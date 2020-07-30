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Entre França e Inglaterra

Capixaba faz a travessia do Canal da Mancha a nado

Após uma preparação de cerca de dois anos e meio, o engenheiro e atleta Marcio Junqueira iniciou o percurso nesta quinta-feira (30); é o primeiro capixaba a realizar a travessia

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:43
Entre França e Inglaterra
Engenheiro é o primeiro capixaba a atravessar o Canal da Mancha Crédito: Instagram
O engenheiro mecânico Marcio Junqueira é o primeiro capixaba a realizar, a nado, a travessia do Canal da Mancha, uma via aquática no Oceano Atlântico que liga a Inglaterra à França. Após uma preparação de cerca de dois anos e meio, o também atleta iniciou o percurso nesta quinta-feira (30) e contará com solenidade de comemoração ao término.
De acordo com o empresário parceiro de natação Cesar Saade, Junqueira deu início ao projeto ambicioso com a reserva da data de travessia. "A data da travessia precisa de agendamento, até para contratar embarcação para homologar o trajeto. A partir do momento que conseguiu, ele se preparou por dois anos e meio. Ele treinava no Clube Aest, da Arcelor Mittal, e no mar também, na região da Curva da Jurema. Eu já nado há mais tempo que ele. Quando ele começou, me procurou para dicas e nos tornamos amigos", contou orgulhoso.
Também segundo Saade, não foram mais de 35 brasileiros que fizeram o percurso do Canal da Mancha. "E é com certeza o primeiro capixaba. Eu tenho interesse em fazer também, já tive um agendamento para o ano passado e ele fala que se inspirou. Mas surgiu uma oportunidade de expedição para o Everest e embarquei nisso, acabei abortando a travessia do ano passado, e ele conseguiu marcar. O trajeto envolve pisar na França, desembarcar rapidamente e voltar com o barco que o acompanhou nadando para a Inglaterra. No Reino Unido acontecem vários procedimentos burocráticos, como o exame antidoping e a solenidade de comemoração", concluiu.

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