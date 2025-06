Dentro da cabine

Citroën faz recall por risco de vazamento de gases tóxicos para C3, Basalt e Aircross

Os veículos apresentam um desalinhamento entre a turbina e o conversor catalítico, que filtra os gases gerados pela combustão no motor

Publicado em 2 de junho de 2025 às 11:56 - Atualizado há 9 horas



Citroën Basalt: recall para 16,3 mil veículos equipados com motor T3 Crédito: Pedro Bicudo

A Citroën, marca do grupo Stellantis, anunciou um recall para 16,3 mil veículos equipados com motor T3, abrangendo os modelos C3, Basalt e C3 Aircross. Os veículos apresentam um desalinhamento entre a turbina e o conversor catalítico, que filtra os gases gerados pela combustão no motor. Isso pode causar o vazamento de gases tóxicos para o interior do carro.>

Esse defeito compromete a qualidade do ar na cabine e representa sérios riscos à saúde dos ocupantes, podendo, em situações extremas, resultar em danos materiais, físicos ou até mesmo fatais, segundo comunicado divulgado pela empresa. Além disso, outros 1.336 veículos dos modelos Basalt e C3 também apresentam defeito de infiltração de água, que pode gerar o desligamento do motor com o veículo em movimento, podendo causar acidentes graves.>

Os serviços serão realizados gratuitamente nas concessionárias Citroën, mediante agendamento prévio. O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente uma hora. Para mais informações, a Citroën disponibilizou canais de atendimento ao cliente. São eles: www.citroen.com.br ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Citroën pelo telefone 0800 011 8088, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.>

Modelos da Citroën atingidos por recall de turbina e conversor catalítico

Modelo - Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)>

Basalt - SB510436 a SB549251

C3 - SB501841 a SB548369



C3 Aircross - RB514196 a SB549353

Modelos da Citroën atingidos por recall de infiltração de água

Modelo - Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)>

Basalt - SB522911 a SB526371

C3 - SB520422 a SB527124 >

O motivo também foi um defeito na central de gerenciamento do motor (ECM), que pode sofrer infiltração de água e levar ao desligamento inesperado do motor, mesmo com o veículo em movimento, aumentando o risco de acidentes graves. O reparo também é gratuito e deve ser agendado nas concessionárias das respectivas marcas.>

Tanto a Fiat quanto a Peugeot disponibilizam canais de atendimento. São eles: www.fiat.com.br ou a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo WhatsApp (31) 2123 6000 ou pelo telefone 0800 707 1000; e ww.carros.peugeot.com.br ou SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Peugeot, pelo telefone 0800 703 24 24, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.>

Modelos atingidos pelo recall

Modelo - Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)>

Fiat Argo - SYN73170 a SYP14614

Fiat Cronos - SU420390 a SU429908



Fiat Fiorino - S9277883 a S9287801



Fiat Mobi - SY984445 a SYA13915



Fiat Nova Strada - SYF98007 a SYG52837



Fiat Pulse - RYS66139 a SYS82083



Peugeot 208 (P21 MCA) - SG531570 a SG540044



Peugeot Partner Rapid - S9282737 a S9282992

Fonte: Stellantis>

Relembre o caso de mortes por gás tóxico em BMW

Em 1º de janeiro de 2024, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. A causa da morte foi asfixia por monóxido de carbono, gerado a partir de alterações no escapamento do veículo.>

De acordo com a perita Bruna de Souza Boff, não foram identificadas nos corpos substâncias como drogas, medicamentos ou veneno. "Uma das vítimas estava com mais de 50% de saturação de monóxido carbono", disse. "Normalmente acima de 40% já causa a morte", acrescentou a perita.>

Morreram os jovens Gustavo Pereira Silveira Elias, 24, Tiago de Lima Ribeiro, 21, Nicolas Oliveira Kovaleski, 16, e Karla Aparecida dos Santos, 19. Todos eram de Minas Gerais.>

As vítimas saíram de Paracatu (MG) no dia 23 de dezembro de 2024 na BMW, chegaram em Florianópolis na madrugada do dia 25 e ficaram até o dia 31 sem problemas mecânicos no trajeto. Após a virada do ano, parte do grupo voltou para Florianópolis e outra parte foi à rodoviária buscar a namorada de Gustavo, enfrentando um congestionamento de duas horas.>

Já na rodoviária, o grupo apresentou enjoo, atribuído a um cachorro-quente consumido horas antes, e descansou no carro durante a madrugada. Por volta das 7h, a namorada de Gustavo encontrou os amigos sem sinais de respiração, chamou ajuda, mas as vítimas foram declaradas mortas no local.>

