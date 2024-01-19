Concessionárias de veículos do ES dão descontos de até R$ 58 mil

Nissan Frontier está com o maior desconto para a compra de um modelo zero quilômetro Crédito: Divulgação/Nissan

Para quem está pensando em trocar de carro, moto e até caminhão, concessionárias do Espírito Santo começaram janeiro com campanhas de vendas que trazem descontos, taxas mais atrativas de financiamento, valorização do veículo usado na troca e descontos de até R$ 58 mil, como é o caso da Nissan Frontier.

Há outras oportunidades, como emplacamento grátis e condições especiais para produtor rural, pessoas com deficiência (PcD) e pessoa jurídica, no caso da Jeep. Já a Toyota oferece toda a linha Yaris com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. E a Luvep Caminhões e Ônibus traz oportunidades para atualizar a frota.

"Estamos com condições imperdíveis neste mês. Destaque na linha de veículos zero é o Volvo VM em sua versão de aniversário de 20 anos, com pronta-entrega, e na linha de seminovos, a campanha em que o caminhão é do cliente, mas o IPVA é nosso", conta Paulo Borges, diretor-comercial do grupo.

Conheça as promoções:

GW Líder

O Haval H6 pode ser comprado antes do aumento do imposto por a partir de R$ 214 mil Crédito: GWM/Divulgação

GWM ORA 03 Skin: pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50%, mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros.

pode ser adquirido sem aumento de preço, no valor de R$ 150 mil, com entrada de 50%, mais 24 parcelas fixas com taxa zero de juros. Além disso, o cliente ganha recarga de bateria grátis em mais de 1.000 postos em todo o Brasil, durante todo o ano de 2024, por meio de vouchers, de uso pessoal e intransferível.

Haval H6: também pode ser comprado antes do aumento do imposto por a partir de R$ 214 mil (estoque limitado), com 60% do valor de entrada, mais saldo em 24 vezes sem juros.

Vitoriawagen

Polo Track está com valorização de R$ 9 mil no veículo usado Crédito: Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Nivus: versões a partir de R$ 119.990 e financiamento com taxa zero.

versões a partir de R$ 119.990 e financiamento com taxa zero. Volkswagen Polo Highline: valorização de R$ 9 mil no veículo usado e financiamento em até 60 meses.

valorização de R$ 9 mil no veículo usado e financiamento em até 60 meses. Volkswagen Polo Track: desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses.

desconto de R$ 5 mil e pode ser adquirido com entrada mais financiamento em até 60 meses. Volkswagen Taos: bônus de R$ 19 mil e taxa zero de financiamento.

bônus de R$ 19 mil e taxa zero de financiamento. Volkswagen T-Cross Comfortline: valorização de R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento.

valorização de R$ 18 mil no veículo usado na troca e taxa zero de financiamento. Volkswagen Virtus: valorização de R$ 10 mil no carro da negociação e taxa zero de financiamento.

CVC

O Onix tem valorização de R$ 9 mil no veículo usado Crédito: Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Onix: valorização de R$ 9 mil no veículo usado.

valorização de R$ 9 mil no veículo usado. Chevrolet Tracker: financiamento com taxa zero, e com mais R$ 99 é possível fazer um upgrade para a versão LTZ com design exclusivo.

Orvel

Versão Zen do Kwid a partir de R$ 63.990 Crédito: Renault/Divulgação

A concessionária Orvel, do Grupo Orletti, promove nesta sexta (19) e sábado (20), o Fecha Janeiro Renault. Durante dois dias serão ofertadas condições especiais e exclusivas, taxa especiais e melhor avaliação do mercado, em todas as concessionárias Orvel do Estado: Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.

Renault Oroch Intense: a partir de R$ 109.990.

a partir de R$ 109.990. Renault Kwid Zen: a partir de R$ 63.990.

Moto Vena

Honda África Twin em bônus de até R$ 5 mil na compra de uma nova Crédito: Honda/Divulgação

Honda África Twin: com bônus de até R$ 5 mil e seguro grátis.

Luvep

Volvo VM: em sua versão de aniversário de 20 anos a pronta-entrega.

em sua versão de aniversário de 20 anos a pronta-entrega. Linha de seminovos com IPVA pago pela concessionária.

Outras ofertas na linha de caminhões e ônibus novos.

Vitória Motors Ram

Condições especiais para toda linha Ram, até 31 de janeiro.

Bônus de até R$ 20 mil no usado e emplacamento 2024 grátis em alguns modelos; condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica.

Vitória Motors Mercedes-Benz

Mercedes CLA 200 AMG Line está com condições de venda exclusivas Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Condições especiais em alguns de seus modelos.

Modelos como EQE 300 SUV AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line, EQS 450 +SUV, GLB Progressive e 200 Progressive, GLE 450 SUV e Coupé e GLC 300 SUV são alguns que estão com condições de venda exclusivas.

Tai Motors

Versão Comfort Plus do HB20 tem preço de nota fiscal Crédito: Hyundai/Divulgação

Hyundai HB20 Comfort Plus: preço de nota fiscal de fábrica

preço de nota fiscal de fábrica Hyundai HB20 S: comercializado pelo preço do HB20 Hatch

comercializado pelo preço do HB20 Hatch Hyundai Creta: até R$ 12.500 de bônus na valorização do veículo usado.

Kurumá

Corolla Cross XRX Híbrido, vem com a oferta de até 8 mil em bônus Crédito: Toyota/Divulgação

Toyota Yaris: toda a linha disponível com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios.

toda a linha disponível com direito a duas revisões grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. Toyota Corolla Altis híbrido Premium 2024: IPVA 2024 grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios.

IPVA 2024 grátis ou bônus de R$ 2 mil em acessórios. Toyota Corolla Cross XRX híbrido: até R$ 8 mil em bônus para usar como quiser.

até R$ 8 mil em bônus para usar como quiser. Lançamento Hilux SRX Plus 2024 e a nova SW4 Platinum de 7 lugares, que vem com três revisões grátis ou bônus de R$ 3 mil em acessórios.

Lexus: modelos NX 350h F Sport, UX 250h Dynamic e RX 500h, com direito a IPVA 2024 grátis e taxa de 0%.

Kobe Nissan

O Nissan Kicks conta com até R$ 20 mil de abatimento Crédito: Nissan/Divulgação

Nissan Frontier: desconto de até R$ 58 mil.

desconto de até R$ 58 mil. Nissan Kicks: até R$ 20 mil de abatimento.

até R$ 20 mil de abatimento. Nissan Sentra: desconto de R$ 27 mil.

desconto de R$ 27 mil. Nissan Versa: abatimento em até R$ 21 mil.

abatimento em até R$ 21 mil. Campanha “Outlet Nissan” vai até o dia 6 de fevereiro. Os modelos que participam da campanha são das linhas 2023 e 2024.

Volvo

O C40 tem bônus de R$ 20 mil Crédito: Volvo/Divulgação

No mês de janeiro, os clientes que comprarem um Volvo poderão optar por ter o IPVA de 2024 integralmente pago ou por bônus especiais na troca de seu carro usado.

No caso do interesse em utilizar o usado como parte do pagamento, os clientes que comprarem o C40 e o XC40 Plus terão um bônus de R$ 20 mil.

Já os clientes que comprarem o XC60 e o XC90 terão bônus de R$ 30 mil e R$ 50 mil, respectivamente.