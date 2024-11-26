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Fortaleza x Flamengo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Veja também as principais informações da partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Premiere transmite

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:33

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

26 nov 2024 às 11:33
Gabi lamenta a derrota do Flamengo para o Fortaleza
Gabi lamenta a derrota do Flamengo para o Fortaleza Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Invicto em casa nesta Série A, o Fortaleza recebe o Flamengo nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.  O Tricolor do Pici ocupa a quarta posição com 64 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quinto colocado com 62 pontos.
O clube cearense vem de empate com o Fluminense fora de casa. Com ingressos da torcida do Laion esgotados, a expectativa é de muito apoio na Arena Castelão, onde o time ainda está invicto nesta Série A. O Fortaleza agora é o quarto na tabela, com o Internacional na terceira colocação com 65 pontos. O Laion tem 64.
Ainda com remotas chances de título, o Flamengo assume o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro se vencer o Fortaleza nesta terça. Os rubro-negros, com uma partida a menos, caíram para a quinta colocação com 62 pontos. E tentam devolver a derrota do primeiro turno por 2 a 1 no Maracanã.

Provável escalação:

  • Fortaleza:  João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi (Cardona), Mancuso; Hércules, Martínez, Rossetto; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Vojvoda 

  • Flamengo: Rossi, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz (De la Cruz), Gerson e Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Treinador: Filipe Luis.

Transmissão:

  • Fortaleza x Flamengo

  • Horário: 20h 
  • Local: Arena Castelão (CE)
  • Onde assistir: Premiere 

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