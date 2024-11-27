Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Primeiro gol do Botafogo sobre o Palmeiras surgiu de escanteio mal marcado
Em Cima do Lance

Primeiro gol do Botafogo sobre o Palmeiras surgiu de escanteio mal marcado

O meia alvinegro Gregore tocou a bola para fora, e por isso deveria ser tiro de meta para o Palmeiras. Mas a arbitragem não percebeu

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 10:36

27 nov 2024 às 10:36
Wallace Valente

Colunista

Gregore marcou o gol que abriu caminho para a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Palmeiras começou com um tiro de canto mal marcado pela arbitragem, que acabou beneficiando o time carioca. Na jogada, a bola foi tocada de cabeça para a linha de fundo pelo botafoguense Gregore, mas foi marcado o escanteio erradamente. Após a cobrança, o mesmo Gregore acabou fazendo o gol do Botafogo para reclamação geral dos palmeirenses.
No segundo tempo, aos 27 minutos, o lateral Marcos Rocha do Palmeiras acertou o rosto de Igor Jesus fora da disputa de bola, e após o árbitro olhar a imagem no VAR, trocou o cartão amarelo pelo vermelho e expulsou o palmeirense corretamente. 

Fortaleza x Flamengo

O empate entre Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo bem disputado no Castelão, que teve pênalti revisado pelo VAR e cartão vermelho. No final do primeiro tempo o VAR “desmarcou” um pênalti que o árbitro Anderson Daronco havia assinalado a favor do Flamengo quando Bruno Henrique tentou o drible em Marinho dentro da área do Fortaleza e a bola tocou em seu braço que estava colado ao corpo.
Após a revisão, Daronco consertou o erro e anulou a marcação da penalidade. No segundo tempo, o meio-campista rubro-negro Pulgar foi expulso após entrada dura no jogador Marinho. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso corretamente pelo experiente árbitro gaúcho.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados