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Mês de ofertas

Concessionárias de veículos do ES dão descontos de até R$ 58 mil

As promoções são válidas para diversos modelos zero quilômetro de carro, moto e até caminhão. Tem opções de financiamento com taxa zero, IPVA pago, bônus e valorização do usado na troca
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

19 jan 2024 às 18:57

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 18:57

Nissan Frontier 2024: Refinamentos e Preços Reduzidos Tornam a Picape Ainda Mais Competitiva
Nissan Frontier está com o maior desconto para a compra de um modelo zero quilômetro Crédito: Divulgação/Nissan
Para quem está pensando em trocar de carro,  moto e até caminhão, concessionárias do Espírito Santo começaram janeiro com campanhas de vendas que trazem descontos, taxas mais atrativas de financiamento, valorização do veículo usado na troca e descontos de até R$ 58 mil, como é o caso da Nissan Frontier.
Há outras oportunidades, como emplacamento grátis e condições especiais para produtor rural, pessoas com deficiência (PcD) e pessoa jurídica, no caso da Jeep. Já a Toyota oferece toda a linha Yaris com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. E a Luvep Caminhões e Ônibus traz oportunidades para atualizar a frota.
"Estamos com condições imperdíveis neste mês. Destaque na linha de veículos zero é o Volvo VM em sua versão de aniversário de 20 anos, com pronta-entrega, e na linha de seminovos, a campanha em que o caminhão é do cliente, mas o IPVA é nosso", conta Paulo Borges, diretor-comercial do grupo.

Conheça as promoções:

GW Líder

GWM Haval H6 Premium HEV
O Haval H6 pode ser comprado antes do aumento do imposto por a partir de R$ 214 mil Crédito: GWM/Divulgação
  • GWM ORA 03 Skin: pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50%, mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros. 
  • Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em mais de 1.000 postos em todo o Brasil, durante todo o ano de 2024, por meio de vouchers, de uso pessoal e intransferível.
  • Haval H6: também pode ser comprado antes do aumento do imposto por a partir de R$ 214 mil (estoque limitado), com 60% do valor de entrada, mais saldo em 24 vezes sem juros.

Vitoriawagen

Volkswagen Polo Track
Polo Track está com valorização de R$ 9 mil no veículo usado Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Volkswagen Nivus: versões a partir de R$ 119.990 e financiamento com taxa zero. 
  • Volkswagen Polo Highline: valorização de R$ 9 mil no veículo usado e financiamento em até 60 meses. 
  • Volkswagen Polo Track: desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses. 
  • Volkswagen Taos: bônus de R$ 19 mil e taxa zero de financiamento. 
  • Volkswagen T-Cross Comfortline: valorização de R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento.
  • Volkswagen Virtus: valorização de R$ 10 mil no carro da negociação e taxa zero de financiamento.

CVC

Chevrolet Onix Premier 2021
O Onix tem valorização de R$ 9 mil no veículo usado Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Chevrolet Onix: valorização de R$ 9 mil no veículo usado.
  • Chevrolet Tracker: financiamento com taxa zero, e com mais R$ 99 é possível fazer um upgrade para a versão LTZ com design exclusivo.

Orvel 

Renault Kwid 2023 chega ao mercado a partir de R$ 59.890
Versão Zen do Kwid a partir de R$ 63.990 Crédito: Renault/Divulgação
  • A concessionária Orvel, do Grupo Orletti, promove nesta sexta (19) e sábado (20), o Fecha Janeiro Renault.  Durante dois dias serão ofertadas condições especiais e exclusivas, taxa especiais e melhor avaliação do mercado, em todas as concessionárias Orvel do Estado: Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. 
  • Renault Oroch Intense: a partir de R$ 109.990.
  • Renault Kwid Zen: a partir de R$ 63.990.

Moto Vena 

Honda África Twin
Honda África Twin em bônus de até R$ 5 mil na compra de uma nova Crédito: Honda/Divulgação
  • Honda África Twin: com bônus de até R$ 5 mil e seguro grátis.

Luvep

  • Volvo VM: em sua versão de aniversário de 20 anos a pronta-entrega.
  • Linha de seminovos com IPVA pago pela concessionária.
  • Outras ofertas na linha de caminhões e ônibus novos.

Vitória Motors Ram

  • Condições especiais para toda linha Ram, até 31 de janeiro. 
  • Bônus de até R$ 20 mil no usado e emplacamento 2024 grátis em alguns modelos; condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica.

Vitória Motors Mercedes-Benz

Mercedes CLA 200 AMG Line apresenta um design moderno e sofisticado
Mercedes CLA 200 AMG Line está com condições de venda exclusivas Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
  • Condições especiais em alguns de seus modelos. 
  • Modelos como EQE 300 SUV AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line, EQS 450 +SUV, GLB Progressive e 200 Progressive, GLE 450 SUV e Coupé e GLC 300 SUV são alguns que estão com condições de venda exclusivas.

Tai Motors

Hyundai HB20 2024
Versão Comfort Plus do HB20 tem preço de nota fiscal Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Hyundai HB20 Comfort Plus: preço de nota fiscal de fábrica
  • Hyundai HB20 S: comercializado pelo preço do HB20 Hatch
  • Hyundai Creta: até R$ 12.500 de bônus na valorização do veículo usado.

Kurumá

Toyota Corolla Cross
Corolla Cross XRX Híbrido, vem com a oferta de até 8 mil em bônus Crédito: Toyota/Divulgação
  • Toyota Yaris: toda a linha disponível com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. 
  • Toyota Corolla Altis híbrido Premium 2024: IPVA 2024 grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. 
  • Toyota Corolla Cross XRX híbrido: até R$ 8 mil em bônus para usar como quiser. 
  • Lançamento Hilux SRX Plus 2024 e a nova SW4 Platinum de 7 lugares, que vem com três revisões grátis ou bônus de R$ 3 mil em acessórios. 
  • Lexus: modelos NX 350h F Sport, UX 250h Dynamic e RX 500h, com direito a IPVA 2024 grátis e taxa de 0%. 

Kobe Nissan

Nissan Kicks
O Nissan Kicks conta com até R$ 20 mil de abatimento Crédito: Nissan/Divulgação
  • Nissan Frontier: desconto de até R$ 58 mil.
  • Nissan Kicks: até R$ 20 mil de abatimento. 
  • Nissan Sentra: desconto de R$ 27 mil.
  • Nissan Versa: abatimento em até R$ 21 mil.
  • Campanha “Outlet Nissan” vai até o dia 6 de fevereiro. Os modelos que participam da campanha são das linhas 2023 e 2024.

Volvo

Volvo C40
O C40 tem bônus de R$ 20 mil Crédito: Volvo/Divulgação
  • No mês de janeiro, os clientes que comprarem um Volvo poderão optar por ter o IPVA de 2024 integralmente pago ou por bônus especiais na troca de seu carro usado. 
  • No caso do interesse em utilizar o usado como parte do pagamento, os clientes que comprarem o C40 e o XC40 Plus terão um bônus de R$ 20 mil. 
  • Já os clientes que comprarem o XC60 e o XC90 terão bônus de R$ 30 mil e R$ 50 mil, respectivamente.
Fonte: Concessionárias consultadas. Valores e promoções sujeitos a alteração.

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