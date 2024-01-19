Concessionárias de veículos do ES dão descontos de até R$ 58 mil

Para quem está pensando em trocar de carro, moto e até caminhão, concessionárias do Espírito Santo começaram janeiro com campanhas de vendas que trazem descontos, taxas mais atrativas de financiamento, valorização do veículo usado na troca e descontos de até R$ 58 mil, como é o caso da Nissan Frontier.
Há outras oportunidades, como emplacamento grátis e condições especiais para produtor rural, pessoas com deficiência (PcD) e pessoa jurídica, no caso da Jeep. Já a Toyota oferece toda a linha Yaris com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. E a Luvep Caminhões e Ônibus traz oportunidades para atualizar a frota.
"Estamos com condições imperdíveis neste mês. Destaque na linha de veículos zero é o Volvo VM em sua versão de aniversário de 20 anos, com pronta-entrega, e na linha de seminovos, a campanha em que o caminhão é do cliente, mas o IPVA é nosso", conta Paulo Borges, diretor-comercial do grupo.
Conheça as promoções:
GW Líder
- GWM ORA 03 Skin: pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50%, mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros.
- Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em mais de 1.000 postos em todo o Brasil, durante todo o ano de 2024, por meio de vouchers, de uso pessoal e intransferível.
- Haval H6: também pode ser comprado antes do aumento do imposto por a partir de R$ 214 mil (estoque limitado), com 60% do valor de entrada, mais saldo em 24 vezes sem juros.
Vitoriawagen
- Volkswagen Nivus: versões a partir de R$ 119.990 e financiamento com taxa zero.
- Volkswagen Polo Highline: valorização de R$ 9 mil no veículo usado e financiamento em até 60 meses.
- Volkswagen Polo Track: desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses.
- Volkswagen Taos: bônus de R$ 19 mil e taxa zero de financiamento.
- Volkswagen T-Cross Comfortline: valorização de R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento.
- Volkswagen Virtus: valorização de R$ 10 mil no carro da negociação e taxa zero de financiamento.
CVC
- Chevrolet Onix: valorização de R$ 9 mil no veículo usado.
- Chevrolet Tracker: financiamento com taxa zero, e com mais R$ 99 é possível fazer um upgrade para a versão LTZ com design exclusivo.
Orvel
- A concessionária Orvel, do Grupo Orletti, promove nesta sexta (19) e sábado (20), o Fecha Janeiro Renault. Durante dois dias serão ofertadas condições especiais e exclusivas, taxa especiais e melhor avaliação do mercado, em todas as concessionárias Orvel do Estado: Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
- Renault Oroch Intense: a partir de R$ 109.990.
- Renault Kwid Zen: a partir de R$ 63.990.
Moto Vena
- Honda África Twin: com bônus de até R$ 5 mil e seguro grátis.
Luvep
- Volvo VM: em sua versão de aniversário de 20 anos a pronta-entrega.
- Linha de seminovos com IPVA pago pela concessionária.
- Outras ofertas na linha de caminhões e ônibus novos.
Vitória Motors Ram
- Condições especiais para toda linha Ram, até 31 de janeiro.
- Bônus de até R$ 20 mil no usado e emplacamento 2024 grátis em alguns modelos; condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica.
Vitória Motors Mercedes-Benz
- Condições especiais em alguns de seus modelos.
- Modelos como EQE 300 SUV AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line, EQS 450 +SUV, GLB Progressive e 200 Progressive, GLE 450 SUV e Coupé e GLC 300 SUV são alguns que estão com condições de venda exclusivas.
Tai Motors
- Hyundai HB20 Comfort Plus: preço de nota fiscal de fábrica
- Hyundai HB20 S: comercializado pelo preço do HB20 Hatch
- Hyundai Creta: até R$ 12.500 de bônus na valorização do veículo usado.
Kurumá
- Toyota Yaris: toda a linha disponível com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios.
- Toyota Corolla Altis híbrido Premium 2024: IPVA 2024 grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios.
- Toyota Corolla Cross XRX híbrido: até R$ 8 mil em bônus para usar como quiser.
- Lançamento Hilux SRX Plus 2024 e a nova SW4 Platinum de 7 lugares, que vem com três revisões grátis ou bônus de R$ 3 mil em acessórios.
- Lexus: modelos NX 350h F Sport, UX 250h Dynamic e RX 500h, com direito a IPVA 2024 grátis e taxa de 0%.
Kobe Nissan
- Nissan Frontier: desconto de até R$ 58 mil.
- Nissan Kicks: até R$ 20 mil de abatimento.
- Nissan Sentra: desconto de R$ 27 mil.
- Nissan Versa: abatimento em até R$ 21 mil.
- Campanha “Outlet Nissan” vai até o dia 6 de fevereiro. Os modelos que participam da campanha são das linhas 2023 e 2024.
Volvo
- No mês de janeiro, os clientes que comprarem um Volvo poderão optar por ter o IPVA de 2024 integralmente pago ou por bônus especiais na troca de seu carro usado.
- No caso do interesse em utilizar o usado como parte do pagamento, os clientes que comprarem o C40 e o XC40 Plus terão um bônus de R$ 20 mil.
- Já os clientes que comprarem o XC60 e o XC90 terão bônus de R$ 30 mil e R$ 50 mil, respectivamente.
Fonte: Concessionárias consultadas. Valores e promoções sujeitos a alteração.