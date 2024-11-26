Fortaleza x Flamengo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Gabi lamenta a derrota do Flamengo para o Fortaleza Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

Invicto em casa nesta Série A, o Fortaleza recebe o Flamengo nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici ocupa a quarta posição com 64 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quinto colocado com 62 pontos.

O clube cearense vem de empate com o Fluminense fora de casa. Com ingressos da torcida do Laion esgotados, a expectativa é de muito apoio na Arena Castelão, onde o time ainda está invicto nesta Série A. O Fortaleza agora é o quarto na tabela, com o Internacional na terceira colocação com 65 pontos. O Laion tem 64.

Ainda com remotas chances de título, o Flamengo assume o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro se vencer o Fortaleza nesta terça. Os rubro-negros, com uma partida a menos, caíram para a quinta colocação com 62 pontos. E tentam devolver a derrota do primeiro turno por 2 a 1 no Maracanã.

Provável escalação:

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi (Cardona), Mancuso; Hércules, Martínez, Rossetto; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Vojvoda





João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi (Cardona), Mancuso; Hércules, Martínez, Rossetto; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Vojvoda Flamengo: Rossi, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz (De la Cruz), Gerson e Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Treinador: Filipe Luis.

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