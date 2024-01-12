Honda City ganha duas novas versões com preços a partir de R$ 113.600

Novas versões chegam em 2024 com características atrativas, principalmente nos valores Crédito: Honda/Divulgação

O Honda City ganhou duas novas versões para a linha 2024, trazendo valores mais baixos. Agora, além das mais completas EXL e Touring que eram oferecidas anteriormente, a montadora amplia as opções com o lançamento das versões LX e EX para o hatchback e LX para o sedã (que já contava com a EX).

As novas configurações oferecem um pacote completo de itens Crédito: Honda/Divulgação

Características

As novas configurações oferecem um pacote completo de itens, incluindo central multimídia touchscreen de 8 polegadas, botão de partida do motor, faróis automáticos, lanternas de LED, rodas de liga leve aro 15”, entre outros.

A segurança também não fica de fora, são seis airbags, assistente de estabilidade, partida em rampa, e alerta de pressão de pneus em todas as versões.

Versões

A versão EX do Hatchback adiciona recursos como Smart Entry, câmera de ré multivisão, rodas aro 16”, faróis de neblina, piloto automático e revestimento do apoio do braço em couro.

Faróis de neblina, piloto automático e revestimento do apoio do braço em couro, são características do modelo Crédito: Honda/Divulgação

Já as versões EXL e Touring oferecem tecnologias avançadas, como myHonda Connect, sensores de estacionamento traseiros, bancos em couro, painel digital TFT de 7”, e LaneWatch.

Os valores do modelo partem de R$ 113 mil Crédito: Honda/Divulgação

A motorização permanece a mesma para todas as versões: motor 1.5 litro aspirado 16V DI DOHC i-VTEC e câmbio CVT, com 126 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque.

Valores

New City Hatchback

LX – R$ 113.600



EX – R$ 120.100



EXL – R$ 129.100



Touring – R$ 138.000



New City Sedan

LX – R$ 115.300

EX – R$ 121.700



EXL – R$ 131.200



Touring – R$ 140.500

