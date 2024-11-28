Deborah Medrado anuncia aposentadoria da seleção brasileira de ginástica rítmica

Apresentação do Brasil na ginástica rítmica em Paris 2024 com as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira Crédito: Vitor Jubini

Após sete anos marcados por conquistas, desafios e superação, Deborah Medrado anunciou sua despedida da seleção brasileira de ginástica rítmica. Durante esse período, ela enfrentou inúmeras lesões e lidou com dores constantes, o que acabou pesando em sua decisão. "Meu corpo tem um limite de treino... meus pés sempre dão edema ósseo. A dor é intensa", desabafou a atleta.

Deborah já havia decidido no início de 2024 que este seria seu último ano competindo pela seleção, mas o sentimento após os Jogos Olímpicos a fez reconsiderar, mas depois veio a decisão definitiva. "Depois da Olimpíada, me deu vontade de continuar. Não seria só mais um ano, seria um ciclo... é um trabalho pensando no ciclo. Assim que tentei continuar, meu corpo não respondia mais, tudo doía. Vi que realmente era melhor finalizar bem e satisfeita de que fiz tudo o que era possível e saio realizada."

Apesar da aposentadoria da seleção, Deborah deixa claro que sua conexão com a ginástica rítmica continua. "Quero fazer uma temporada de cursos, mentorias, passar minhas experiências para as novas gerações. Amo montar coreografias. Talvez eu compita pelo meu clube também." O desejo de contribuir para a formação de novos talentos demonstra sua paixão pela modalidade e o legado que pretende deixar.

A despedida aconteceu de forma emocionante. Deborah brilhou em sua última apresentação, entregando-se por completo a cada coreografia. "Estava perfeita! Eu estava super emocionada todo o evento. Me doei de corpo e alma para cada coreografia. E na hora da última, que realmente foi a despedida, aí a emoção tomou conta e apresentei chorando, aproveitando cada segundo."