Palmeiras x Botafogo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Empatados na liderança do Campeonato Brasileiro com 70 pontos, Palmeiras e Botafogo fazem uma “final” nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada. Quem vencer o confronto direto carrega uma boa vantagem para confirmar o título nas próximas semanas, enquanto o perdedor ficará em situação bastante complicada.
O Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança na última rodada graças ao número de vitórias: 21 contra 20 do time alvinegro. Se vencer o jogo, o Verdão precisará de mais um triunfo nos dois jogos restantes para levar o tricampeonato consecutivo.
O Botafogo chega pressionado para o jogo depois de perder toda a vantagem que tinha construído e ver o rival assumir a liderança. Também de olho na final da Libertadores, no próximo sábado, sabe que uma vitória é essencial se quiser sonhar com o título do Brasileirão.
Provável escalação:
- Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony. Treinador: Abel Ferreira
- Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge
Transmissão:
- Palmeiras x Botafogo
- Horário: 21h30
- Local: Allianz Parque (SP)
- Onde assistir: TV Globo, sportv e Premiere