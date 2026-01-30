Home
Crea-ES oferece isenção na anuidade para recém-formados e empreendedores individuais

Profissionais e empresas registrados no conselho têm até este sábado (31) para pagar a Anuidade 2026 com 15% de desconto

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:10

 - Atualizado há uma hora

Oportunidade para engenheiro civil em construtora
Profissionais recém-formados também estão entre os principais beneficiados Crédito: Freepik

Profissionais e empresas registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) têm até este sábado (31) para pagar a Anuidade 2026 com 15% de desconto, em cota única. Já profissionais que são proprietários de empresa individual ou sociedade limitada unipessoal (SLU) passam a ser isentos da anuidade de pessoa física, desde que realizem o pagamento da anuidade da pessoa jurídica.

Profissionais e empresas registrados no conselho têm até este sábado (31) para pagar a Anuidade 2026 com 15% de desconto

“A isenção da anuidade para profissionais proprietários de empresa individual corrige uma distorção existente no Sistema Confea/Crea.A medida reforça o compromisso do Crea-ES com a segurança do exercício profissional e com o atendimento às demandas reais dos profissionais”, afirma o presidente do Crea-ES, Jorge Silva.

Os recém-formados também estão entre os principais beneficiados. Além da isenção da anuidade profissional para quem solicitar o registro em até seis meses após a conclusão do curso, o Crea-ES mantém o desconto de até 90% para solicitações de registro realizadas em até um ano após a formatura.

Durante todo o mês de janeiro, o pagamento da anuidade em cota única garante 15% de desconto, percentual que pode chegar a 90% em casos específicos, conforme critérios definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

*Com informações do Crea-ES.

