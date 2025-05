Zero quilômetro

Descontos de até R$ 25 mil para quem quer trocar de carro ou moto

Concessionárias do Espírito Santo e montadoras estão com promoções e ações comerciais neste final de semana para quem está planejando comprar um veículo novo

Para quem está planejando trocar de carro ou moto ainda este mês, as concessionárias do Espírito Santo e também as montadoras estão com ofertas e ações especiais para realizar negócio. >

Vendas de motocicletas têm o melhor resultado do ano na história do varejo

Entre as vantagens estão descontos de até R$ 25 mil, no caso de alguns modelos do Renault Duster na Orvel Renault, financiamento com taxa zero e preço de tabela Fipe na troca do modelo seminovo.>