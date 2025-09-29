Apostas do setor

Investimentos no litoral do ES atraem novos empreendimentos imobiliários

Municípios no litoral de Norte a Sul do Estado estão recebendo aportes significativos e atraindo número crescente de lançamentos, de loteamentos a edifícios de luxo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 01:58 - Atualizado em 2 horas

Mercado imobiliário de Guarapari tem recebido empreendimentos com foco no luxo Crédito: Shutterstock

Com a chegada de novos investimentos em setores estratégicos, como portos, indústria e turismo, o litoral do Espírito Santo vive um grande momento de desenvolvimento de Norte a Sul do Estado. Desenvolvimento este que tem impulsionado a economia local e criado oportunidades para o mercado imobiliário.

Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), desde 2024 até 2029, é esperado que a microrregião Litoral Sul do Estado receba mais de R$ 53 bilhões em investimentos, sendo cerca de R$ 15 bi somente em Anchieta e quase R$ 12 bilhões em Presidente Kennedy. Enquanto isso, cidades do Litoral Norte, como Aracruz (R$ 6,66 bi), Linhares (R$ 3,39 bi) e São Mateus (R$ 2,62 bi), também receberão projetos significativos.

Essas cidades estão recebendo grandes aportes em atividades portuárias, produção de petróleo, mineração, entre outras indústrias. Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Flávio Dantas, esse movimento acendeu uma luz em um mercado que estava quase parado até pouco tempo atrás, em algumas cidades.

“Esses investimentos trouxeram muita gente de fora e, hoje, temos novos empreendimentos que estão sendo lançados nessas regiões, pensando nesse crescimento, principalmente na área de loteamentos", ressalta.

O diretor destaca, ainda, que existem empresas de Vitória que estão saindo da Capital e montando filiais em outras cidades do litoral, por enxergarem um futuro promissor e um mercado pulsante nessas regiões.

Loteamentos auxiliam no crescimento ordenado

Boulevard Guarapari Residence & Resort tem atraído não apenas moradores, mas também investidores Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação

Nesse contexto, os loteamentos cumprem um papel importante na expansão organizada dessas cidades, como destaca o gerente comercial da CBL, Renato Nolasco.

“Com a chegada de novos moradores, surgem comércios, serviços, arrecadação e geração de empregos, dinamizando a economia local e elevando o padrão de urbanização. Projetos como os da CBL se destacam por promoverem bairros planejados, mobilizando investimento público e privado, valorizando a região e melhorando a qualidade de vida de toda a comunidade", afirma.

Muitos dos empreendimentos recentes da CBL, inclusive, são em regiões litorâneas em expansão, como Aracruz, Linhares e Praia Grande, em Fundão.

Em Aracruz, a loteadora lançou dois projetos simultâneos: o Villa Santi II e o Park Verde, que terão mais de mil lotes e um valor geral de vendas (VGV) na casa dos R$ 200 milhões. Ambos se tratam de bairros planejados, com infraestrutura completa, rede de esgoto, iluminação e pavimentação, localizado no eixo de expansão do município.

A CBL Lotes já atingiu a marca de 10 empreendimentos em 15 anos de atuação no município, com mais de quatro mil clientes na região. Os lançamentos incluem lotes de médio e alto padrão, formando novos bairros nas regiões mais estratégicas.

Investir em loteamentos e condomínios horizontais tem se mostrado uma excelente estratégia para quem busca segurança patrimonial e retornos consistentes. Um dos grandes diferenciais está na valorização progressiva que acompanha o desenvolvimento da infraestrutura entregue, como ruas pavimentadas, iluminação, redes de saneamento. Isso, naturalmente, estimula a subida do valor dos lotes, criando oportunidade de ganho sem abrir mão da segurança. Renato Nolasco Gerente comercial da CBL

Em cidades do litoral capixaba onde o mercado imobiliário já está consolidado, empresas do setor também estão atentas às oportunidades. Em Guarapari, por exemplo, a Vaz Desenvolvimento lançou o Boulevard Guarapari Residence & Resort, que tem atraído não apenas moradores, mas também investidores – inclusive impulsionados por projetos no município vizinho, Anchieta, como a retomada da Samarco.

"Tivemos uma demanda muito grande de moradores da cidade interessados em residência fixa, clientes de outras cidades e Estados buscando uma casa de veraneio e investidores estrangeiros do Reino Unido, da Itália e dos Emirados Árabes atrás das oportunidades de investimento que o empreendimento possibilita”, conta o diretor executivo da Vaz, Werle Silva.

No Sul do Estado, a Vaz possui um outro empreendimento no litoral: o loteamento Praças de Marataízes. Segundo Werle, assim como o produto de Guarapari, este teve uma boa aceitação no mercado, alavancada pela possibilidade de uma segunda moradia próxima à praia.

Já no Balneário de Guriri, no Norte do Estado, a Soma Urbanismo prepara um loteamento fechado voltado para o alto padrão. O Prestige Guriri, que está prestes a ser lançado, traz uma proposta nova para a região, com foco em conforto, exclusividade e qualidade de vida, segundo a urbanizadora capixaba.

Municípios do ES com mais investimentos anunciados para 2024-2029

Anchieta: R$ 15,676 bi Serra: R$ 13,932 bi Presidente Kennedy: R$ 11,741 bi Vitória: R$ 10,663 bi Itapemirim: R$ 9,297 bi Marataízes: R$ 8,875 bi Piúma: R$ 7,387 bi Aracruz: R$ 7,369 bi Vila Velha: R$ 6,666 bi Dados: Instituto Jones dos Santos Neves.

Verticalização ganha espaço com vista panorâmica e sofisticação

Embora os lotes tenham uma grande importância para o desenvolvimento das cidades no litoral do Espírito Santo, Flávio Dantas, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), destaca que a expansão vertical também é uma realidade em alguns desses municípios.

Ele cita que, em regiões como Linhares, Ubu e Iriri, por exemplo, estão sendo construídos produtos inovadores, com imóveis de alto padrão que, até pouco tempo, não eram comuns naquele mercado.

“Antigamente, faziam muitos imóveis horizontais nessas áreas, mas hoje temos algumas construtoras investindo em condomínios verticais em locais que antes não eram habitados. E isso está sendo bem aceito pelo mercado imobiliário", afirma.

Guarapari consolida luxo

Salt by Grand será residencial de luxo com todas as unidades voltadas para o mar da Enseada Azul Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Com as paisagens marcantes do litoral capixaba, empreendimentos verticais nessas regiões representam exclusividade e sofisticação, atraindo moradores e investidores. Em cidades como Guarapari, onde o fenômeno de verticalização já está mais consolidado, apartamentos com vistas panorâmicas para o mar, por exemplo, têm se tornado grandes atrativos para os compradores.

É o caso do Salt by Grand, um residencial de luxo que terá todas as unidades voltadas para o mar da Enseada Azul. Segundo o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, o empreendimento busca aliar a experiência de um imóvel na região costeira à sofisticação e o conforto de um alto padrão.

“O lazer imersivo, o conceito de paisagismo biofílico, a sofisticação dos acabamentos e uma planta excepcional fazem do Salt by Grand o destino para quem deseja usufruir do belo litoral da Enseada e voltar para uma casa que oferece todas as facilidades, conforto e diversão para aproveitar a vida em família com requinte", ressalta.

Ainda em Guarapari, o Lumina Residence, da Impacto Engenharia também conta com a exclusividade como um de seus diferenciais. No Centro da cidade, o Lumina terá 113 apartamentos e oferece uma vista panorâmica do pôr do sol, das montanhas e de praias locais.

Guarapari tem um mercado imobiliário muito ativo, com forte demanda, principalmente de compradores de fora do Estado, atraídos pela beleza natural da região e pelas oportunidades de investimento. A cidade conta com terrenos interessantes em diversas áreas, o que a torna um cenário extremamente favorável para empreendimentos de alto padrão. Sandro Carlesso Diretor da Impacto

Infraestrutura deve acompanhar crescimento

Para receber o número cada vez maior de empreendimentos, Flávio Dantas ressalta que os municípios litorâneos precisam investir em uma infraestrutura adequada, que atenderia tanto empresas quanto os novos habitantes.

É preciso criar boas vias, iluminação, restaurantes, pavimentação, para dar suporte a esses empreendimentos e às construtoras, que têm belos projetos que já estão dando certo. Também é necessário fazer isso de forma segura, com muita responsabilidade e com proteção ambiental. Flavio Dantas Diretor da Ademi-ES

O representante da Ademi-ES em Guarapari, Itamar Franco Júnior, complementa que a preparação das cidades passa ainda por investimentos em mobilidade, saúde e educação técnica. Segundo ele, esses pilares garantem não apenas a recepção de novos empreendimentos, mas também a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Quando a expansão urbana caminha junto a políticas públicas consistentes, cria-se um ciclo virtuoso: mais empregos, mais renda, maior atratividade turística e, consequentemente, um mercado imobiliário mais sólido e diversificado”, afirma.

Alguns lançamentos em cidades do litoral

01 Villa Santi II e Park Verde Localização: Aracruz . Sobre: Bairros planejados com infraestrutura completa, com rede de esgoto, iluminação e pavimentação, localizado no eixo de expansão do município. Os dois empreendimentos somam 1.064 lotes, em uma área de 631.958,38 m² e capacidade para mais de 4 mil pessoas morarem. Os lotes têm a partir de 200 m² e são cercados pela natureza. Realização: CBL Lotes



02 Praças de Marataízes Localização: Marataízes. Sobre: Loteamento aberto com lotes a partir de 300m², lazer ao ar livre com quadras de beach tennis e volei, praças, pet place, playground e lago natural com píer. Localizado a 700m da praia. Realização: Vaz Desenvolvimento Imobiliário.

03 Boulevard Guarapari Residence & Resort Localização: Guarapari. Sobre: Condomínio fechado com terrenos de 300m² a 800m², mais de 30 itens de lazer exclusivos, segurança 24h, 250 mil m² de área verde preservada e a poucos minutos da praia. Realização: Vaz Desenvolvimento Imobiliário.

04 Prestige Guriri Localização: Guriri, São Mateus. Sobre: Loteamento fechado com estrutura completa, portaria e clube privativo do empreendimento. Realização: Soma Urbanismo.

05 Salt by Grand Localização: Enseada Azul, Nova Guarapari. Sobre: Três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes, além de espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deque, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de pôquer, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas. Realização: Grand Construtora. Preço: de R$ 2,98 milhões a R$ 3,9 milhões

06 Lumina Residence Localização: Centro, Guarapari. Sobre: São 113 apartamentos divididos em 89 unidades de 2 quartos e 24 unidades de 3 quartos, com uma área de lazer no térreo e na cobertura que inclui itens como espaço gourmet grill, piscina, lounge outdoor, fitness, espaço kids, playground, petplace, conference room e delivery. O edifício também conta com doca seca para jet skis e vagas exclusivas para picapes. Realização: Impacto Engenharia. Preço: a partir de R$ 617.007,27

