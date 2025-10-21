Flávia Saraiva vai à final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:56
Medalhista olímpica em Paris 2024, a carioca Flávia Saraiva vai brigar pelo pódio na trave de equilíbrio no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia. Ela cravou nota total de 13.833, a segunda melhor nas classificatórias do aparelho, o predileto da brasileira.
A ginasta de 26 anos e 1,48 de altura, bronze por equipes em Paris 2024, sonha com o ouro inédito no mundial. Na edição do Mundial de 2023, ela faturou prata por equipes e bronze no solo. Flavinha foi a única das atletas da equipe feminina a avançar à final por aparelhos.
“Estou muito feliz de ter voltado ao cenário competitivo mundialmente, estar entre as melhores do mundo, é um sonho realizado. Tô me sentindo leve, tô me sentindo feliz, de estar voltando a competir. Faz anos que não me sinto como estou me sentindo agora, tão feliz dentro do ginásio”, disse Saraiva.
Apenas oito ginastas avançaram à final da trave, programada para o próximo sábado (25), a partir das 4h da manhã. Antes, nesta quarta (22), Caio Souza e Diogo Soares brigam por medalha, a partir das 8h, na final do individual geral masculino. Todas as finais terão transmissão ao vivo online no Canal Olímpico do Brasil no YouTube.
Também medalhista por equipes nos Jogos de Paris, Júlia Soares, se apresentou na trave e no solo. O Brasil também contou com as estreantes Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, ambas com 15 anos. Júlia se apresentou no solo, e Sophia em três aparelho (barras, salto e trave).
“Este é um momento de reconstrução e de observação. Montamos uma equipe que combina atletas experientes, como Flávia e Julia, com ginastas que vivem o Mundial adulto pela primeira vez. Essa convivência é essencial para o amadurecimento técnico das mais jovens e fortalece o espírito coletivo da equipe", avaliou o Francisco Porath Neto, coordenador técnico da seleção feminina Francisco Porath Neto.
