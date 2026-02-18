Home
>
Imóveis A Gazeta - Inovação
>
Construção civil no Brasil responde por 3% das emissões de gases de efeito estufa no país

Construção civil no Brasil responde por 3% das emissões de gases de efeito estufa no país

País emite em média 0,43 tonelada de CO₂ por habitante ao ano, valor sete vezes menor que a média mundial de 3,06 toneladas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00

Trabalhadores da construção civil
Ototal de emissões associadas ao setor é estimado em 90,5 milhões de toneladas de CO₂ equivalente. Crédito: Fernando Madeira

O setor da construção civil no Brasil responde por 5,3% das emissões nacionais de gases de efeito estufa (GEE), um índice impulsionado pela predominância de fontes renováveis na matriz elétrica e pelo rigor técnico da Norma Brasileira de Desempenho (NBR 15.575). As informações são de um estudo realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Deep ESG.

Recomendado para você

Infraestrutura e novos empreendimentos impulsionam a valorização imobiliária e reforçam o bairro como uma “cidade dentro da cidade”

Jardim Camburi: entenda por que bairro mais populoso do Estado vive momento de valorização imobiliária

Apesar da forte desaceleração observada na taxa de variação em 12 meses dos preços, esse movimento se deve a um forte efeito-base, a exemplo de janeiro de 2025 que registrou alta mensal de 3,7%.

Aluguel residencial sobe 0,65% em janeiro e atinge 5,62% em 12 meses, revela FGV

O Rearp Atualização abrange bens móveis (como veículos, aeronaves e embarcações) e imóveis, localizados no Brasil ou no exterior, adquiridos até 2024

Novo programa permite atualizar valor de imóvel com imposto menor

De acordo com o levantamento, o país emite em média 0,43 tonelada de CO₂ por habitante ao ano, valor sete vezes menor que a média mundial de 3,06 toneladas. Em termos de área construída, as emissões nacionais variam de 0,49 a 0,56 tCO₂/m², enquanto o cenário global registra 1,53 tCO₂/m².

A pesquisa detalha que o total de emissões associadas ao setor é estimado em 90,5 milhões de toneladas de CO₂ equivalente. A maior parte desse impacto, cerca de 94,8%, está concentrada na cadeia de suprimentos (Escopo 3), que envolve a produção de materiais como cimento, aço e vidro. Já as emissões diretas (Escopo 1) e as decorrentes do consumo de energia (Escopo 2) representam, respectivamente, 5% e 0,3% do montante setorial.

Diante de um déficit habitacional superior a 6 milhões de moradias, o desafio brasileiro consiste em promover o desenvolvimento urbano sustentável, afirma o estudo. No entanto, mesmo esse processo de formalização tende a manter o país com baixas emissões, desde que a matriz elétrica permaneça majoritariamente renovável.

Para o presidente da Abrainc, Luiz França, mesmo operando em condições favoráveis para a economia de baixo carbono, é importante inovar na cadeia produtiva. “O grande desafio ambiental brasileiro é garantir que o avanço habitacional e a melhoria da qualidade de vida caminhem ao lado de inovação, eficiência e uma cadeia produtiva cada vez mais sustentável”, afirma

LEIA MAIS EM IMÓVEIS

Preço dos imóveis residenciais avança 0,20% em janeiro e em Vitória, variação é de 0,40%

Financiamentos imobiliários chegam a R$ 324,4 bilhões em 2025 e devem crescer 16% este ano

Mercado imobiliário espera recuperar classe média em 2026 com queda nos juros e novas regras de crédito

IA cria negócio imobiliário bilionário no Brasil com a construção de data centers

Caixa aposta no retrofit para ampliar financiamentos imobiliários

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

imóveis Material de Construção Imóveis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais