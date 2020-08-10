Aos 80 anos, economista dá dicas para organizar as contas e não ter dívidas

O economista Luiz Cony em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (10). Em tempos de pandemia do novo coronavírus , a economia ficou fragilizada e muitas pessoas perderam ou tiveram a renda reduzida. Com isso, equilibrar as contas se tornou uma tarefa mais difícil. No entanto, algumas dicas tradicionais são importantes para que as contas não fechem no vermelho no fim do mês. O economista Luiz Cony Dantas, de 80 anos, listou algumas delas em entrevista ao, da, nesta segunda-feira (10).

A primeira delas: nunca gastar mais do que se ganha. Segundo o economista, quem tem despesas menores do que a receita nunca terá problemas financeiros.

"Vou fazer 81 anos no mês que vem e nunca tive problemas financeiros, porque nunca gastei mais do que ganhei. Se eu ganho R$ 5 mil, eu só posso gastar R$ 4.999,90. Esse é o segredo" Luiz Cony Dantas - Economista

CONTROLE DAS DESPESAS

Além disso, controlar as despesas é fundamental. Luiz Cony conta que anotar os gastos é uma boa forma de saber o quanto pode se gastar ou não. É bom ter sempre as despesas anotadas para um controle. É preciso anotar as principais como, por exemplo, o cartão de crédito. Ali tem várias contas, como padaria, açougue, o supermercado, afirma.

PERIGO DO CARTÃO DE CRÉDITO

Falando em cartão de crédito, o economista destaca a importância de se pagar todas as contas antes do vencimento, mas esta, em especial, por conta dos juros altos.

"Uma lição que aprendi com meu velho pai é que conta nunca se paga no vencimento, mas sempre antes. Um dia ou dois dias antes, para não correr o risco de chegar na data de vencimento, ter algum problema e pagar com atraso. Cartão de crédito só tenho um e nunca paguei após o vencimento, pois os juros são altos" Luiz Cony Dantas - Economista

Seguindo essa receita, o economista afirmou que é possível viver sem depender de terceiros e ter uma vida confortável, aproveitando para viajar, por exemplo. Além disso, são ensinamentos importantes, passados para as próximas gerações.