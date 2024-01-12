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Mais barato

Honda City ganha duas novas versões com preços a partir de R$ 113.600

Novas versões de entrada chegam com valores mais baixos, tanto para o sedã quanto para o hatch
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

12 jan 2024 às 17:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 17:41

Honda City novas versões 2024
Novas versões chegam em 2024 com características atrativas, principalmente nos valores Crédito: Honda/Divulgação
O Honda City ganhou duas novas versões para a linha 2024, trazendo valores mais baixos.  Agora, além das mais completas EXL e Touring que eram oferecidas anteriormente, a montadora amplia as opções com o lançamento das versões LX e EX para o hatchback e LX para o sedã (que já contava com a EX). 
Honda City novas versões 2024
As novas configurações oferecem um pacote completo de itens Crédito: Honda/Divulgação

Características 

As novas configurações oferecem um pacote completo de itens, incluindo central multimídia touchscreen de 8 polegadas, botão de partida do motor, faróis automáticos, lanternas de LED, rodas de liga leve aro 15”, entre outros.
A segurança também não fica de fora, são seis airbags, assistente de estabilidade, partida em rampa, e alerta de pressão de pneus em todas as versões.

Versões

A versão EX do Hatchback adiciona recursos como Smart Entry, câmera de ré multivisão, rodas aro 16”, faróis de neblina, piloto automático e revestimento do apoio do braço em couro. 
Honda City Hatch
Faróis de neblina, piloto automático e revestimento do apoio do braço em couro, são características do modelo Crédito: Honda/Divulgação
Já as versões EXL e Touring oferecem tecnologias avançadas, como myHonda Connect, sensores de estacionamento traseiros, bancos em couro, painel digital TFT de 7”, e LaneWatch.
Honda City Sedan
Os valores do modelo partem de R$ 113 mil  Crédito: Honda/Divulgação
A motorização permanece a mesma para todas as versões: motor 1.5 litro aspirado 16V DI DOHC i-VTEC e câmbio CVT, com 126 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque. 

Valores 

New City Hatchback
  • LX – R$ 113.600
  • EX – R$ 120.100
  • EXL – R$ 129.100
  • Touring – R$ 138.000
New City Sedan
  • LX – R$ 115.300
  • EX – R$ 121.700
  • EXL – R$ 131.200
  • Touring – R$ 140.500
*Com informações da Honda

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