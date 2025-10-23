Apoio

Projeto “Luta Pelo Bem” na vitrine do WGP Kickboxing

Iniciativa que oferece aulas gratuitas de kickboxing para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reforçando o lema : “Quem luta, não briga”

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:24

Projeto “Luta Pelo Bem” terá divulgação do WGP de Kickboxing, maior evento da modalidade na América do Sul Crédito: Projeto “Luta Pelo Bem” /Divulgação

Maior evento de kickboxing profissional da América Latina, o WGP Kickboxing, que acontece no dia 22 de novembro, na Arena Jacaraípe, na Serra, chega ao Espírito Santo com uma forte mensagem social. O evento será uma vitrine para o projeto Luta Pelo Bem, iniciativa que oferece aulas gratuitas de kickboxing para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reforçando o lema : “Quem luta, não briga”.

Ativo em três polos no Espírito Santo — Viana, Ponta da Fruta (Vila Velha) e Goiabeiras (Vitória) —, o projeto já atende 150 jovens, orientados por seis professores, com o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e profissional de educação física. O objetivo é promover disciplina, saúde, respeito e oportunidade por meio do kickboxing e de valores que ultrapassam os limites do tatame.

“As aulas são todas as terças e quintas, às 8h30. São treinos dinâmicos voltados para a luta e para o aprendizado das crianças”, conta a professora Natália Rangel Boone, que também fará sua estreia profissional no WGP Serra. Ela explica que o foco do projeto vai muito além dos golpes e técnicas. “Buscamos nas escolas crianças carentes dispostas a treinar e aprender. O kickboxing não é só sobre bater e bloquear, mas sobre ter disciplina e responsabilidade dentro e fora do tatame.”

O projeto também conta com apoio de Denis Junior, atleta capixaba que hoje representa o Brasil na luta principal do WGP Kickboxing, defendendo o país e o Espírito Santo contra o argentino Tomás “Chacal” Aguirre em uma disputa internacional pelo cinturão.

“A luta me ensinou a ter equilíbrio. Quem treina sabe que o esporte não é sobre violência, é sobre superação e respeito. Por isso, esse lema é tão importante — queremos mostrar para as crianças e para os pais que lutar é um caminho de disciplina e não de briga”, afirma o atleta.

Com entrada gratuita, o WGP Kickboxing Serra/ES acontece no dia 22 de novembro, a partir das 19h, na Arena Jacaraípe. A edição reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social, promovendo valores de respeito, disciplina e convivência. Afinal, como diz o lema da campanha: “Quem luta, não briga.”

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta