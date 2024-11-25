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Brasileirão

Flamengo tem oito reforços para enfrentar o Fortaleza

Jogadores selecionáveis e recuperados de lesão voltam para a relação do técnico Filipe Luís

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2024 às 15:55
 O Flamengo terá vários nomes importantes de volta para o jogo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (26) pelo Brasileirão. Na Arena Castelão, Gabigol e De la Cruz são os principais nomes que retornam ao time.
Matheus Gonçalves subiu na placa para comemorar o gol da virada sobre o Cuiabá
Matheus Gonçalves subiu na placa para comemorar o gol da virada sobre o Cuiabá Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O uruguaio volta a ser relacionado após mais de um mês. Ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e treinou com o grupo normalmente nos últimos dias. Entre os lesionados, Carlinhos também retorna após tratar lesão no adutor direito desde o fim de outubro.
Os convocados voltam a ficar à disposição. Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata foram preservados na última rodada após servirem às seleções e agora podem jogar. O equatoriano fez algumas atividades especiais para recuperação física depois da Data Fifa, mas viaja com o grupo.
Gabigol e David Luiz retornam. O atacante estava afastado nas duas últimas rodadas por decisão da diretoria e agora deve cumprir o contrato até o final. Já o zagueiro apresentou mal-estar, mas está recuperado. Bruno Henrique e Allan, que também se sentiram mal, estão com o elenco.
Filipe Luís, porém, terá dois desfalques. Fabrício Bruno e Evertton Araújo cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo. Luiz Araújo, Pedro, Viña e Cebolinha seguem fora.
A delegação embarcou para Fortaleza na tarde desta segunda-feira. O duelo na Arena Castelão será às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão.
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  • Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;
  • Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Victor;
  • Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alex Sandro;
  • Meio-campistas: Allan, Erick Pulgar, Matheus Gonçalves, De la Cruz, Gerson, Lorran e Alcaraz;
  • Atacantes: Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, Michael e Bruno Henrique.

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