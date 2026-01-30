Oportunidade

Descontos de até R$ 115 mil e ações promocionais para comprar imóvel no ES

Construtoras como Kemp, Épura e MRV estão começando o ano com oportunidades para quem quer adquirir um imóvel

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:23 - Atualizado há uma hora

O Ilha de Hokkaido é o empreendimento que apresenta unidade com maior desconto Crédito: Divulgação/Kemp

O início do ano começou com oportunidade para quem quer comprar imóvel, com construtoras e incorporadoras apostando em descontos, facilidades de pagamento e benefícios exclusivos para atrair compradores e investidores. As ações abrangem desde imóveis residenciais até loteamentos e contemplam diferentes perfis de público, em cidades como Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Guarapari.

Uma das principais movimentações do período é o Big Feirão MRV, ação nacional integrada à participação da empresa como patrocinadora do Big Brother Brasil 26. A campanha oferece condições especiais para quem deseja adquirir o primeiro imóvel, com destaque para a possibilidade de iniciar o pagamento das parcelas mensais da entrada apenas a partir de junho de 2026.

No Espírito Santo, participam da ação empreendimentos como Residencial Turmalina, em Cariacica, Vila Serrana, Vila dos Lagos e Giardino Florença, na Serra. A promoção termina neste sábado, 31.

No segmento de médio e alto padrão, a Épura lançou uma condição especial no empreendimento Breeze Bacutia, com 5% de desconto em todas as unidades disponíveis, até o dia 28 de fevereiro. A unidade 304, por exemplo, que é o apartamento de menor preço disponível, está com o valor de tabela saindo de R$ 833.200,00 por R$ 791.540,00. Enquanto isso, o preço para investidores fica de R$ 773.792,84 por 735.104,00.

Já a Kemp Empreendimentos aposta em desconto direto no valor de tabela. No empreendimento Ilha do Hokkaido, localizado na Praia de Itaparica, a unidade 301 está sendo comercializada por R$ 534,9 mil, ante os R$ 650 mil praticados anteriormente, totalizando um desconto de R$ 115,1 mil.

Desconto para trabalhadores rurais

Atlantic Garden está com condições especiais para produtores rurais Crédito: CBL Lotes/Divulgação

Quem também traz descontos é a CBL, que apresenta uma proposta diferenciada por meio do Programa Produtor Rural, voltado a clientes que vivem da atividade agrícola. A iniciativa oferece condições especiais para aquisição de lotes no empreendimento Atlantic Garden, com parcelamento ajustado aos períodos de colheita e pagamento sem juros.

Em suma, o produtor deverá pagar 25% de sinal, 25% no sexto mês, 25% no 16° mês e 25% no 24° mês. A estratégia foi criada para permitir que o cliente utilize o programa para investir em imóveis de lazer, como casas de praia em Guarapari, ampliando as possibilidades de patrimônio e renda.

Voltando aos apartamentos, na Serra, a CG Engenharia destaca o lançamento do Contemporâneo Residence – Torre Sul, com entrega prevista para maio de 2027. Os apartamentos de 2 e 3 quartos contam com preços a partir de R$ 480 mil, financiados pela Caixa Econômica Federal e, como incentivo adicional, quem fechar negócio até 28 de fevereiro ganha o aparelho de ar-condicionado split no quarto do casal.

Também na Grande Vitória, a De Martin Construtora anunciou preços promocionais em unidades selecionadas. No Villa do Mestre Residencial Clube, no bairro Jardim Limoeiro, os imóveis variam de R$ 299 mil a R$ 349 mil, incluindo opções residenciais e comerciais.

O Villa Verde, também na Serra, oferece unidades a partir de R$ 349 mil, enquanto em Vitória, o Mundi Jardim Camburi disponibiliza duas unidades residenciais com valores promocionais de R$ 990 mil.

