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Rafael Paiva é demitido do Vasco após derrota para o Corinthians no Brasileiro

Paiva, de 40 anos, assumiu o Vasco em definitivo em junho, após a saída de Álvaro Pacheco. Durante sua passagem, comandou a equipe em 35 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 06:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 nov 2024 às 06:33
Rafael Paiva foi demitido do Vasco
Rafael Paiva foi demitido do Vasco Crédito: Leandro Amorim/VASCO
Rafael Paiva não é mais o técnico do Vasco da Gama. Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, incluindo a mais recente, por 3 a 1 contra o Corinthians, a diretoria decidiu desligá-lo do cargo. Para as últimas três rodadas da competição, Felipe "Maestro", ex-jogador e ídolo do clube, foi escolhido como o novo comandante.
Paiva, de 40 anos, assumiu o Vasco em definitivo em junho, após a saída de Álvaro Pacheco. Durante sua passagem, comandou a equipe em 35 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Ele também levou o time à semifinal da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Atlético-MG. No entanto, os recentes tropeços diante de Botafogo, Fortaleza, Internacional e Corinthians foram decisivos para sua demissão.
O ex-jogador Pedrinho, atual presidente do clube, se pronunciou sobre o episódio e agradeceu a colaboração do treinador. "Ele fez um grande trabalho, mas infelizmente a mudança foi necessária. Amanhã eu vou dar uma coletiva", afirmou o presidente.
O desempenho irregular do time sob o comando de Paiva gerou insatisfação tanto na torcida quanto na diretoria. Apesar de alguns momentos positivos, como a campanha na Copa do Brasil, os resultados no Brasileirão ficaram aquém das expectativas. Com a ameaça do rebaixamento cada vez mais real, a troca no comando técnico foi vista como necessária para tentar mudar o rumo da temporada.
A chegada de Felipe "Maestro" representa uma aposta em um nome que conhece bem o clube e tem identificação com os torcedores. Ele terá a difícil missão de reorganizar a equipe e motivar os jogadores para encarar os desafios das últimas rodadas do campeonato. A esperança é que sua experiência dentro de campo como líder possa ser traduzida em resultados imediatos no banco de reservas.
O Vasco enfrenta uma reta final de campeonato crucial, onde cada ponto será determinante para sua permanência na Série A. A demissão de Paiva e a contratação de Felipe refletem a urgência do momento. A torcida, conhecida por sua paixão, deposita confiança no novo treinador, mas também exige uma reação imediata.

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