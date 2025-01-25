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Sentindo na Pele

Futevôlei: a versão "profissional" da altinha e febre nas areias do ES

A editoria esportiva de A Gazeta realiza uma série de vídeos e reportagens mostrando novas opções de modalidades para você que quer começar a se exercitar neste verão. Confira o 2° episódio
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

25 jan 2025 às 08:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 08:00

O repórter Caio Vasconcelos foi até o Hub Futevôlei, na praia de Camburi, em Vitória, para conhecer um dos esportes que mais crescem e ganham novos adeptos no Espírito Santo: o futevôlei.
Na arena, a atleta profissional Ana Rondelli conversou com a nossa equipe, contou como a modalidade entrou na vida dela e ensinou os cinco fundamentos básicos para fazer bonito: a chapa (pé), a coxa, o peito, o ombro e a cabeça. Será que nosso representante se saiu bem? Veja acima.

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Origem e crescimento do esporte

O futevôlei tem uma história fascinante que remonta ao Brasil dos anos 1960, uma época marcada pela Ditadura Militar e por restrições à prática do futebol nas praias do Rio de Janeiro.
Nesse contexto, os amantes do futebol buscavam maneiras criativas de continuar a jogar sem chamar a atenção das autoridades. Foi assim que nasceu o futevôlei, uma fusão engenhosa entre o futebol e o vôlei. Os jogadores da praia começaram a praticar o vôlei, esporte permitido, mas com um toque distintivo: eles utilizavam os pés em vez das mãos para tocar a bola.
Futevôlei na Praia de Camburi
O "shark" é um ataque feito com os pés no alto da rede e bastante usado no futevôlei Crédito: Fernando Madeira
O futevôlei transcendeu fronteiras e se tornou uma modalidade internacional. Em 2003, ocorreu o primeiro Campeonato Mundial de Futevôlei, sediado em Atenas, na Grécia, marcando um importante marco na história do esporte. Hoje, existem competições e ligas de futevôlei em todo o Brasil e em várias nações estrangeiras.
Países como Argentina, Portugal, Holanda, França, Inglaterra e Tailândia também adotaram essa modalidade esportiva em suas praias, contribuindo para a difusão global do futevôlei. Com uma rica história de superação de desafios e uma cultura vibrante em torno do esporte, o futevôlei continua a ser uma parte fundamental do cenário esportivo brasileiro e internacional.

Quanto investir:

Futevôlei na Praia de Camburi
A prática do futevôlei é intensa em Vitória e em outras praias e clubes no Estado Crédito: Fernando Madeira
A modalidade não exige muitos investimentos: uma boa bola para praticar com qualidade é encontrada a partir dos R$ 250 reais. Além da "pelota", é preciso uma rede com as fitas para demarcar a área de jogo. Os valores giram em torno dos R$ 300 reais. É possível adaptar a rede usada no vôlei de praia, assim como as demarcações, visto os tamanhos similares das quadras.  

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