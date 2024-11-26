FERJ sorteia tabela do Cariocão 2025

O Cariocão 2025 começa em janeiro Crédito: BFR / CRF / CRVG / FFC

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) sorteou nesta terça-feira (26) os grupos e a tabela do Carioca 2025. A bola rola a partir do fim de semana de 11 e 12 de janeiro. O primeiro clássico será um Botafogo x Fluminense, pela sexta rodada, prevista para 29 de janeiro.

Como o Flamengo disputará a Supercopa do Brasil em 2 de fevereiro, já terá um jogo a ser ajustado na tabela do estadual. O jogo do Carioca será feito na data base do dia 12 de fevereiro. Essa situação pode envolver o Botafogo também, caso o alvinegro seja campeão do Brasileirão e enfrente o Flamengo na Supercopa, em Belém (PA). Coincidentemente, o jogo em questão que será alterado é pela sétima rodada: um Flamengo x Botafogo.

A Ferj tem um plano para combinar com a CBF e, assim, evitar que as finais do Carioca fiquem entre a data Fifa de março. Originalmente no calendário da CBF, a decisão do estadual será em 16 e 26 de março. Mas a Ferj já olha para datas reservadas para pré-Libertadores e segunda fase de Copa do Brasil. Se nenhum clube do Rio (finalista do Carioca, no caso) estiver na fase prévia da Libertadores, a tentativa com a CBF vai ser não ocupar a data de 12 de março com um jogo de Copa do Brasil.

A essa altura, o torneio nacional ainda estará na segunda fase. Então, já não terá os clubes que estiverem na fase de grupos Libertadores (Flamengo e Botafogo). Mas, no cenário atual, pode ser que tenha jogo de Vasco ou Fluminense pela Copa do Brasil. Só que a CBF pode deixar esses dois jogando na data anterior reservada para a segunda fase da Copa do Brasil, que é 5 de março. Com isso tudo, os dias 12 e 16 de março podem ficar livres para a disputa da final do Carioca.

O formato de disputa continua o mesmo da edição passada. São 15 datas, com a primeira fase em turno único (11 rodadas), todos jogando contra todos. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais, em jogos de ida e volta, e posteriormente a final, também em dois jogos. O regulamento prevê que os clubes precisam usar os times principais da quinta rodada para frente. Os clássicos são propositalmente posicionados a partir da sexta rodada do estadual, até para que os times tenham os principais jogadores em ação.

Primeira rodada do Carioca 2025