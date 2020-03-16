Imóveis próximos da natureza são mais valorizados

Heliomar Venâncio optou por morar em bairro arborizado Crédito: Acervo pessoal

Nada como despertar ao som dos pássaros e, ao abrir a janela de casa, se deparar com a vista da natureza. Em meio à correria da rotina nas cidades, alternativas de moradias perto da natureza tornam-se atrativas para quem busca qualidade de vida e costumam ser valorizadas no mercado.

Há 23 anos, o arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio tomou a decisão de mudar de um apartamento no Centro de Vitória para morar na beira da praia em Interlagos, Vila Velha. Na época, alguns amigos acharam que era loucura, pois o bairro ficava afastado e com mato em volta. Hoje, eles se arrependem de não terem comprado um imóvel no local, pois a região está valorizada, conta.

No dia a dia, ao pesquisar soluções para criar projetos de casas, o profissional analisa que a qualidade de vida geralmente é levada em consideração pelos clientes. A natureza traz tranquilidade e aconchego e ajuda a reabastecer as energias, que são sugadas na agitação da vida urbana, comenta.

Vista do Riviera Park, próximo ao Parque de Jacarenema Crédito: Galwan/ divulgação

Para Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), morar próximo a áreas verdes ou parques é vantajoso, principalmente onde há uma forte concentração de edifícios. Possibilitam o relaxamento, pois boa parte possui espaços para trilhas, prática de ioga, entre outras atividades.

A vista é outra questão relevante. Essa interação com a natureza é algo bem explorado em condomínios de casas ou de loteamentos. Esse tipo de moradia prioriza o verde, com áreas de relaxamento, ciclovia e ruas largas para maior interação com toda natureza que circunda a região, ressalta Sandro.

Em Vitória, os bairros Barro Vermelho, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e alguns pontos do Centro possuem mais áreas arborizadas. Na Serra, Valparaíso, Jacaraípe, Laranjeiras e Manguinhos são as localizações mais próximas à natureza, incluindo, lagoas e parques públicos. Em Vila Velha , os bairros Praia da Costa, Interlagos e Barra do Jucu estão próximos a áreas verdes.

Boulevard Mar DUlé tem reserva e lago Crédito: Cristal/divulgação

Valorização

Segundo o presidente da Ademi, os condomínios de casas podem ter valor de mercado superior por serem produtos diferenciados. Existem empreendimentos instalados próximos a áreas de preservação permanente, proporcionando a alguns moradores uma vista eterna para lagoas e ampla vegetação.

Há ainda famílias que buscam áreas com ares mais bucólicos, porém cercadas de serviços, além de um ambiente arejado. É o caso do bairro Barro Vermelho, em Vitória, que possui em sua porção mais alta, um parque e ruas arborizadas. E também em Jardim Camburi, no loteamento Santa Teresinha, com áreas de preservação, Parque da Fazendinha e praças públicas, acrescenta Carlesso.

O arquiteto Heliomar também afirma que esse é um elemento de valorização. O cinza das cidades precisa das ilhas de vegetação para sobreviver. Outro fator positivo é a impermeabilização do solo, já que as áreas verdes absorvem grande quantidade de água durante a chuva.

Vista do edifício Costa Del Mar Crédito: Canal/divulgação

Confira alguns empreendimentos perto da natureza