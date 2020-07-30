A embarcação "Fortuna" se acidentou no mar de Guarapari e os pescadores foram resgatados por outro barco pesqueiro Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Pescadores ficam feridos e à deriva após acidente no mar em Guarapari

Pescadores se feriram e ficaram à deriva em alto-mar na altura de Guarapari , na madrugada da última quarta-feira (29), após a embarcação em que estavam se acidentar. No vídeo feito por pescadores que socorreram os homens no barco avariado, é relatado que um navio teria atingido o barco pesqueiro.

A reportagem de A Gazeta demandou a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) para saber detalhes do acidente, mas, por nota, o órgão informou apenas como foi o atendimento à ocorrência, sem mencionar o navio citado pelos pescadores no vídeo. Veja nota na íntegra:

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu, na tarde de hoje (ontem), a informação de que uma embarcação de pesca estaria encalhada nas proximidades de Guarapari. Uma equipe de Inspeção Naval da CPES deslocou-se para o local a fim de obter mais informações e verificar a veracidade do ocorrido. Ao chegar em Guarapari, avistaram a embarcação Fortuna encalhada nas proximidades do Canal de Guarapari. Não havia pessoas a bordo e não foi verificada poluição hídrica. A navegação no local também não foi afetada. O proprietário da embarcação será notificado a prestar esclarecimentos. Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", diz a nota. ", diz a nota.

VEJA VÍDEO

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Nas filmagens, é possível ver três pessoas em pé sobre o que restou da embarcação. Ventava bastante no momento em que o outro barco se aproximou do "Fortuna", o que dificultou o resgate. Um dos pescadores lançou uma corda aos pescadores à deriva para ajudar a trazê-los para o barco em segurança. Com muita dificuldade, um dos pescadores se apoia na borda antes de subir no barco.

Em outro ponto do vídeo, feito já em Guarapari, é possível ver o que restou do barco "Fortuna" sendo rebocado para o cais, e novamente é falado que a embarcação foi atropelada por um navio. O autor da filmagem ainda cita que pescava junto do barco atingido e tinham saído juntos para pescar. O também pescador ressalta que não houve mortes e os pescadores se salvaram.

5 HORAS ESPERANDO PELO RESGATE

Amigo do proprietário do barco, o também pescador Eden da Silva soube da história pelo próprio colega. "Tudo aconteceu por volta da 1 hora, mas eles só foram resgatados às 6 horas da manhã. Foi a madrugada inteira no mar", revelou. Segundo o relato, as ondas formadas por um navio, junto com o vento, teriam causado o acidente.