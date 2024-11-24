Vasco é amassado pelo Corinthians e perde a quarta seguida no Brasileirão

Pumita fez o gol do Vasco na partida, mas insuficiente para evitar a derrota diante do Corinthians Crédito: Everton Okubo/Agência F8/Folhapress

O Corinthians dominou o Vasco na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (24), garantiu a vitória em uma "blitz" feita no primeiro tempo e deu mais um passo na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. O triunfo por 3 a 1 foi construído com gols de Gustavo Henrique e dois de Garro, que foi um dos destaques do jogo. Puma descontou para os visitantes no segundo tempo.

Com o resultado, o Alvinegro chega aos 47 pontos e encosta no G7 - tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. O Cruz-Maltino, por outro lado, permanece com 43, e vê as chances de chegar à competição continental ficarem ainda menores, além de ter perdido posição.

A equipe de Ramón Díaz, que chegou à sexta vitória consecutiva no Brasileiro, volta a campo no sábado, quando visita o Criciúma no Heriberto Hülse. Já o Vasco, que perdeu a quarta consecutiva, recebe o Atlético-GO em São Januário, também no sábado.

O jogo

Tempo em que só um time jogou. O primeiro tempo foi um completo atropelo do Corinthians em cima do Vasco. A equipe da casa dominou as ações, ditou o ritmo e chegou com enorme facilidade ao ataque, enquanto o Cruz-Maltino se mostrava completamente perdido e sem qualquer poder de reação.

Em apenas 23 minutos de jogo, o Timão criou inúmeras oportunidades claras de gol, e converteu três delas, uma vez com Gustavo Henrique e duas com Garro - e o placar não foi mais elástico antes do intervalo por falta de capricho nas finalizações.

Ainda aos 30 minutos de jogo, Rafael Paiva fez duas mudanças em uma esperança de mudar o cenário negativo. Emerson Rodríguez entrou na vaga de Paulo Henrique e Maicon entrou no lugar de Leandrinho. Assim, o time que tinha quatro laterais em campo dois atuando como ponta  passou a ter dois, e com uma mudança na formação. Com exceção de um chute de João Victor sem qualquer perigo para Hugo Souza, o Vasco não conseguiu chegar ao gol adversário.

Com a boa vantagem no placar, o Timão voltou para o segundo tempo com a tranquilidade e passou a controlar o jogo, administrando o resultado. Ainda assim, achou espaços e chegou bem ao ataque, com chance de ampliar. O Vasco, por sua vez, fez novas mudanças e sinalizou querer apenas evitar um prejuízo ainda maior. Vegetti, único atacante do time, foi sacado para a entrada do volante Jair, enquanto Payet saiu para Coutinho.

A transmissão do Premiere relatou que Vegetti demorou a voltar para o banco de reservas, após o intervalo. Quando apareceu, já estava de banho tomado e com a roupa de viagem da delegação, mas foi alertado pelo quarto árbitro que não poderia ficar ali com aquela roupa. O camisa 99, então, foi ao vestiário, se trocou e voltou.

O time cruz-maltino conseguiu algo que parecia distante na partida: balançar a rede. Puma, que começou o jogo como ponta e passou a lateral, bateu e contou com um "auxílio" de Hugo, que foi com a mão trocada, mas não alcançou a bolal.