Tesla faz recall de mais de 375 mil veículos devido a problema na direção hidráulica

O Model 3 de 2023 está entre os carros do recall da Tesla Crédito: Shutterstock

A Tesla está fazendo recall de mais de 375 mil veículos devido a um problema na direção hidráulica. O recall é para veículos Model 3 e Model Y de 2023 que operam software anterior ao 2023.38.4, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA, na sigla em inglês).

A placa de circuito impresso para a assistência eletrônica de direção hidráulica pode ficar sobrecarregada, causando uma perda da assistência de direção quando o veículo para e acelera novamente, disse a agência. A perda de potência pode exigir mais esforço para controlar o carro pelos motoristas, principalmente em baixas velocidades, aumentando o risco de um acidente.

A Tesla não tem conhecimento de nenhum acidente, ferimento ou morte relacionado à condição. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk lançou uma atualização de software gratuita para resolver o problema. As cartas devem ser enviadas aos proprietários de veículos em 25 de março.

Os proprietários podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Tesla pelo telefone 1-877-798-3752 ou com a NHTSA pelo telefone 1-888-327-4236. / AP