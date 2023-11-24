Concessionárias do ES aproveitam Black Friday e dão desconto de até R$ 50 mil

Quem está interessado em trocar ou comprar um carro novo, pode buscar as ofertas das concessionárias do Espírito Santo, que trazem promoções e condições especiais para esta Black Friday. Algumas das ofertas oferecem emplacamento total, preço de fábrica, bônus e até descontos de R$ 50 mil. Confira:
Grupo Orletti
Citroën:
- Citroën C3: R$ 67.990. As três primeiras revisões são por conta da montadora.
- Citroën C4: R$ 115.990.
- Citroën C3 Live Pack Automático (edição especial): R$ 93.990. Com o desconto para Pessoa com Deficiência (PcD), o valor cai para R$ 76.237. A marca oferece taxa zero e R$ 3 mil de bônus na troca do carro usado.
Peugeot:
- Peugeot 208 Like Pack: R$ 79.990,00. Taxa zero e bônus de R$ 5,4 mil na troca de carro usado.
- Peugeot 208 Style: R$ 86.990. R$ 4 mil de bônus na avaliação de carro usado.
Orvel
- Renault Kwid Zen 2023/2024: R$ 61.990 (8 unidades disponíveis), com taxa zero em até 48 vezes.
- Renault Oroch 1.3 turbo: bônus de até R$ 15 mil.
- Renault Duster 1.3 Turbo: com emplacamento total.
Tai Motors
- Hyundai Creta Action: R$ 103.990.
- Hyundai HB20 Comfort: R$ 79.990 com parcelas a partir de R$ 599,00 no plano Compra Certa.
- Bônus de até R$ 10 mil, taxas a partir de zero em até 24 vezes e até R$ 7 mil de bônus na supervalorização do usado.
- Descontos de até 20% em acessórios como protetor de cárter, alarme, módulo de vidro, soleiras e frisos originais.
CVC
- Chevrolet Onix: preço de nota fiscal de fábrica.
- Chevrolet Tracker: até R$ 15 mil de desconto.
Vitoriawagen
- Todas as versões do Volkswagen T-Cross com preço de nota fiscal de fábrica.
- Volkswagen Nivus: a partir de R$ 119.990.
Vessa
- Chevrolet Tracker 2024: Bônus de R$ 10 mil na troca do usado.
Kurumá
- Seminovos selecionados à venda com bônus de R$ 5 mil.
- Entrada facilitada em 10x sem juros e primeira parcela depois do carnaval.
Vitória Motors
Mercedes-Benz:
- Os modelos Mercedes-Benz EQE 300 SUV AMG Line, GLC 300 Coupé AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line e EQS 450 +SUV estão com condições de venda exclusivas.
Ram:
- Ram Rampage - versão diesel a partir de R$ 244.790. Bônus de R$ 12 mil na troca do usado e emplacamento grátis.
Jeep:
- Toda linha de SUVs da Jeep com preço de nota fiscal de fábrica.
- IPVA 2023 e emplacamento grátis.
- Troca de óleo e filtro de óleo do motor por preços especiais.
- Alinhamento e balanceamento com desconto.
- Avaliação gratuita de suspensão e freio.
Kobe
- Nissan Versa 2024 versão Advance: R$ 109.890 com taxa de 0% em 18 vezes.
- Nissan Kicks Active 2024 com multimídia: R$ 110.490.
- Nissan Frontier: descontos de até R$ 50 mil.
- Nissan Sentra: bônus de até R$ 15 mil.
*Breno Alexandre é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Karine Nobre.