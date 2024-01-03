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Balneário Camboriú

O que se sabe sobre a morte de quatro jovens dentro de BMW em SC

A hipótese de morte acidental, devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono, que estaria vazando do veículo, é a principal linha de investigação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2024 às 05:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 05:52

Três homens e uma mulher, entre de 16 a 24 anos, morreram após serem encontrados passando mal no começo da manhã desta segunda-feira, 1º, dentro de uma BMW estacionada no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso é apurado pela Polícia Civil.
Qual é a principal linha de investigação?
A hipótese de morte acidental, devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono, que estaria vazando do veículo, é a principal linha de investigação. Porém, a Polícia Civil avalia outras hipóteses e aguarda o resultado dos laudos periciais cadavéricos e que estão sendo realizados no veículo. Após a ocorrência, familiares das vítimas relataram que a BMW havia passado por uma adulteração recente no escapamento, informação que agora é apurada pela polícia.
Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú (SC); vítimas eram naturais de Paracatu (MG) e tinham 16, 19, 21 e 24 anos
Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú (SC); vítimas eram naturais de Paracatu (MG) Crédito: Divulgação / Polícia Militar de SC
Qual foi a causa da morte?
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMSC), as vítimas sofreram paradas cardiorrespiratórias. Houve tentativas de reanimá-las, mas elas não resistiram. O Corpo de Bombeiros afirma que as mortes foram decretadas no próprio local, "após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação" por integrantes da corporação e socorristas do Samu. Conforme a corporação, a causa das paradas cardiorrespiratórias ainda é desconhecida.
Quem estava no carro?
As vítimas são uma mulher, de 19 anos, e três homens, de 16, 21 e 24 anos. O delegado plantonista Bruno Effori afirmou ao Estadão que o grupo era composto por amigos e familiares de Paracatu, município no interior de Minas Gerais. Eles haviam passado o réveillon em Balneário Camboriú e estavam voltando para São José, município onde estavam hospedados.
Por que a BMW estava no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú?
Após a festa da virada, um carro seguiu com parte da família para a cidade vizinha e outro, com as quatro vítimas, foi para a rodoviária de Balneário Camboriú por volta de 3h. O objetivo era buscar uma quinta pessoa, que havia chegado de ônibus de Minas.
Assim que estacionaram no local, porém, os quatro passageiros começaram a passar mal dentro do carro. Com isso, o grupo optou por aguardar um pouco por lá mesmo após a chegada da pessoa que haviam ido buscar, mas não houve melhora. O resgate, então, foi acionado.

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