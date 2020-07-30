Capixaba faz a travessia do Canal da Mancha a nado

Engenheiro é o primeiro capixaba a atravessar o Canal da Mancha Crédito: Instagram

O engenheiro mecânico Marcio Junqueira é o primeiro capixaba a realizar, a nado, a travessia do Canal da Mancha, uma via aquática no Oceano Atlântico que liga a Inglaterra à França. Após uma preparação de cerca de dois anos e meio, o também atleta iniciou o percurso nesta quinta-feira (30) e contará com solenidade de comemoração ao término.

De acordo com o empresário parceiro de natação Cesar Saade, Junqueira deu início ao projeto ambicioso com a reserva da data de travessia. "A data da travessia precisa de agendamento, até para contratar embarcação para homologar o trajeto. A partir do momento que conseguiu, ele se preparou por dois anos e meio. Ele treinava no Clube Aest, da Arcelor Mittal, e no mar também, na região da Curva da Jurema. Eu já nado há mais tempo que ele. Quando ele começou, me procurou para dicas e nos tornamos amigos", contou orgulhoso.