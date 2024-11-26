  • Palmeiras x Botafogo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão
Decisão

Palmeiras x Botafogo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Veja as principais informações do jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro; Globo, sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 10:57

Caio Vasconcelos

Savarino marcou o segundo gol do Botafogo sobre o Palmeiras Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Empatados na liderança do Campeonato Brasileiro com 70 pontos, Palmeiras e Botafogo fazem uma “final” nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada. Quem vencer o confronto direto carrega uma boa vantagem para confirmar o título nas próximas semanas, enquanto o perdedor ficará em situação bastante complicada.
O Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança na última rodada graças ao número de vitórias: 21 contra 20 do time alvinegro. Se vencer o jogo, o Verdão precisará de mais um triunfo nos dois jogos restantes para levar o tricampeonato consecutivo.
O Botafogo chega pressionado para o jogo depois de perder toda a vantagem que tinha construído e ver o rival assumir a liderança. Também de olho na final da Libertadores, no próximo sábado, sabe que uma vitória é essencial se quiser sonhar com o título do Brasileirão.

Provável escalação:

  • Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony. Treinador: Abel Ferreira

  • Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge 

Transmissão:

  • Palmeiras x Botafogo

  • Horário: 21h30
  • Local: Allianz Parque (SP)
  • Onde assistir: TV Globo, sportv e Premiere

