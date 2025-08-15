Na Serra

ES recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia

Competição nacional Sub-19 vai reunir quase 40 clubes de todo o país neste domingo (17)

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:03

Atletas de vôlei de praia no AEST Crédito: AEST/Divulgação

A 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 de Vôlei de Praia desembarca nas areias capixabas neste final de semana. A competição acontece até domingo (17), na Aest, na Serra.

O torneio vai reunir ao todo 72 duplas, sendo 36 femininas e 36 masculinas, representando 39 clubes de várias regiões do país. Já o Espírito Santo terá quatro clubes em ação: Aest, Álvares Cabral, Saldanha da Gama e Instituto Capixaba Voleibol Clube.

O campeonato é importante para revelar novos talentos do vôlei de praia brasileiro e movimentar o cenário esportivo nacional e capixaba, reunindo atletas, dirigentes, convidados e torcedores em um grande encontro esportivo no Estado.

