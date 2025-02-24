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Model 3 e Model Y

Tesla faz recall de mais de 375 mil veículos devido a problema na direção hidráulica

A placa de circuito impresso para a assistência eletrônica de direção hidráulica pode ficar sobrecarregada, causando uma perda da assistência de direção quando o veículo para e acelera novamente

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2025 às 15:39
Tesla Model 3 2023
O Model 3 de 2023 está entre os carros do recall da Tesla Crédito: Shutterstock
A Tesla está fazendo recall de mais de 375 mil veículos devido a um problema na direção hidráulica. O recall é para veículos Model 3 e Model Y de 2023 que operam software anterior ao 2023.38.4, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA, na sigla em inglês).
A placa de circuito impresso para a assistência eletrônica de direção hidráulica pode ficar sobrecarregada, causando uma perda da assistência de direção quando o veículo para e acelera novamente, disse a agência. A perda de potência pode exigir mais esforço para controlar o carro pelos motoristas, principalmente em baixas velocidades, aumentando o risco de um acidente.
A Tesla não tem conhecimento de nenhum acidente, ferimento ou morte relacionado à condição. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk lançou uma atualização de software gratuita para resolver o problema. As cartas devem ser enviadas aos proprietários de veículos em 25 de março.
Os proprietários podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Tesla pelo telefone 1-877-798-3752 ou com a NHTSA pelo telefone 1-888-327-4236. / AP
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. 

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