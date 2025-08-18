Novo capítulo

Déborah Medrado vive nova fase como árbitra e comentarista de ginástica rítmica

A capixaba se aposentou da seleção brasileira, mas segue atuando na modalidade, e agora com novas perspectivas

18 de agosto de 2025

Déborah Medrado segue ativa em outras áreas da Ginástica Rítmica Crédito: Alexandre Loureiro/Reprodução

Após sete anos marcados por conquistas, desafios e superação, Deborah Medrado anunciou sua despedida da seleção brasileira de ginástica rítmica em novembro de 2024. Agora, a capixaba percorre outros caminhos dentro do esporte: compete por clubes, atua como árbitra, e mais recentemente como comentarista em transmissões da modalidade, como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos Junior. Além disso, a capixaba também foi escolhida para ser a embaixadora do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2025, que começa na próxima quarta-feira (24), no Rio de Janeiro.

"Esse meu pós-carreira está sendo desafiador, mas bem legal. Esse ano eu ainda competi pelo meu clube no Campeonato Brasileiro depois de sete anos. Iniciei como coreógrafa também. Eu já fazia umas coreografias antes, mas esse ano realmente eu fui fundo, estou investindo nessa área que eu gosto muito. Também fiz o curso de arbitragem, e hoje eu sou árbitra nacional. Também fui comentarista agora dos Jogos Pan-Americanos, então eu estou vivendo várias áreas do esporte e aproveitando tudo", disse a ginasta.

Deborah é uma ginasta nascida na Serra, iniciou a sua carreira na seleção em 2018, e se tornou uma das protagonistas da nova geração da ginástica rítmica brasileira, marcando presença nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, além dos inéditos pódios nas principais competições da modalidade. Além disso, a capixaba foi medalhista de ouro e duas vezes de bronze no Pan-Americano de 2019.

Embaixadora do Mundial 2025

Nove anos após sediar os Jogos Olímpicos, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro vai receber as melhores ginastas do planeta para a 41ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. O torneio, que deve contar com mais de 400 atletas de 70 países diferentes, vai ser a primeira vez que a competição vai ser sediada em um país da América do Sul, e Déborah Medrado foi nomeada como embaixadora oficial desta edição.

"Esse convite foi super especial. Assim que eu saí da seleção, eu falei que eu tinha sonhos que eu queria realizar, e eu estou realizando. A Camila, treinadora do conjunto, e o Ricardo, diretor da CBG, eles conversaram e indicaram o meu nome e a Federação Internacional de Ginástica aceitou e concretizou esse sonho. Eu fiquei muito feliz, porque eu vou estar ali por dentro, vou conseguir apoiar as atletas, torcer por elas, e também ter um papel tão importante", disse a capixaba.

Por meio das redes sociais, o perfil oficial do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica Rio-2025 anunciou a capixaba como embaixadora no dia 28 de fevereiro, justificando a escolha de Deborah Medrado pela participação nos Jogos Olímpicos, em diversas edições de Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo, além do reconhecimento de seu trabalho e devoção ao esporte nos últimos anos.

"Todo o esforço, todo suor, toda a carreira, as conquistas, tudo, tudo valeu a pena. Faria tudo de novo, não me arrependo de nada. E agora eu estou vivendo um novo ciclo, ajudando as ginástica capixaba, brasileira e mundial de outras formas também", concluiu a ginasta, reforçando o sentimento de dever cumprido e o reconhecimento de que um novo caminho está se desenhando.

