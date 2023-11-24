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Pra andar de carro novo

Concessionárias do ES aproveitam Black Friday e dão desconto de até R$ 50 mil

Promoções especiais para a data vão desde bônus, emplacamento e IPVA a até mesmo descontos em serviços de manutenção veicular
Breno Alexandre

Breno Alexandre

Publicado em 

24 nov 2023 às 15:21

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 15:21

Chevrolet Onix Premier 2021
O Chevrolet Onix está com preço de nota fiscal de fábrica Crédito: Chevrolet/Divulgação
Quem está interessado em trocar ou comprar um carro novo, pode buscar as ofertas das concessionárias do Espírito Santo, que trazem promoções e condições especiais para esta Black Friday. Algumas das ofertas oferecem emplacamento total, preço de fábrica, bônus e até descontos de R$ 50 mil. Confira:

Grupo Orletti

Citroen C3 Feel Pack 1.6 AT6
O C3 tem as três primeiras revisões por conta da montadora Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Citroën:
  • Citroën C3: R$ 67.990. As três primeiras revisões são por conta da montadora.
  • Citroën C4:  R$ 115.990.
  • Citroën C3 Live Pack Automático (edição especial): R$ 93.990. Com o desconto para Pessoa com Deficiência (PcD), o valor cai para R$ 76.237. A marca oferece taxa zero e R$ 3 mil de bônus na troca do carro usado.
Peugeot 208 Turbo Style 2023
A versão de entrada do Peugeot 208 tem taxa zero e bônus de R$ 5,4 mil na troca Crédito: Peugeot/Divulgação
Peugeot:
  • Peugeot 208 Like Pack: R$ 79.990,00. Taxa zero e bônus de R$ 5,4 mil na troca de carro usado.
  • Peugeot 208 Style: R$ 86.990. R$ 4 mil de bônus na avaliação de carro usado.

Orvel

Renault Kwid na versão Zen
Renault Kwid na versão Zen está com preços a partir de R$ 61.990 Crédito: Renault/Divulgação
  • Renault Kwid Zen 2023/2024: R$ 61.990 (8 unidades disponíveis), com taxa zero em até 48 vezes. 
  • Renault Oroch 1.3 turbo: bônus de até R$ 15 mil.
  • Renault Duster 1.3 Turbo: com emplacamento total.

Tai Motors

Hyundai Creta Action
Creta Action tem o período de garantia de fábrica de cinco anos Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Hyundai Creta Action: R$ 103.990.
  • Hyundai HB20 Comfort: R$ 79.990 com parcelas a partir de R$ 599,00 no plano Compra Certa.
  • Bônus de até R$ 10 mil, taxas a partir de zero em até 24 vezes e até R$ 7 mil de bônus na supervalorização do usado.
  • Descontos de até 20% em acessórios como protetor de cárter, alarme, módulo de vidro, soleiras e frisos originais.

CVC

  • Chevrolet Onix: preço de nota fiscal de fábrica.
  • Chevrolet Tracker: até R$ 15 mil de desconto.

Vitoriawagen

O T-Cross Sense 200 TSI Automático é considerado um dos modelos compactos de melhor custo-benefício do país.
Todas as versões do T-Cross estão com preço de nota fiscal de fábrica Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Todas as versões do Volkswagen T-Cross com preço de nota fiscal de fábrica.
  • Volkswagen Nivus: a partir de R$ 119.990.

Vessa

Chevrolet Tracker RS 2024
O Chevrolet Tracker tem bônus de R$ 10 mil Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Chevrolet Tracker 2024: Bônus de R$ 10 mil na troca do usado. 

Kurumá

  • Seminovos selecionados à venda com bônus de R$ 5 mil.
  • Entrada facilitada em 10x sem juros e primeira parcela depois do carnaval.

Vitória Motors

O motor do CLA 200 AMG Line oferece alta performance ao condutor
Mercedes CLA 200 AMG Line está com condições especiais de venda Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
Mercedes-Benz:
  • Os modelos Mercedes-Benz EQE 300 SUV AMG Line, GLC 300 Coupé AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line e EQS 450 +SUV estão com condições de venda exclusivas.
Ram Rampage 2023
Ram Rampage está com bônus de R$ 12 mil na troca Crédito: Ram/Divulgação
Ram:
  • Ram Rampage - versão diesel a partir de R$ 244.790. Bônus de R$ 12 mil na troca do usado e emplacamento grátis.
Novo Jeep Compass 2022
Toda a linha de SUVs da Jeep está com preço de nota fiscal de fábrica Crédito: Jeep/Divulgação
Jeep:
  • Toda linha de SUVs da Jeep com preço de nota fiscal de fábrica.
  • IPVA 2023 e emplacamento grátis.
  • Troca de óleo e filtro de óleo do motor por preços especiais.
  • Alinhamento e balanceamento com desconto.
  • Avaliação gratuita de suspensão e freio.

Kobe

Nova Nissan Frontier 2023
A Nissan Frontier está com descontos de até R$ 50 mil Crédito: Nissan/ Divulgação
  • Nissan Versa 2024 versão Advance: R$ 109.890 com taxa de 0% em 18 vezes.
  • Nissan Kicks Active 2024 com multimídia: R$ 110.490.
  • Nissan Frontier: descontos de até R$ 50 mil.
  • Nissan Sentra: bônus de até R$ 15 mil.
*Breno Alexandre é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Karine Nobre.

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