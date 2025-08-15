Home
>
Mais Esportes
>
ES recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia

ES recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia

Competição nacional Sub-19 vai reunir quase 40 clubes de todo o país neste domingo (17)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:03

Atletas de vôlei de praia no AEST
Atletas de vôlei de praia no AEST Crédito: AEST/Divulgação

A 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 de Vôlei de Praia desembarca nas areias capixabas neste final de semana. A competição acontece até domingo (17), na Aest, na Serra.

Recomendado para você

Competição nacional Sub-19 vai reunir quase 40 clubes de todo o país neste domingo (17)

ES recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia

Disputas reúnem 16 duplas e prometem fim de semana de emoção e belas jogadas na Praia da Jacaraípe

Beach Tennis movimenta Arena Serra Banestes nos Jogos de Praia 2025

Rose Andrade era a treinadora do São Pedro Beach Soccer, e se tornou a primeira mulher da história a assumir a seleção feminina de futebol de areia

"Estou honrada", diz capixaba que assume a seleção feminina de beach soccer

O torneio vai reunir ao todo 72 duplas, sendo 36 femininas e 36 masculinas, representando 39 clubes de várias regiões do país. Já o Espírito Santo terá quatro clubes em ação: Aest, Álvares Cabral, Saldanha da Gama e Instituto Capixaba Voleibol Clube.

O campeonato é importante para revelar novos talentos do vôlei de praia brasileiro e movimentar o cenário esportivo nacional e capixaba, reunindo atletas, dirigentes, convidados e torcedores em um grande encontro esportivo no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Após gols na pré-temporada, atacante capixaba mira estreia no Vietnã

Após gols na pré-temporada, atacante capixaba mira estreia no Vietnã

Imagem - Diego Guerra valoriza segurança da defesa do Rio Branco na Série D

Diego Guerra valoriza segurança da defesa do Rio Branco na Série D

Imagem - Após 38 anos, Rio Branco reencontra a Inter de Limeira, na Série D

Após 38 anos, Rio Branco reencontra a Inter de Limeira, na Série D

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Vôlei Vôlei de praia

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais