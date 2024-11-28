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Futebol

Braz é suspenso e não pode ir aos últimos jogos do Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, está proibido de ir aos jogos até o fim do Brasileirão.

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 14:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2024 às 14:25
Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo
Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes
O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, está proibido de ir a jogos até o fim do Brasileirão. Ou seja, vai deixar o cargo sem uma "despedida" no estádio. Braz foi denunciado por uma fala direcionada aos árbitros, depois do jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. 
"Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro", disse o VP Rubro-negro. O dirigente levou nesta quinta-feira (28) 15 dias de suspensão, aplicados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
O VP do Flamengo já tinha sido punido em primeira instância com os mesmos 15 dias, em 11 de novembro, mas no dia 13, conseguiu efeito suspensivo. Agora, ele terá que cumprir o resto da suspensão, e o período vai extrapolar a data do último jogo do Flamengo na temporada, marcado para 8 de dezembro, contra o Vitória, no Maracanã. 
No julgamento do Pleno, a defesa de Braz, feita pelo advogado Michel Assef Filho, argumentou que os palavrões eram mais "interjeições" do que ofensas direcionadas aos árbitros. Só que a argumentação não convenceu os auditores do Pleno, que votaram de forma unânime pela condenação do dirigente do Flamengo, com base no artigo 258 do CBJD (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva).
Marcos Braz já confirmou que não será mais dirigente do Flamengo, independentemente do resultado da eleição de 9 de dezembro.

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