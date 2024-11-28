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Atleta capixaba

Deborah Medrado anuncia aposentadoria da seleção brasileira de ginástica rítmica

Aos 22 anos, sendo sete anos de dedicação à seleção de conjunto, a atleta encerra sua trajetória realizada nas competições internacionais, mas tem planos de seguir contribuindo para a ginástica rítmica no Brasil

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 18:29

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 nov 2024 às 18:29
Apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 com as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira
Apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 com as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira Crédito: Vitor Jubini
Após sete anos marcados por conquistas, desafios e superação, Deborah Medrado anunciou sua despedida da seleção brasileira de ginástica rítmica. Durante esse período, ela enfrentou inúmeras lesões e lidou com dores constantes, o que acabou pesando em sua decisão. "Meu corpo tem um limite de treino... meus pés sempre dão edema ósseo. A dor é intensa", desabafou a atleta.
Deborah já havia decidido no início de 2024 que este seria seu último ano competindo pela seleção, mas o sentimento após os Jogos Olímpicos a fez reconsiderar, mas depois veio a decisão definitiva. "Depois da Olimpíada, me deu vontade de continuar. Não seria só mais um ano, seria um ciclo... é um trabalho pensando no ciclo. Assim que tentei continuar, meu corpo não respondia mais, tudo doía. Vi que realmente era melhor finalizar bem e satisfeita de que fiz tudo o que era possível e saio realizada."
Apesar da aposentadoria da seleção, Deborah deixa claro que sua conexão com a ginástica rítmica continua. "Quero fazer uma temporada de cursos, mentorias, passar minhas experiências para as novas gerações. Amo montar coreografias. Talvez eu compita pelo meu clube também." O desejo de contribuir para a formação de novos talentos demonstra sua paixão pela modalidade e o legado que pretende deixar.
A despedida aconteceu de forma emocionante. Deborah brilhou em sua última apresentação, entregando-se por completo a cada coreografia. "Estava perfeita! Eu estava super emocionada todo o evento. Me doei de corpo e alma para cada coreografia. E na hora da última, que realmente foi a despedida, aí a emoção tomou conta e apresentei chorando, aproveitando cada segundo."
Deborah Medrado encerra sua trajetória na seleção com a certeza de ter dado o máximo de si, não apenas como atleta, mas como inspiração para a ginástica rítmica no Brasil. Agora, inicia um novo capítulo, pronta para compartilhar sua experiência e continuar contribuindo para o esporte que ama.

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