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Mercado automotivo

Vendas de veículos zero quilômetro no Brasil crescem 6% em janeiro

Balanço divulgado pela Fenabrave mostra que crescimento em relação ao mesmo mês de 2024; ao todo, foram comercializadas 171,2 mil unidades no mês

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2025 às 15:09
No serviço de carros por assinatura, a manutenção, seguro, IPVA e toda a burocracia fica sob responsabilidade da concessionária, e com as despesas fixas, pode até sair mais barato para o consumidor.
Fenabrave projeta alta de vendas em 2025 de 5% Crédito: Freepik
As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado o melhor janeiro em cinco anos, com um total de 171,2 mil unidades comercializadas, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 6%, segundo balanço divulgado na terça-feira (4) pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias. Ante dezembro, mês de mercado mais aquecido, houve queda de 33,5% nas vendas de veículos.
Apesar de marcar o maior volume para janeiro desde 2020, o desempenho mostra uma desaceleração frente ao crescimento de 14% do mercado no ano passado, em linha com a tendência apontada pelas entidades do setor em decorrência da elevação dos juros.
Enquanto a Anfavea, associação das montadoras, prevê crescimento de 6,3% das vendas de veículos neste ano, a Fenabrave projeta alta um pouco mais modesta, de 5%. Esses prognósticos apontam para um volume de 2,77 milhões a 2,8 milhões de veículos em 2025, o que, se confirmado, consolidará o retorno do mercado aos níveis de antes da pandemia.
No ano passado, as compras de carros superaram as previsões iniciais, no embalo da expansão do crédito, da renda e do emprego, junto com as entregas às locadoras.

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