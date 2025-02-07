Vendas de veículos zero quilômetro no Brasil crescem 6% em janeiro

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado o melhor janeiro em cinco anos, com um total de 171,2 mil unidades comercializadas, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 6%, segundo balanço divulgado na terça-feira (4) pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias. Ante dezembro, mês de mercado mais aquecido, houve queda de 33,5% nas vendas de veículos.