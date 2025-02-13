Esquentou aí? Confira itens indispensáveis para pilotar a moto em dias quentes

Pilotar no sol não é uma tarefa fácil, mas alguns itens podem facilitar Crédito: Shutterstock

Com a chegada do verão, todos os motociclistas têm um obstáculo em comum, independentemente da estrada: o sol. Pelo fato da moto expor mais os motoristas às adversidades do tempo, alguns equipamentos ajudam a garantir uma pilotagem tranquila e segura contra as altas temperaturas.

Para ajudar os viajantes sobre duas rodas, separamos alguns itens que são essenciais na hora de colocar o pé na estrada, que vão desde o básico, como protetor solar, até vestimentas super úteis que vão garantir proteção e conforto térmico. Confira:

1. Água

Beber água ou bebidas isotônicas de duas em duas horas é essencial para a saúde do piloto. Esse hábito, além de diminuir a incidência de incômodos como fadiga e dores de cabeça, também ajuda a manter os reflexos e aumenta a concentração durante a pilotagem.

Em caso de sintomas característicos da desidratação, como fraqueza, tontura, confusão e náusea, é necessário parar para se refrescar e, caso o mal-estar continue, buscar ajuda profissional.

2. Protetor solar

O ideal é aplicar protetor solar nas partes que ficam expostas, como as mãos, braços e rosto, Crédito: Shutterstock

Não adianta fugir: qualquer pedaço de pele que fique por muito tempo exposto ao sol corre o risco de sofrer queimaduras, sejam elas de maior, sejam de menor intensidade. Por isso, o ideal é aplicar protetor solar nas partes que ficam expostas, como as mãos, braços e rosto, reaplicando o produto pelo menos três vezes ao dia.

Para saber quando é a hora de reaplicar, a regra é simples: passe novamente a cada duas horas quando exposto diretamente ao sol na estrada e sempre que houver contato com a água, seja pela chuva, seja pela sudorese intensa.

3. Roupas com proteção UV

As vestimentas também são grandes aliadas. Camisas de manga longa com proteção UV protegem contra o desgaste do sol e, para aumentar a proteção contra acidentes, podem ser combinadas com cotoveleiras. Além disso, roupas de cores claras refletem os raios solares e diminuem o calorão.

Mas na hora de escolher a roupa com proteção UV, atente-se ao fator de proteção ultravioleta (FPU), que deve ser indicado na etiqueta do produto e aponta o quanto ele protege dos raios ultravioleta. Em relação aos níveis de proteção, um FPU a partir de 40 é considerado excelente e mais adequado.

4. Capacete adequado

Capacete aberto é saída para quem pilota em áreas urbanas nos dias de calor Crédito: Shutterstock

Para Jânio de Paula, diretor comercial da Moto Vena, uma boa opção para os motociclistas nos dias de calor intenso é o uso de um capacete aberto. "Caso a moto seja usada num contexto mais urbano, em que não se coloca uma velocidade tão alta, o capacete aberto sem queixeira é ideal. Alguns modelos vêm com óculos internos de proteção, com filtro UV, e viseiras com proteção solar. Caso vá pilotar durante o dia, é possível usar viseiras escuras com proteção UV, mas vale lembrar que essas só são permitidas durante o dia", pontua.

Se optar por um capacete fechado, escolha um modelo com bastante ventilação e saídas de ar para manter a cabeça fresca. Outra opção é o capacete modular (ou escamoteável), que permite abrir a queixeira, proporcionando melhor ventilação no rosto quando possível. Vale lembrar que não se pode pilotar com ele aberto.



5. Luvas de meio dedo

Outro ponto importante são as luvas. Você pode optar por luvas de meio dedo, que oferecem proteção enquanto permitem mais ventilação. Além de oferecerem proteção, elas ajudam a reter o suor das mãos, o que melhora a pilotagem.

A luva meio dedo proporciona maior sensibilidade nas mãos, facilitando o uso dos bolsos, o manuseio de objetos e o acionamento dos manetes de freio e embreagem.

6. Vestimentas leves

Jaqueta de verão permite melhor ventilação ao motociclista Crédito: Divulgação

Uma peça fundamental para os dias quentes é a jaqueta de verão. Essas jaquetas são feitas de um material mais leve e contam com proteções para ombros, cotovelos e costas, além de possuírem áreas perfuradas no peito e nas costas, permitindo uma boa circulação de ar.