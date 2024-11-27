Primeiro gol do Botafogo sobre o Palmeiras surgiu de escanteio mal marcado

A vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Palmeiras começou com um tiro de canto mal marcado pela arbitragem, que acabou beneficiando o time carioca. Na jogada, a bola foi tocada de cabeça para a linha de fundo pelo botafoguense Gregore, mas foi marcado o escanteio erradamente. Após a cobrança, o mesmo Gregore acabou fazendo o gol do Botafogo para reclamação geral dos palmeirenses.
No segundo tempo, aos 27 minutos, o lateral Marcos Rocha do Palmeiras acertou o rosto de Igor Jesus fora da disputa de bola, e após o árbitro olhar a imagem no VAR, trocou o cartão amarelo pelo vermelho e expulsou o palmeirense corretamente.
Fortaleza x Flamengo
O empate entre Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo bem disputado no Castelão, que teve pênalti revisado pelo VAR e cartão vermelho. No final do primeiro tempo o VAR “desmarcou” um pênalti que o árbitro Anderson Daronco havia assinalado a favor do Flamengo quando Bruno Henrique tentou o drible em Marinho dentro da área do Fortaleza e a bola tocou em seu braço que estava colado ao corpo.
Após a revisão, Daronco consertou o erro e anulou a marcação da penalidade. No segundo tempo, o meio-campista rubro-negro Pulgar foi expulso após entrada dura no jogador Marinho. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso corretamente pelo experiente árbitro gaúcho.