Imóveis próximos da natureza são mais valorizados

Nada como despertar ao som dos pássaros e, ao abrir a janela de casa, se deparar com a vista da natureza. Em meio à correria da rotina nas cidades, alternativas de moradias perto da natureza tornam-se atrativas para quem busca qualidade de vida e costumam ser valorizadas no mercado.
Há 23 anos, o arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio tomou a decisão de mudar de um apartamento no Centro de Vitória para morar na beira da praia em Interlagos, Vila Velha. Na época, alguns amigos acharam que era loucura, pois o bairro ficava afastado e com mato em volta. Hoje, eles se arrependem de não terem comprado um imóvel no local, pois a região está valorizada, conta.
No dia a dia, ao pesquisar soluções para criar projetos de casas, o profissional analisa que a qualidade de vida geralmente é levada em consideração pelos clientes. A natureza traz tranquilidade e aconchego e ajuda a reabastecer as energias, que são sugadas na agitação da vida urbana, comenta.
Para Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), morar próximo a áreas verdes ou parques é vantajoso, principalmente onde há uma forte concentração de edifícios. Possibilitam o relaxamento, pois boa parte possui espaços para trilhas, prática de ioga, entre outras atividades.
A vista é outra questão relevante. Essa interação com a natureza é algo bem explorado em condomínios de casas ou de loteamentos. Esse tipo de moradia prioriza o verde, com áreas de relaxamento, ciclovia e ruas largas para maior interação com toda natureza que circunda a região, ressalta Sandro.
Em Vitória, os bairros Barro Vermelho, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e alguns pontos do Centro possuem mais áreas arborizadas. Na Serra, Valparaíso, Jacaraípe, Laranjeiras e Manguinhos são as localizações mais próximas à natureza, incluindo, lagoas e parques públicos. Em Vila Velha, os bairros Praia da Costa, Interlagos e Barra do Jucu estão próximos a áreas verdes.
Valorização
Segundo o presidente da Ademi, os condomínios de casas podem ter valor de mercado superior por serem produtos diferenciados. Existem empreendimentos instalados próximos a áreas de preservação permanente, proporcionando a alguns moradores uma vista eterna para lagoas e ampla vegetação.
Há ainda famílias que buscam áreas com ares mais bucólicos, porém cercadas de serviços, além de um ambiente arejado. É o caso do bairro Barro Vermelho, em Vitória, que possui em sua porção mais alta, um parque e ruas arborizadas. E também em Jardim Camburi, no loteamento Santa Teresinha, com áreas de preservação, Parque da Fazendinha e praças públicas, acrescenta Carlesso.
O arquiteto Heliomar também afirma que esse é um elemento de valorização. O cinza das cidades precisa das ilhas de vegetação para sobreviver. Outro fator positivo é a impermeabilização do solo, já que as áreas verdes absorvem grande quantidade de água durante a chuva.
Confira alguns empreendimentos perto da natureza
Edifício Costa Del Mar (Construtora Canal)
Cercado por uma área de preservação de 65.264,02m². Na Rodovia do Sol, Praia DUlé, Guarapari. Terrenos a partir de 300m². A partir de R$ 238 mil.
Condomínio com lotes em torno de 600m², vizinho do Parque Jacarenema, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Terrenos a partir de R$ 224 mil.
Na Serra, ao lado de uma área verde no bairro Camará, fica perto do mar de Manguinhos. Apartamentos de 2 quartos com e sem suíte, a partir de R$ 141 mil.
Perto do Parque Pedra da Cebola, em Jardim da Penha. Possui unidades de 2 e 3 quartos. A partir de R$ 959.900.
Em Vila Velha, a poucos quilômetros da Reserva de Jacarenema, na região da Barra do Jucu. Possui unidades de 2 quartos com e sem suíte. A partir de R$ 150 mil.
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Próximo ao Parque Cravo e a Rosa, em Cariacica, tem unidades de 2 quartos. A partir de R$ 124 mil.
Próximo às praias de Manguinhos e Bicanga, na Serra, possui unidades de 2 quartos. A partir de R$ 147 mil.
Em Jardim Camburi, ao lado do Parque da Fazendinha, com unidades de 2 e 3 quartos, a partir de R$ 378 mil
Em frente ao Morro do Moreno, possui unidades de 4 quartos com 2 suítes. A partir de R$ 960 mil.