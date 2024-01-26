Desconto para PCD: veja os modelos de carros com valores até R$ 120 mil

Compra de carro com isenção de impostos para PCD teve alteração no teto dos valores de veículos Crédito: Freepik

A virada do ano trouxe novas regras para os benefícios dos carros voltados a pessoas com deficiência (PCD). Se até o fim de 2023 o valor máximo para desconto era de R$ 100 mil, agora o novo limite é de R$ 120 mil. O teto foi aprovado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em setembro, mas só passou a valer no dia 1º de janeiro.

Essa extensão do limite acabou por incluir um novo rol de automóveis que antes não eram beneficiados com o desconto total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um benefício previsto na lei 8989, de 24 de fevereiro de 1995.

Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), este tem limite de isenção bem menor, de apenas R$ 70 mil. Se você comprar um carro no limite de R$ 120 mil, os R$ 50 mil de diferença em relação ao teto de R$ 70 mil serão taxados. Um projeto de lei quer elevar o valor do desconto para R$ 200 mil, mas ainda está em tramitação.

A lei dispõe que são beneficiadas "pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal".

Entre os modelos que têm desconto total de IPI estão SUVs, hatches e sedãs variados, justamente os segmentos mais procurados do mercado. Já as picapes não são incluídas nas regras de isenção, o que deixa fora a Fiat Strada, por exemplo, uma vez que o foco está nos carros de passeio.

Os valores podem variar de acordo com o estado, sendo que a maioria deles são de São Paulo, e algumas configurações são voltadas ao público PCD direto, caso do Renault Duster - SUV que não entraria nessa lista com preços públicos ao consumidor.

Lembrando que é importante verificar se determinado valor de tabela já inclui os descontos de IPI e ICMS, caso do Jeep Renegade, para citar um modelo, e se as promoções citadas ainda estão valendo.

Conheça os modelos que podem ser comprados com desconto para PCD

Caoa Chery

O iCar da Caoa Chery é o único modelo elétrico entre os carros com desconto para PCD Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Tiggo 5X Sport 1.5 turbo automático: R$ 119.990

iCar: R$ 119.990

Citroën

Citroën C3 Aircross foi lançado no ano passado e tem preços a partir de R$ 93.986 para PCD Crédito: Citroën/Divulgação

C3 Live 1.0 manual: R$ 72.990 / R$ 69.990 na compra online

C3 Live Pack 1.0 manual: R$ 80.990

C3 Feel 1.0 manual: R$ 83.990

C3 Feel Pack 1.6 manual: R$ 99.990

C3 Live Pack 1.6 automático: R$ 95.990 / A Citroën indica que o preço chega a R$ 74.632 para PCD

C3 Aircross 1.0 turbo Feel: R$ 112.990 / A marca calcula que chega a R$ 93.986 para PCD, sempre com os descontos

C3 Aircross 1.0 turbo Feel Pack: R$ 119.990 ou R$ 100.303 para PCD

C4 Cactus 1.6 Live Auto: R$ 111.990

C4 Cactus 1.6 Feel: R$ 117.990

Chevrolet

Chevrolet Tracker Premier Automático Turbo é um dos SUVs que estão com desconto para PCD Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Onix 1.0 manual: R$ 86.150

Onix LT 1.0 manual: R$ 93.765

Onix Turbo automático: R$ 100.730

Onix LT Turbo automático: R$ 108.210

Onix LTZ Turbo automático: R$ 111.590

Onix RS Turbo automático: R$ 113.640

Onix Premier Turbo automático: R$ 117.480

Onix Plus 1.0 manual: R$ 97.390

Onix Plus Turbo automático: R$ 106.560

Onix Plus LT Turbo automático: R$ 114.150

Onix Plus LTZ Turbo automático: R$ 117.580

Onix Plus Premier Turbo automático: R$ 123.320

Spin LS 1.8 manual: R$ 106.760

Spin LT 1.8 manual: R$ 112.600

Spin LS 1.8 automático: R$ 113.040

Tracker Turbo 1.0 automático: R$ 119.900

Fiat

Fiat Fastback sai a R$ 101.620 com os descontos total de IPI e parcial de ICMS já aplicados Crédito: Fiat/Divulgação

Argo 1.0 manual: R$ 84.490

Argo Drive 1.0 manual: R$ 86.490

Argo Drive 1.3 automático: R$ 95.490

Argo Trekking 1.3 manual: R$ 93.990

Argo Trekking 1.3 automático: R$ 99.990

Cronos Drive 1.0 manual: R$ 92.990

Cronos Drive 1.3 manual: R$ 98.990

Cronos Drive 1.3 automático: R$ 101.990

Cronos Precision 1.3 automático: R$ 111.990

Fastback Turbo 1.0 automático: R$ 117.990 ou R$ 101.620 com os descontos total de IPI e parcial de ICMS já aplicados

Mobi Like 1.0 manual: R$ 71.990

Mobi Trekking 1.0 manual: R$ 74.990

Pulse Drive 1.3 manual: R$ 103.990

Pulse Drive 1.3 automático: R$ 110.990

Pulse S-Design 1.3 automático: R$ 115.990

Honda

Honda City: sedã e hatch têm descontos para PCD Crédito: Divulgação

City LX 1.5 automático: R$ 113.600

City sedã LX 1.5 automático - R$ 115.300

Hyundai

O Creta Action é o SUV da Hyundai dentro dos descontos de PCD Crédito: Hyundai/Divulgação

Creta Action 1.6 automático: R$ 119.990 ou R$ 98.823 com os descontos aplicados

HB20 Sense Plus 1.0 manual: R$ 84.390

HB20 Comfort Plus 1.0 manual: R$ 87.790

HB20 Limited Plus 1.0 manual: R$ 92.190

HB20 Comfort Plus 1.0 turbo manual: R$ 101.290

HB20 Comfort Plus 1.0 turbo automático: R$ 106.890

HB20 Platinum 1.0 turbo automático: R$ 112.290

HB20 Platinum Safety 1.0 turbo automático: R$ 114.590

HB20S Comfort Plus 1.0 manual: R$ 94.190

HB20S Limited Plus 1.0 manual: R$ 98.990

HB20S Comfort Plus 1.0 turbo automático: R$ 113.390

HB20S Platinum 1.0 turbo automático: R$ 119.290

Jeep

O Jeep Renegade tem apenas uma versão com valor próximo ao teto dos descontos Crédito: Jeep/Divulgação

Renegade 1.3 turbo automático: R$ 118.290 - sai por R$ 102.900 para público PCD

Nissan

Nissan Kicks tem preços a partir de R$ 112.990 Crédito: Nissan/Divulgação

Kicks Active 1.6 CVT: R$ 112.990

Kicks Active 1.6 CVT + multimídia: R$ 114.990

Kicks Sense 1.6 CVT: R$ 118.290

Versa Sense: 1.6 CVT R$ 107.490

Versa Advance 1.6 CVT: R$ 115.890

Peugeot

Toda a linha do Peugeot 208 pode ser adquirida dentro do teto para PCD Crédito: Peugeot/Divulgação

208 Like 1.0 manual: R$ 91.990

208 Style 1.0 manual: R$ 97.990

208 Allure 1.0 turbo automático: R$ 99.990

208 Roadtrip 1.6 automático: R$ 105.990

208 Style 1.0 turbo automático: R$ 111.490

208 Griffe 1.0 turbo automático: R$ 116.490

Renault

Toda a gama do Renault Kwid a combustão entra para o teto de descontos para PCD Crédito: Renault/Divulgação

Duster (exclusivos para PCD) Intense 1.6 automático: R$ 105.929

Duster (exclusivos para PCD) Iconic Plus 1.6 automático: R$ 112.824

Kwid Zen 1.0 manual: R$ 71.190

Kwid Intense 1.0 manual: R$ 74.090

Kwid Intense Pack Biton 1.0 manual: R$ 77.190

Kwid Outsider 1.0 manual: R$ 76.990

Logan Life 1.0 manual: R$ 94.810

Logan Zen 1.0 manual: R$ 98.300

Stepway Zen 1.0 manual: R$ 84.470

Stepway Zen 1.6 manual: R$ 105.690

Stepway Iconic 1.6 automático: R$ 117.690

Toyota

O Yaris tem opções seda e hatch Crédito: Divulgação/Toyota

Yaris hatch XL 1.5 automático: R$ 97.990

Yaris hatch XS 1.5 automático: R$ 110.290

Yaris sedã XL 1.5 automático: R$ 97.990

Yaris sedã XS 1.5 automático: R$ 113.790

Volkswagen

O Polo tem versões manuais e automáticas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Polo Track 1.0 manual: R$ 87.990

Polo MPI 1.0 manual: R$ 97.990

Polo TSI 1.0 turbo manual: R$ 101.990

Polo Sense 1.0 turbo automático (exclusivo PCD): R$ 99.990 ou R$ 86.990 na promoção

Polo Comfortline 1.0 turbo automático: R$ 111.990 ou R$ 97.160 na promoção

Polo Highline 1.0 turbo automático: R$ 118.990 ou R$ 103.241

Virtus 1.0 turbo manual: R$ 109.990

Virtus 1.0 turbo automático: R$ 118.340 ou R$ 100.943

T-Cross Sense 1.0 turbo automático: R$ 119.990, mas a marca faz promoção com isenção total de IPI e parcial de ICMS, o que leva o preço a R$ 99.990

T-Cross 200 TSI 1.0 turbo automático: R$ 118.546 na promoção