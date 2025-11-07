Meio ambiente

Veja projetos de preservação ambiental que o ES vai apresentar na COP30

Comitiva capixaba vai à Belém, no Pará, com iniciativas sobre reflorestamento, diminuição da emissão de poluentes e projetos para enfrentar mudanças climáticas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:59

Eletrificação da frota do Transcol é uma das iniciativas para diminuição da emissão de gases de efeito estufa Crédito: Secom-ES/Divulgação

A preparação das cidades capixabas frente aos impactos das mudanças climáticas, as ações para fortalecer as florestas e os programas para financiar projetos de transição energética e descarbonização. Esses são alguns dos exemplos que a comitiva do Espírito Santo planeja apresentar durante a 30ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na próxima semana, em Belém, no Pará.

O evento deve receber cerca de 40 mil visitantes, de diferentes países, durante os principais dias da conferência, que começa oficialmente na próxima segunda-feira (10) e vai até 21 de novembro.

Entre estudiosos do clima, cientistas, organizações não governamentais, líderes de diversos países e gestores brasileiros, o Espírito Santo vai apresentar, entre outros projetos, o Programa Cidades Resilientes, fruto do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, e o Fundo de Descarbonização. Essa é a projeção de Felipe Rigoni, responsável pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama).

Entenda os projetos

Cada um desses projetos tem diretrizes distintas, mas objetivos similares: a diminuir os impactos das mudanças climáticas, dar maior qualidade de vida à população e promover iniciativas de energia sustentável. Segundo Rigoni, o Estado tem mais de 70 propostas ligadas aos temas.

“Um dos principais programas é o Reflorestar. Nos últimos 14 anos, já recuperamos mais de 13 mil hectares no Espírito Santo. Além dele, estamos elaborando com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) os planos de adaptação aos riscos [de mudanças climáticas] dos 78 municípios capixabas”, pontua Rigoni.

Existem ainda projetos voltados ao maior consumo de gás natural e de biometano, bem como iniciativas para a eletrificação de toda a frota do Sistema Transcol, ônibus de transporte coletivo da Grande Vitória.

“Também temos um projeto de substituir os combustíveis utilizados pelos veículos leves do governo do Estado. Muitos usam gasolina, mas estamos passando para álcool, dando um efeito significativo [de diminuição] nas contas públicas e diminuindo a emissão de gases”, exemplifica Rigoni.

Projetos capixabas ➢ O Programa Cidades Resilientes foi apresentado em fevereiro de 2025. Os principais objetivos estão ligados à elaboração e à implementação dos Planos Municipais de Redução de Risco e Adaptação às Mudanças Climáticas, com suporte técnico e investimentos da ordem de R$ 1 bilhão oriundos do Fundo Cidades. Entre as ações, estão obras para a prevenção de enchentes, deslizamentos e secas, além da capacitação de gestores municipais em práticas sustentáveis e estratégias de gestão de riscos climáticos.



➢ Já o Fundo de Descarbonização conta com R$ 500 milhões para financiamento de projetos de transição energética com recursos do Fundo Soberano e cotistas interessados, como empresas, bancos ou organizações multilaterais em ações ligadas à diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Entre as principais medidas, estão o uso de fontes de energia renovável, a melhoria da eficiência energética e a substituição de combustíveis fósseis por alternativas de menor impacto ambiental.

Para o professor Neyval Costa Reis Junior, coordenador do Núcleo de Qualidade do Ar (NQualiAr) da Ufes, os programas capixabas devem ser debatidos amplamente não só na COP30, mas também em iniciativas com a participação de todos os setores da sociedade.

“Com isso, os planos não ficam restritos ao poder público. Existem planos que transcendem mandatos com a sociedade tocando a construção dos projetos”, pondera Neyval.

Para o professor, isso vai além de consultas e audiências públicas. É preciso o envolvimento dos demais setores no processo de elaboração de iniciativas como as que serão apresentadas na COP30.

O Espírito Santo tem muitas oportunidades e uma ampla gama para criar maturidade em prol do desenvolvimento de projetos ambientais, com resultados econômicos e sociais Neyval Costa Reis Junior Professor e coordenador do Núcleo de Qualidade do Ar (NQualiAr) da Universidade Federal do Espírito Santo

Outras ações

Além da apresentação das iniciativas na COP, o governo do Estado vai emitir, pela primeira vez, o Selo Descarboniza-ES, voltado para empresas com planos de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Espírito Santo.

Divulgado pelo governo do Estado em 2024 durante a última edição da COP, realizada no Azerbaijão, o Selo Descarboniza integra o Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa, também coordenado pela Seama. A empresa que vai receber o primeiro selo já está definida. O nome, porém, ainda é mantido em sigilo.

A companhia selecionada para receber o selo seguiu critérios previamente definidos, como a apresentação de um inventário sobre a emissão, um plano de descarbonização e comprovações da redução ou compensação de pelo menos 5% das emissões no Estado.

O selo, inclusive, será incorporado como critério para a concessão de benefícios governamentais, como incentivos fiscais e de crédito, desde que baseados em requisitos de sustentabilidade. O material terá validade de um ano e poderá ser renovado mediante nova verificação.

