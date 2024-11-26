A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • CBF divulga horários das duas últimas rodadas do Brasileiro
Reta final

CBF divulga horários das duas últimas rodadas do Brasileiro

A competição termina no dia 8 de dezembro (domingo), com todos os jogos às 16h (de Brasília)

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2024 às 15:50
Brasileirão 2024
Brasileirão 2024 Crédito: Getty-Images

A CBF divulgou nesta terça-feira (26) as datas e horários das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A competição termina no dia 8 de dezembro (domingo), com todos os jogos às 16h (de Brasília)

37ª rodada

03/12 (terça-feira)

  • 20h (de Brasília) - Corinthians x Bahia

04/12 (quarta-feira)

  • 19h - Vasco x Atlético-MG
  • 20h - Vitória x Grêmio
  • 20h - São Paulo x Juventude
  • 20h - Criciúma x Flamengo
  • 21h30 - Inter x Botafogo
  • 21h30 - Cruzeiro x Palmeiras
  • 21h30 - Atlético-GO x Fortaleza

21h30 - Atlético-GO x Fortaleza

  • 20h - Fluminense x Cuiabá
  • 20h - Athletico x Red Bull Bragantino

38ª rodada

08/12 (domingo)

  • 16h - Grêmio x Corinthians
  • 16h - Atlético-MG x thletico-PR
  • 16h - Bahia x Atlético-GO
  • 16h - Flamengo x Vitória
  • 16h - Botafogo x São Paulo
  • 16h - Palmeiras x Fluminense
  • 16h - Bragantino x Criciúma
  • 16h - Fortaleza x Inter
  • 16h - Cuiabá x Vasco
  • 16h - Juventude x Cruzeiro

Veja Também

Fortaleza x Flamengo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x Botafogo: Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo tem oito reforços para enfrentar o Fortaleza

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, acusado pelo feminicídio de sua esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício
Júri por morte de professora no ES entra na reta final nesta quinta (5)
Imagem de destaque
Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini
Hospital Casa de Caridade São José, único do município de Alegre, será administrado temporariamente pela prefeitura
Justiça determina intervenção da prefeitura no único hospital de Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.