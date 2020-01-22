Iconha e Venezuela: quando duas crises mundiais se encontram no ES

Centro de Iconha destruído Crédito: Luciana Pessanha Tavares

A princípio, pode parecer que o Acordo do Clima assinado em Paris em 2015, ratificado atualmente por 195 países do planeta, não tenha muito a ver com os efeitos das chuvas que as cidades do Sul do Estado do Espírito Santo vivenciam desde sexta-feira passada. Menos ainda, parece ter importância, em meio ao caos no Sul do Estado, falar da atual crise de refugiados venezuelanos que fugiram em massa para o Brasil.

Sem que muitos capixabas tenham se dado conta, há algum tempo os cidadãos de Iconha vinham recebendo em seu município famílias venezuelanas que, fugindo da crise econômica, social e política pela qual passa o país latino-americano, buscaram refúgio no Espírito Santo. A hospitalidade de Iconha e a solidariedade de seus moradores são grandiosas e agora precisam do apoio de todos e principalmente da Secretaria de Direitos Humanos do governo do Estado.

São cerca de 30 famílias venezuelanas que estão no meio do caos causado pelas chuvas e que agora precisam de documentos, mantimentos, água potável e, mais do que tudo, de apoio para um segundo recomeço que terão de iniciar. A maioria trabalhava no comércio local e, provavelmente, não retornarão aos seus postos de trabalho tão cedo.

Usando a terminologia de Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, o global se encontra no local em Iconha. As duas grandes crises que assolam o planeta na atualidades estão representadas em Iconha nestes últimos dias: a crise do clima e a da migração humana.

O clima está dando sinais de colapso há alguns anos, mesmo assim a humanidade – com exceção de poucos – não quer alterar a sua rotina diária de conforto com o uso abusivo de formas de energia não-renováveis, alimentos desperdiçados em excesso e imprevidência no descarte do lixo.

Da mesma forma, a irresponsabilidade na urbanização das cidades no interior do Espírito Santo, com o boom empreendedorista, a exploração imobiliária sem planejamento urbano sustentável e a construção impensada de estradas de rodagem, autorizadas por licitações estatais sem a correta ponderação de efeitos ambientais, potencializaram os efeitos das mudanças climáticas por aqui.

Cursos de rios foram alterados, o meio ambiente dos locais por onde passam estradas e construções novas foi alterado sem tentativa de minimização dos danos ao meio ambiente, e hoje, as cidades, seus habitantes e seus hóspedes venezuelanos sofrem. No máximo, desde sexta-feira passada, dia 17 de janeiro, sabemos que o empreendedorismo não deve ser idolatrado e almejado a qualquer custo. O custo pago pelo meio ambiente retorna brutalmente para o ser humano, tornando a vida no planeta cada vez mais difícil.

A ganância de construtoras, empreiteiras e políticos que se preocupam somente em inaugurar obras já está mostrando seus efeitos perversos aqui no Espírito Santo; é hora de pôr a mão na consciência e mudar a estratégia de desenvolvimento das cidades. A fórmula das cidades sustentáveis pode ser uma meta a ser alcançada pelos gestores dos municípios no nosso estado.

Não é à toa que os países membros da ONU vêm há anos negociando um acordo para o estabelecimento de metas para os países reduzirem as emissões de gases de efeito estufa. E não nos esqueçamos, as mudanças climáticas e as catástrofes ambientais são, depois dos conflitos armados, a principal causa da migração em massa no planeta.

Temos como principal exemplo disso, aqui nas Américas, o Haiti, que desde o terremoto que assolou o país em 2010, não tem mais condições de abrigar dignamente toda a sua população em seu território.

Assim é que o objetivo primordial do Acordo de Paris é reduzir a emissão de gases de efeito estufa a níveis anteriores à Revolução Industrial e reduzir a temperatura do planeta em 2 graus celsius. Esse não é o acordo mais perfeito, mas se o Brasil cumprir o mínimo prometido: que é a redução da emissão de gases de efeito estufa em um nível de 37% dos níveis de 2005 até 2025; e aumentar a participação de biocombustíveis em 18% até 2030 na sua matriz energética; já teremos motivos para nos alegrar.

Certamente há questões políticas e financeiras envolvidas no Acordo do Clima, mas o que importa para o ponto aqui analisado é o compromisso assumido pelos países, inclusive o Brasil, para a redução de 2% da temperatura mundial por um lado; e por outro, a crise humanitária que já tem mais de 70 milhões de pessoas forçadas a sair de suas casas em razão da violência e, também, de catástrofes ambientais causadas pelas mudanças climáticas que o acordo pretende reduzir e minimizar.