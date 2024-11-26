CBF divulga horários das duas últimas rodadas do Brasileiro

A CBF divulgou nesta terça-feira (26) as datas e horários das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A competição termina no dia 8 de dezembro (domingo), com todos os jogos às 16h (de Brasília)
37ª rodada
03/12 (terça-feira)
- 20h (de Brasília) - Corinthians x Bahia
04/12 (quarta-feira)
- 19h - Vasco x Atlético-MG
- 20h - Vitória x Grêmio
- 20h - São Paulo x Juventude
- 20h - Criciúma x Flamengo
- 21h30 - Inter x Botafogo
- 21h30 - Cruzeiro x Palmeiras
- 21h30 - Atlético-GO x Fortaleza
21h30 - Atlético-GO x Fortaleza
- 20h - Fluminense x Cuiabá
- 20h - Athletico x Red Bull Bragantino
38ª rodada
08/12 (domingo)
- 16h - Grêmio x Corinthians
- 16h - Atlético-MG x thletico-PR
- 16h - Bahia x Atlético-GO
- 16h - Flamengo x Vitória
- 16h - Botafogo x São Paulo
- 16h - Palmeiras x Fluminense
- 16h - Bragantino x Criciúma
- 16h - Fortaleza x Inter
- 16h - Cuiabá x Vasco
- 16h - Juventude x Cruzeiro