De correnteza a águas-vivas: capixaba relata desafios no Canal da Mancha

Engenheiro Marcio Junqueira atravessa Canal da Mancha Crédito: Reprodução / Instagram

Para se preparar para o desfaio, o capixaba treinou até com paraquedas  espécie de balde acoplado ao corpo para simular a correnteza da água. A correnteza, aliás, foi um dos maiores desafios enfrentados durante a travessia, segundo Junqueira.

Foi um projeto longo, de dois anos e meio. Fizemos vários tipos de treinos: treinos à noite, em alto-mar, com paraquedas, com longa duração e sozinho. Paraquedas é tipo um balde que você amarra nas costas para simular a correnteza. A preparação psicológica é até maior do que a física. É 60% psicológico, 40% físico  talvez até 70% a 30%. Uma das principais dificuldades é a correnteza. Saímos de uma praia na Inglaterra, e quando você chega na parte francesa, a correnteza é muito forte. Vencer a correnteza francesa é um dos maiores desafios. Quanto mais você se aproxima da França mais difícil vai ficando, contou Marcio em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

A água gelada, enfrentada sem o uso de roupa especial, foi outro desafio superado. Experiente em competições nacionais, com a participação em três mundiais de piscina no currículo, Junqueira usou a correnteza a seu favor para "encurtar" a distância da travessia.

"A água variou entre 14 °C e 18 °C. A distância em linha reta do Canal da Mancha são 34 km, mas eu utilizei uma estratégia para usar a correnteza a meu favor, que foi tangenciar até o meio do canal e depois a correnteza me empurrar até o ponto de chegada. Quando está nadando você não tem noção do ponto em que você está em relação ao mar e em relação ao continente, você tem que se guiar pelo bico do barco. Contratei um barco para me acompanhar durante a prova, nele estavam meu técnico, minha esposa e um cinegrafista amador. Fui o 25° brasileiro a atravessar pela Associação Inglesa de Natação e o 33° no geral", detalhou.

CARDUME DE ÁGUAS-VIVAS

Para além da água gelada e de correnteza forte, a região também é a casa de alguns tubarões. No entanto, o equilíbrio ecológico da região faz com que nenhum acidente envolvendo nadadores e tubarões tenha sido registrado na competição. Márcio não viu tubarão, mas precisou enfrentar um cardume de águas-vivas.

Tubarão tem, mas não tem registro de ataque. O nadador de ultra maratona trabalha com estatística, se você vai para um mar que não tem estatística de ataque, você já relaxa. O equilíbrio ecológico é muito grande, tanto que eu passei por um cardume de águas-vivas e eu via todas elas. Tomei várias queimadas e pude escolher por qual água-viva eu queria ser queimado, explicou.

"O canal da mancha é o Everest da natação. Era um sonho de muito tempo, um desafio pessoal. Queria provar para mim mesmo e para as pessoas normais que quando você se prepara, tem foco, disciplina é possível realizar, mesmo sendo amador, uma aventura como essa e ter sucesso" Marcio Junqueira - Atleta, primeiro capixaba a atravessar o Canal da Mancha

ALIMENTAÇÃO

Para conseguir ficar tanto tempo no mar, o capixaba contou com uma alimentação especial a cada 30 minutos de prova. "São géis específicos, ricos em carboidratos, aminoácidos, vitamina, que fazem a reposição da energia que você perde, contou.

Tanto empenho e planejamento, não deu certo. Marcio concluiu a prova depois de 11 horas no mar. Chegou inteiro, porém cansado e teve que deixar a comemoração para o dia seguinte.