grátis.
Vitória Motors Jeep e Ram
A Vitória Motors Jeep e Ram realiza durante o mês de fevereiro a Operação Limpa Pátio, que terá promoções exclusivas para modelos novos.
- Jeep Renegade Turbo Flex 24/25: oferta exclusiva com o usado na troca com desconto de R$ 148.990,00 por R$ 129.990, Taxa 0% e IPVA 2025 grátis
- Jeep Compass Sport Turbo Flex 24/25: sai por R$ 154.990,00 com IPVA 2025 grátis
- Jeep Commander 24/25: IPVA 2025grátis, taxa 0% e pagamento de 100% da tabela Fipe no usado na troca do veículo.
- Ram: toda a linha Rampage está com ofertas de IPVA 2025 e emplacamento grátis, além de taxa 0%.
- Desafio 72 horas e Jeep e Ram Day: Além disso, a Vitória Motors vai realizar, de 13 a 15 de fevereiro, o Desafio 72 horas, para comemorar a reinauguração da unidade da Serra. Outro evento realizado pela concessionária é o Jeep e Ram Day, nos dias 21 e 22 de fevereiro, que também acontecerá nas unidades de Linhares e Colatina. Os eventos incluem ofertas diversas e um buffet para receber os clientes.
Raviera Land Rover
A Raviera Land Rover está com ofertas válidas para os modelos Evoque e Discovery Sport, que incluem 60% de entrada e 24 vezes com taxa zero. Os modelos são oferecidos com pronta entrega.
Audi Center Vitória
A Audi Center Vitória está realizando uma oferta válida para os modelos Q5, Q3 e A5, com pronta entrega. A concessionária oferece supervalorização para usados, 60% de entrada e 24 vezes com taxa zero.
BYD Vitória Motors
A BYD Vitória Motors está com condições especiais para os modelos BYD Song Pro, Song Plus e King GS durante o mês de fevereiro.
- BYD Song Pro: bônus de até R$ 20.000 + Taxa de 0,99% (entrada de 60% + 24x) + IPVA grátis, no valor a partir de R$ 204.800,00
- BYD Song Plus: bônus de até R$ 10.000 + IPVA 2025 grátis + Taxa de 0,99% (entrada de 65% + 24x), saindo a partir de R$ 244.800,00
- BYD King GS: desconto de até R$ 23.000 + Taxa de 0,99% ou Taxa de 1,19% + IPVA grátis, a partir de R$ 191.900,00
- Semana dos Elétricos: Até o dia 16 de fevereiro, além das condições especiais, a BYD Vitória Motors oferece um carregador portátil grátis para os clientes que adquirirem os modelos Dolphin Mini, Dolphin GS e Yuan Pro.
- Semana Super-Híbridos: Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, a BYD Vitória Motors promove a Semana Super-Híbridos, com condições especiais para toda a linha de híbridos da marca.
Consulte condições e estoque disponíveis na concessionária BYD Vitória Motors.
Águia Branca Seminovos
As condições para o mês de fevereiro incluem IPVA 2025 grátis, entrada em até 10x sem juros no cartão de crédito e um bônus de até R$ 5 mil na avaliação do veículo usado.
Godrive
O Godrive, marca do Grupo Águia Branca especializada em carros por assinatura, oferece uma promoção exclusiva para o modelo Toyota Yaris, com a primeira parcela da assinatura no valor de R$ 1.
Vitória Diesel – Mercedes-Benz
A Vitória Diesel, marca que representa a linha de caminhões da Mercedes-Benz, está com condições especiais: modelos com taxas a partir de 0,95% ao mês, pagamento apenas em junho e parcelamento em até 60 vezes. A marca oferece ainda aos clientes 1 ano de serviços Best Basic, Fleetboard e Mercedes-Benz Truck Uptime.
Já a Sprinter oferece bônus de até R$ 30.000 em alguns modelos, com entrada a partir de 20%, taxa de 1,05% ao mês, saldo em 12 meses e 2 revisões grátis. Há ofertas especiais também para pneus BF Goodrich 275 e 295, com até R$ 120 de desconto. As condições são válidas até 28 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.
CVC
Dia D Limpa Pátio CVC: Neste sábado (15) acontece o Dia D Limpa Pátio CVC, evento em que será oferecido pagamento do valor da tabela Fipe no modelo usado que for utilizado na troca, taxa zero em até 30 vezes, um ano para pagar a primeira parcela ou desconto de até R$ 35 mil. A ação ocorre nas revendas de Vitória, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Guaçuí.