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SUV, sedã e hatch

Desconto para PCD: veja os modelos de carros com valores até R$ 120 mil

A virada do ano trouxe novas regras para os benefícios dos carros voltados, aumentando o valor máximo para desconto de R$ 100 mil para R$ 120 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2024 às 11:39

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 11:39

Até 120 dias de espera para comprar carro com isenção para PCD
Compra de carro com isenção de impostos para PCD teve alteração no teto dos valores de veículos Crédito: Freepik
A virada do ano trouxe novas regras para os benefícios dos carros voltados a pessoas com deficiência (PCD). Se até o fim de 2023 o valor máximo para desconto era de R$ 100 mil, agora o novo limite é de R$ 120 mil. O teto foi aprovado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em setembro, mas só passou a valer no dia 1º de janeiro.
Essa extensão do limite acabou por incluir um novo rol de automóveis que antes não eram beneficiados com o desconto total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um benefício previsto na lei 8989, de 24 de fevereiro de 1995.
Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), este tem limite de isenção bem menor, de apenas R$ 70 mil. Se você comprar um carro no limite de R$ 120 mil, os R$ 50 mil de diferença em relação ao teto de R$ 70 mil serão taxados. Um projeto de lei quer elevar o valor do desconto para R$ 200 mil, mas ainda está em tramitação.
A lei dispõe que são beneficiadas "pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal".
Entre os modelos que têm desconto total de IPI estão SUVs, hatches e sedãs variados, justamente os segmentos mais procurados do mercado. Já as picapes não são incluídas nas regras de isenção, o que deixa fora a Fiat Strada, por exemplo, uma vez que o foco está nos carros de passeio.
Os valores podem variar de acordo com o estado, sendo que a maioria deles são de São Paulo, e algumas configurações são voltadas ao público PCD direto, caso do Renault Duster - SUV que não entraria nessa lista com preços públicos ao consumidor.
Lembrando que é importante verificar se determinado valor de tabela já inclui os descontos de IPI e ICMS, caso do Jeep Renegade, para citar um modelo, e se as promoções citadas ainda estão valendo.

Conheça os modelos que podem ser comprados com desconto para PCD

Caoa Chery

Caoa Chery iCar
O iCar da Caoa Chery é o único modelo elétrico entre os carros com desconto para PCD Crédito: Caoa Chery/Divulgação
  • Tiggo 5X Sport 1.5 turbo automático: R$ 119.990 
  • iCar: R$ 119.990

Citroën

Critroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross foi lançado no ano passado e tem preços a partir de R$ 93.986 para PCD Crédito: Citroën/Divulgação
  • C3 Live 1.0 manual: R$ 72.990 / R$ 69.990 na compra online 
  • C3 Live Pack 1.0 manual: R$ 80.990 
  • C3 Feel 1.0 manual: R$ 83.990 
  • C3 Feel Pack 1.6 manual: R$ 99.990 
  • C3 Live Pack 1.6 automático: R$ 95.990 / A Citroën indica que o preço chega a R$ 74.632 para PCD
  • C3 Aircross 1.0 turbo Feel: R$ 112.990 / A marca calcula que chega a R$ 93.986 para PCD, sempre com os descontos 
  • C3 Aircross 1.0 turbo Feel Pack: R$ 119.990 ou R$ 100.303 para PCD
  • C4 Cactus 1.6 Live Auto: R$ 111.990 
  • C4 Cactus 1.6 Feel: R$ 117.990

Chevrolet

Chevrolet Tracker Premier Automático Turbo 133 cavalos
Chevrolet Tracker Premier Automático Turbo é um dos SUVs que estão com desconto para PCD Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
  • Onix 1.0 manual: R$ 86.150 
  • Onix LT 1.0 manual: R$ 93.765 
  • Onix Turbo automático: R$ 100.730 
  • Onix LT Turbo automático: R$ 108.210 
  • Onix LTZ Turbo automático: R$ 111.590 
  • Onix RS Turbo automático: R$ 113.640 
  • Onix Premier Turbo automático: R$ 117.480
  • Onix Plus 1.0 manual: R$ 97.390 
  • Onix Plus Turbo automático: R$ 106.560 
  • Onix Plus LT Turbo automático: R$ 114.150 
  • Onix Plus LTZ Turbo automático: R$ 117.580 
  • Onix Plus Premier Turbo automático: R$ 123.320
  • Spin LS 1.8 manual: R$ 106.760 
  • Spin LT 1.8 manual: R$ 112.600 
  • Spin LS 1.8 automático: R$ 113.040
  • Tracker Turbo 1.0 automático: R$ 119.900

Fiat

Fiat Fastback mira na sofisticação e performance; veja preços
Fiat Fastback sai a R$ 101.620 com os descontos total de IPI e parcial de ICMS já aplicados Crédito: Fiat/Divulgação
  • Argo 1.0 manual: R$ 84.490 
  • Argo Drive 1.0 manual: R$ 86.490 
  • Argo Drive 1.3 automático: R$ 95.490 
  • Argo Trekking 1.3 manual: R$ 93.990  
  • Argo Trekking 1.3 automático: R$ 99.990
  • Cronos Drive 1.0 manual: R$ 92.990 
  • Cronos Drive 1.3 manual: R$ 98.990 
  • Cronos Drive 1.3 automático: R$ 101.990 
  • Cronos Precision 1.3 automático: R$ 111.990
  • Fastback Turbo 1.0 automático: R$ 117.990 ou R$ 101.620 com os descontos total de IPI e parcial de ICMS já aplicados
  • Mobi Like 1.0 manual: R$ 71.990 
  • Mobi Trekking 1.0 manual: R$ 74.990
  • Pulse Drive 1.3 manual: R$ 103.990 
  • Pulse Drive 1.3 automático: R$ 110.990 
  • Pulse S-Design 1.3 automático: R$ 115.990

Honda

Honda City novas versões 2024
Honda City: sedã e hatch têm descontos para PCD Crédito: Divulgação
  • City LX 1.5 automático: R$ 113.600
  • City sedã LX 1.5 automático - R$ 115.300

Hyundai

O Creta Action 1.6 foi pensado para quem busca um SUV com o melhor custo-benefício sem deixar de lado segurança e comodidade, perfeito tanto para o dia a dia quanto para uma viagem em família.
O Creta Action é o SUV da Hyundai dentro dos descontos de PCD Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Creta Action 1.6 automático: R$ 119.990 ou R$ 98.823 com os descontos aplicados
  • HB20 Sense Plus 1.0 manual: R$ 84.390 
  • HB20 Comfort Plus 1.0 manual: R$ 87.790 
  • HB20 Limited Plus 1.0 manual: R$ 92.190 
  • HB20 Comfort Plus 1.0 turbo manual: R$ 101.290  
  • HB20 Comfort Plus 1.0 turbo automático: R$ 106.890 
  • HB20 Platinum 1.0 turbo automático: R$ 112.290 
  • HB20 Platinum Safety 1.0 turbo automático: R$ 114.590
  • HB20S Comfort Plus 1.0 manual: R$ 94.190 
  • HB20S Limited Plus 1.0 manual: R$ 98.990 
  • HB20S Comfort Plus 1.0 turbo automático: R$ 113.390 
  • HB20S Platinum 1.0 turbo automático: R$ 119.290

Jeep

JEEP RENEGADE NOVA VERSÃO
O Jeep Renegade tem  apenas uma versão com valor próximo ao teto dos descontos Crédito: Jeep/Divulgação
  • Renegade 1.3 turbo automático: R$ 118.290 - sai por R$ 102.900 para público PCD

Nissan

Nissan Kicks
Nissan Kicks tem preços a partir de R$ 112.990 Crédito: Nissan/Divulgação
  • Kicks Active 1.6 CVT: R$ 112.990 
  • Kicks Active 1.6 CVT + multimídia: R$ 114.990 
  • Kicks Sense 1.6 CVT: R$ 118.290 
  • Versa Sense: 1.6 CVT R$ 107.490 
  • Versa Advance 1.6 CVT: R$ 115.890

Peugeot

Peugeot 208 Turbo 200
Toda a linha do Peugeot 208 pode ser adquirida dentro do teto para PCD Crédito: Peugeot/Divulgação
  • 208 Like 1.0 manual: R$ 91.990 
  • 208 Style 1.0 manual: R$ 97.990 
  • 208 Allure 1.0 turbo automático: R$ 99.990 
  • 208 Roadtrip 1.6 automático: R$ 105.990 
  • 208 Style 1.0 turbo automático: R$ 111.490 
  • 208 Griffe 1.0 turbo automático: R$ 116.490

Renault

O Renault Kwid ganha também uma nova cor, o azul Blue Iron
Toda a gama do Renault Kwid a combustão entra para o teto de descontos para PCD Crédito: Renault/Divulgação
  • Duster (exclusivos para PCD) Intense 1.6 automático: R$ 105.929 
  • Duster (exclusivos para PCD) Iconic Plus 1.6 automático: R$ 112.824
  • Kwid Zen 1.0 manual: R$ 71.190 
  • Kwid Intense 1.0 manual: R$ 74.090 
  • Kwid Intense Pack Biton 1.0 manual: R$ 77.190 
  • Kwid Outsider 1.0 manual: R$ 76.990
  • Logan Life 1.0 manual: R$ 94.810 
  • Logan Zen 1.0 manual: R$ 98.300
  • Stepway Zen 1.0 manual: R$ 84.470 
  • Stepway Zen 1.6 manual: R$ 105.690 
  • Stepway Iconic 1.6 automático: R$ 117.690

Toyota

O novo Yaris, parecido com o Corolla, é mais um lançamento de 2024
O Yaris tem opções seda e hatch Crédito: Divulgação/Toyota
  • Yaris hatch XL 1.5 automático: R$ 97.990 
  • Yaris hatch XS 1.5 automático: R$ 110.290 
  • Yaris sedã XL 1.5 automático: R$ 97.990 
  • Yaris sedã XS 1.5 automático: R$ 113.790 

Volkswagen

Volkswagen Polo Track
O Polo tem versões manuais e automáticas Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Polo Track 1.0 manual: R$ 87.990 
  • Polo MPI 1.0 manual: R$ 97.990 
  • Polo TSI 1.0 turbo manual: R$ 101.990 
  • Polo Sense 1.0 turbo automático (exclusivo PCD): R$ 99.990 ou R$ 86.990 na promoção 
  • Polo Comfortline 1.0 turbo automático: R$ 111.990 ou R$ 97.160 na promoção 
  • Polo Highline 1.0 turbo automático: R$ 118.990 ou R$ 103.241
  • Virtus 1.0 turbo manual: R$ 109.990 
  • Virtus 1.0 turbo automático: R$ 118.340 ou R$ 100.943
  • T-Cross Sense 1.0 turbo automático: R$ 119.990, mas a marca faz promoção com isenção total de IPI e parcial de ICMS, o que leva o preço a R$ 99.990 
  • T-Cross 200 TSI 1.0 turbo automático: R$ 118.546 na promoção
  • Nivus Sense 1.0 turbo automático: R$ 119.990 ou R$ 99.990 com IPI total e ICMS parcial descontados 
  • Nivus Comfortline 1.0 turbo automático: R$ 112.343 na promoção (o preço original é de R$ 132.390, ficando de fora da lista original)

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