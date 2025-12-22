Cuidar antes de festejar

7 reparos essenciais para preparar a casa antes das festas de fim de ano

No momento de união das famílias, um cheklist simples e pequenos cuidados podem fazer a diferença para deixar o ambiente mais confortável para receber convidados

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:00 - Atualizado em 2 horas

Cuidados realizados previamente são a receita perfeita para a ceia de natal ser muito bem aproveitada. Crédito: Shutterstock

A época de festas costuma ser bem agitada: família toda reunida, parentes distantes chegando, e a correria de ajeitar tudo para caber todo mundo em casa. Mas com esse aumento no fluxo de pessoas, muitos problemas que antes estavam escondidos, acabam aparecendo na pior hora.

Pequenos vazamentos, aquela tomada que não funciona, móveis quebrados (principalmente os de madeira) e luzes queimadas, estão entre os problemas mais comuns que surgem nesta época. A boa notícia é que muitos desses imprevistos podem ser corrigidos com ajustes simples e rápidos, sem necessidade de grandes obras ou altos investimentos.

Segundo o engenheiro Giuliano Battisti, gerente da Unidade Técnica e Institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), a maior parte dos incômodos registrados no fim do ano está relacionada à falta de cuidados periódicos ao longo dos meses, o famoso “empurrar com a barriga”.

“O principal motivo é a falta de uma rotina de manutenção preventiva ao longo do ano. Muitas pessoas deixam pequenos ajustes para depois e só percebem os problemas quando a casa passa a ser mais usada, com mais gente circulando, utilizando banheiros, cozinha e equipamentos ao mesmo tempo”, explica.

E pensando em ajudar quem vai receber amigos e familiares nas festas de fim de ano, listamos sete reparos essenciais que fazem a diferença no conforto, segurança e até na convivência, inclusive com aquele parente mais exigente.

1. Aperte parafusos e ajuste móveis instáveis

Cadeiras bambas, mesas desniveladas e dobradiças soltas são problemas simples, mas que incomodam bastante quando a casa está cheia. Além do desconforto, eles aumentam o risco de quedas, principalmente para crianças e idosos. Com uma chave de fenda, chave philips e alicate, é possível resolver a maioria desses problemas em poucos minutos.

“Reorganizar móveis e garantir que tudo esteja firme melhora a circulação e reduz riscos dentro da residência”, explica Giuliano Battisti.

2. Verifique a iluminação da casa

Lâmpadas queimadas, luminárias frouxas e extensões improvisadas costumam passar despercebidas no dia a dia. Mas no final do ano, esses problemas "ganham luz", geralmente porque os pisca-piscas são montados em áreas onde as tomadas não estão próximas. Antes das festas, vale revisar toda a iluminação da casa, incluindo áreas externas, varandas e corredores.

Luiz Barney Santos de Brito, gerente da SOS Serviços, empresa de serviços de manutenções em Jardim da Penha, alerta que o período concentra um uso maior de energia elétrica. “No fim do ano, cresce muito a procura por instalação de luminárias e pisca-piscas. Se a instalação elétrica não estiver adequada, pode haver aquecimento, queda de energia e até risco de incêndio”, afirma.

3. Cuide dos reparos na cozinha

A ceia de Natal também merece atenção, principalmente porque a cozinha é um dos locais mais frequentados nas festas de família. E com mais gente passando por ali, vazamentos leves, registros pingando e eletrodomésticos com falhas aparecem rapidamente.

Luiz Barney destaca que muitos equipamentos ficam meses sem uso. “É comum a pessoa não usar o forno durante o ano e deixar para consertar só perto do Natal, quando vai preparar a ceia. Esse tipo de situação acontece com muita frequência”, relata. Verificar torneiras, sifões, funcionamento do fogão e do forno evita contratempos justamente na hora da ceia. Imagine só uma ceia sem o peru de Natal, um os pratos principais.

4. Faça uma revisão básica no banheiro

O banheiro é um dos ambientes mais exigidos quando a casa recebe visitas. Ajustar porta-toalhas, conferir a vedação do box, apertar a tampa do vaso sanitário e observar possíveis vazamentos são cuidados simples, mas essenciais.

Giuliano Battisti chama atenção para a segurança. “Vale verificar pisos escorregadios, descargas de vasos sanitários, ausência de barras de apoio e tapetes lisos. Pequenas adaptações aumentam muito a segurança.”

5. Atente-se às áreas externas

Os ambientes externos geralmente são um dos principais locais de reunião da ceia de natal. Crédito: Shutterstock

Quintais, varandas, áreas gourmet e corredores externos também merecem atenção, pois é onde a festa geralmente acontece. Pisos soltos, iluminação deficiente e fechaduras com defeito são problemas comuns que criam um ambiente inconveniente nesses momentos.

6. Faça uma lubrificação rápida onde necessário

Portas rangendo, gavetas duras de abrir e fechaduras travadas são alguns dos problemas mais irritantes nas casas, e, na maioria das vezes, podem ser facilmente corrigidos com um bom lubrificante ou desengripante. O que vai evitar uma dorzinha de cabeça.

“São ajustes rápidos, mas que fazem diferença no conforto e na percepção de cuidado com a casa”, pontua Luiz Barney.

7. Tenha um kit de emergência

Uma maleta com ferramentas pode ajudar na hora de realizar os reparos de casa. Crédito: Shutterstock

Mesmo com planejamento, imprevistos acontecem. Ter um kit básico de ferramentas pode ser a solução para resolver pequenos e grandes problemas por conta própria, além de te salvar um bom dinheiro.

“Ter uma caixa simples de ferramentas faz diferença. Chaves, alicate, fita isolante, lubrificante e luvas ajudam a resolver pequenos imprevistos sem improvisos perigosos”, destaca Giuliano Battisti.

Luiz Barney complementa que itens como buchas, parafusos, pilhas e fita dupla face resolvem boa parte das situações do dia a dia.



